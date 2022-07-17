«Я всегда уважал Россию». Экс-тренер «Сатурна» зарубится с Черчесовым в Лиге чемпионов

Владимир Вайсс хорошо знаком российским болельщикам по работе в «Сатурне». Именно в Раменском 16 лет назад началась международная карьера словацкого тренера. Началась не слишком удачно, учитывая большие амбиции и соответствующий бюджет подмосковного клуба. Тем не менее болельщики вспоминают «ничейного мистера» с теплотой.

Затем в его биографии были национальная команда родной Словакии, обыгравшая Италию на ЧМ-2010, два трофея с «Кайратом» и пять лет в сборной Грузии. По иронии судьбы именно в Батуми на этой неделе «Слован» Вайсса выдал потрясающий камбэк в отборе Лиги чемпионов. Проигрывая к 115-й минуте, вырвал победу на 123-й. Причём решающий гол гости забили прямым ударом с углового!

— Согласитесь, крайне неожиданный результат с учётом всех обстоятельств? — поинтересовался я у Владимира.

— Иногда бывает, что выигрывает не лучшая на данный момент команда. Батуми, возможно, заслужил победу за 90 минут, но футбол богат сюрпризами. Нам не хватало времени на подготовку. Соперник же на ходу, поэтому быстрее бегал и закрывал зоны. Но мы забили два мяча и идём дальше.

Владимир Вайсс Фото: Eóin Noonan/Sportsfile via Getty Images

— Вы знали почти всех игроков «Динамо». Большое подспорье?

— Безусловно. Половину этой команды я тренировал в сборной. За полтора года моего отсутствия в Грузии в «Динамо» добавилось несколько молодых футболистов. Мой коллега Георгий Гегучадзе проделал огромную работу, пройдя путь от второго дивизиона к чемпионству. Великолепный стадион, переполненные трибуны, масса детей — в Батуми создали прекрасную футбольную атмосферу.

— Играй Кварацхелия, вам было бы ещё тяжелее. Что, по-вашему, ждёт его в Италии?

— Если Хвича будет физически готов к футболу другого уровня, то вполне может стать достойной заменой Инсинье, который уехал в Америку. По игре один в один и даже один в два ему не так много равных.

— Как вас встретили в Грузии? Вы даже пустили слезу на пресс-конференции.

— Очень тепло. Да, захотелось плакать — так много было эмоций и до игры, и во время, и после. Когда забиваешь на последней секунде против своих друзей… Но дальше могла пройти только одна команда.

— Теперь вас ждёт «Ференцварош» Станислава Черчесова.

— Когда Стас приехал в Венгрию, мы созвонились, поболтали о наших делах, о семьях. Он предлагал мне Лашу Двали, у которого там заканчивался контракт, но мы не потянули трансфер. Пошутили, посмеялись, но теперь будет не до шуток. Черчесов сделал хорошую команду, набрал много новых качественных футболистов. У него во главе угла всегда дисциплина. Понятно, просто не будет. Тем более это большое дерби между странами и столицами, между Будапештом и Братиславой. Стадионы будут битком на обоих матчах.

— Какие у вас задачи в этом розыгрыше еврокубков?

— Наша мечта — постоянно участвовать в каком-то групповом турнире. К Лиге чемпионов пока, наверное, не совсем готовы, но бывают сюрпризы. 17 лет назад мы это сумели сделать с «Артмедией». Так что поживём – увидим.

— «Слован» выиграл четыре чемпионата страны подряд. Словацкий «Зенит»?

— Можно сказать так. У нас тоже лучшие условия, лучшие футболисты и лучший новый стадион в стране. Поэтому задача становиться первыми каждый год. В этом сезоне надо выиграть ещё и Кубок, который отдали предыдущий раз. Ну и групповой турнир еврокубков, как я уже сказал.

— Вы говорили, что зарплаты батумских футболистов куда скромнее ваших. Откуда деньги в достаточно скромном словацком футболе?

— «Слованом» владеют мой ближайший друг Иван Кмотрик и его сын, которого я знаю с трёх лет. У них много разных бизнес-направлений, но настоящая любовь — футбол. Иван был моим шефом ещё в «Артмедии» много лет назад, когда мы обыгрывали «Интер» и вообще показывали неплохие результаты. Когда я ушёл в «Сатурн», он купил «Слован».

— Какая из зарубежных командировок больше всего запала вам в душу?

— Я — профессиональный тренер. Не делю страны в зависимости от воспоминаний или ассоциаций. Но главное, что везде у меня остались хорошие отношения с людьми, профессиональные связи. Всюду есть с кем обняться.

— Какие воспоминания о «Сатурне» по прошествии 15 лет?

— Я тогда был молодой тренер. Возможно, не слишком быстро разобрался в особенностях российского футбола. Потом в плане понимания стало легче, но мы сыграли несколько ничьих подряд, не могли забить. Поэтому спустя полтора года получил отставку. Что ж, это тоже опыт. Тренер учится всю жизнь, потому что в этом деле не знаешь, что случится через неделю. Тяжёлая работа, но красивая. Большое счастье, что нас кормит то, что мы любим.

— Вы работали в «Кайрате» с очень интересным президентом Боранбаевым, тоже Кайратом. Так вот, Курбан Бердыев разошёлся с ним во взглядах на футбол. С его слов, Боранбаев настаивал на «игре против мяча», а не с мячом, в некоем стиле Рангника. Вы с таким сталкивались?

— Нет. И я не помню, чтобы Курбан играл в прессинг, он всегда строил закрытый футбол. Да, у него был хороший контроль мяча, но на первом плане всё равно стояли оборона и контратаки. Его необычная на тот момент система с пятью защитниками заработала в «Рубине», дала результат. Это очень умный, опытный тренер. Быть может, что-то поменялось в плане футбольного мировоззрения.

Курбан Бердыев и Владимир Вайсс Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— У вас тоже за плечами немалый опыт — два чемпионата мира в разных качествах. Общаетесь сейчас со своими блестящими партнёрами по сборной Чехословакии-90?

— С Любошем Моравчиком часто видимся, он рядом живёт. Когда играем с чехами, встречаю кого-то обязательно. Недавно видел Яна Коцяна, который сейчас принял словацкий клуб. У нас трудно потеряться.

— Через 20 лет после Италии-1990 вы приехали на Кубок мира в качестве главного тренера. Интересна судьба тех, кто играл под вашим руководством и в России. Шкртел, Дюрица чем занимаются?

— Шкртел только закончил, в последнем сезоне был капитаном в Трнаве. Живёт в Братиславе, дружит с моим сыном, их дети ходят в одну школу. Ян Дюрица работал ассистентом в «Артмедии», где я вырос и откуда уехал в Россию. Он тоже живёт недалеко от меня, иногда встречаемся, вспоминаем прошлое. Благодарен мне за то, что помог ему открыть вашу страну.

Владимир Вайсс Фото: Ezra Shaw/Getty Images

— А вы в Россию когда-нибудь хотите вернуться?

— Я смотрю только на футбол. Жаль видеть то, что сейчас творится в мире, но мне бы не хотелось об этом говорить на страницах спортивного издания. У меня ещё год контракта со «Слованом». Россию я всегда уважал, очень многому там научился. Меня мучило то, что не удалось сполна реализовать себя в «Сатурне», хотя шансы были великолепные. Есть что восполнить.