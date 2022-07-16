«Челси» потратил почти € 100 млн, а «Юве» взял топов бесплатно. Трансферы недели в Европе

Европейские клубы активно поработали на рынке — за последнюю неделю совершено более 20 сделок. Рассказываем о главных переходах последних дней. В списке есть несколько футболистов, ранее выступавших в чемпионате России.

Если вы вдруг упустили трансферы предыдущей недели, то они здесь:

Рахим Стерлинг: «Манчестер Сити» → «Челси» (€ 56,2 млн)

Англичанин играл за «Ман Сити» с 2015 года и провёл более двух сотен матчей. В минувшем сезоне он забил 19 мячей и отдал семь голевых передач в 47 матчах. Главный тренер «Челси» Томас Тухель отметил, что Стерлинг подходит команде по возрасту, опыту и стилю игры. А товарищ Рахима по сборной Англии Мэйсон Маунт заявил, что тот выведет лондонский клуб на новый уровень. 27-летний Стерлинг подписал контракт до 2027 года.

Рахим Стерлинг Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Калиду Кулибали: «Наполи» → «Челси» (€ 38 млн)

Летом «Челси» потерял сразу двух центральных защитников. Антонио Роюдигер подписал контракт с «Реалом», а Андреас Кристенсен — с «Барселоной». Важно, что оба покинули «Челси» в статусе свободных агентов, так что никакой компенсации лондонский клуб не получил. 31-летний Кулибали играл за «Наполи» с 2014 года, хотя его имя регулярно фигурировало в новостях по возможным сделкам. Тем не менее владелец итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис продержал игрока в команде целых восемь лет. Теперь сенегалец подписал контракт с топ-клубом Англии до 2026 года.

Калиду Кулибали Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Кристиан Эриксен: «Брентфорд» → «Манчестер Юнайтед» (свободный агент)

Год назад казалось, что карьера датчанина в большом футболе завершена. Игрок пережил клиническую смерть прямо во время матча Евро-2020, и многие отправили его на пенсию. Кристиану пришлось покинуть «Интер», поскольку футболисту установили кардиостимулятор, а в Италии играть с ним запрещено. Тем не менее 30-летний Эриксен проделал серьёзную работу и концовку прошлого сезона отыграл в «Брентфорде» (11 матчей, один гол, четыре передачи). Ближайшие три года Кристиан проведёт в «Манчестер Юнайтед».

Артуро Видаль: «Интер» → «Фламенго» (свободный агент)

Ещё по окончании прошлого сезона стало известно, что «Интер» сделает всё, чтобы избавиться от Видаля, дабы сократить платёжную ведомость. В итоге стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. В сезоне-2021/2022 Видаль отыграл 40 матчей, забил два мяча и завоевал Кубок Италии. Впереди у чилийского футболиста новый этап в карьере — он подписал контракт с «Фламенго».

Анхель Ди Мария: «ПСЖ» → «Ювентус» (свободный агент)

Две недели назад аргентинский футболист вышел на рынок свободных агентов, поскольку истёк срок его соглашения с «ПСЖ». 34-летний Ди Мария довольно быстро нашёл себе новый клуб и подписал контракт с «Ювентусом». В Италии сообщают, что в трансфере игрока был заинтересован главный тренер Массимилиано Аллегри. Комментируя переход, Анхель назвал «Ювентус» главным клубом в Италии. Футболист подчеркнул, что у него есть возможность выиграть много титулов в составе нового клуба. За «ПСЖ» аргентинец выступал с 2015 года и отыграл почти три сотни матчей.

Анхель Ди Мария (справа) Фото: Filippo Alfero — Juventus FC/Juventus FC via Getty Images

Поль Погба: «Манчестер Юнайтед» → «Ювентус» (свободный агент)

Шесть лет назад «Ювентус» продал Погба в «Манчестер Юнайтед» за € 105 млн, а теперь возвращает его бесплатно. «Поль вернулся в Турин. Он ушёл отсюда мальчишкой, а вернулся уже мужчиной и чемпионом», — так на переход француза отреагировала пресс-служба «Ювентуса». 29-летний футболист заявил, что в Англии у него было много проблем, а сердце подсказало сделать выбор в пользу туринской команды. В минувшем сезоне 29-летний чемпион мира провёл 26 матчей и забил всего один мяч.

Рафинья: «Лидс» → «Барселона» (€ 58 млн)

«Барселона» укрепила переднюю линию бразильским футболистом. Трансфер 25-летнего игрока обошёлся недёшево, но в прошлом сезоне он забивал почти в каждом третьем матче (11 голов в 35 играх АПЛ). Такой результативности Рафинья не показывал с 2018 года, когда играл в Португалии. Ранее каталонский клуб объявил о переходе защитника Андреаса Кристенсена и полузащитника Франка Кессье. Не исключено, что летом «Барса» всё-таки уговорит «Баварию» на трансфер Роберта Левандовского.

Рафинья Фото: fcbarcelona.com

Лука Йович: «Реал» → «Фиорентина» (свободный агент)

Трансфер нападающего совершили по несколько необычной схеме. «Фиорентина» не заплатила за игрока ни евро, а «Реал» ещё и взял на себя выплату половины зарплаты до лета 2024 года. Впрочем, мадридская команда получит 50% от суммы при дальнейшей продаже сербского футболиста. Йович успешно прошёл медосмотр и подписал контракт по схеме «2+2». 24-летний нападающий играл за «Реал» с 2019 года, но забил всего три мяча в 51 матче. Теперь Лука попробует перезагрузить карьеру в чемпионате Италии.

Лука Йович подписывает контракт Фото: acffiorentina.com

Клеман Лангле: «Барселона» → «Тоттенхэм» (аренда)

Лондонский клуб взял очередного новичка, но на этот раз на правах аренды. Изначально Лангле скептически относился к переходу в «Тоттенхэм», но его убедил Антонио Конте. Главный тренер провёл продуктивную беседу с футболистом и пообещал ему игровое время. Лангле арендовали на один сезон, а вот опции выкупа в договоре нет. 27-летний француз явно нуждался в смене обстановки, поскольку за весь прошлый сезон провёл всего пять полных матчей в Ла Лиге. Ранее состав «Тоттенхэма» пополнили Иван Перишич, Ив Биссума, Ришарлисон и Фрейзер Форстер.

Клеман Лангле Фото: tottenhamhotspur.com

Андреас Перейра: «Манчестер Юнайтед» → «Фулхэм» (€ 9,5 млн)

Бразилец выступал за «МЮ» с 2015 года и за это время неоднократно уезжал в аренду. Поиграл в Испании, Италии и Бразилии. Прошедший сезон отбегал во «Фламенго» (29 матчей, три гола). Андрес наконец-то покинул «Манчестер Юнайтед», но остался в АПЛ. В конце июня Перейра признался, что хотел бы остаться во «Фламенго», поскольку его там всё устраивало. За основную команду «МЮ» отыграл 75 матчей и отметился четырьмя голами.

Андреас Перейра Фото: fulhamfc.com

Федерико Бернардески: «Ювентус» → «Торонто» (свободный агент)

Канадский клуб активно собирает итальянских футболистов. Ранее контракты с «Торонто» подписали Доменико Кришито и Лоренцо Инсинье, а теперь в Северную Америку переезжает экс-игрок «Ювентуса». Бернардески выступал за туринский клуб с 2017 года, в прошлом сезоне набрал 8 (2+6) очков по системе «гол+пас» в 36 матчах. Чемпион Европы попробует свои силы в главной североамериканской лиге, а «Торонто» делает всё, чтобы у итальянцев не возникло проблем с адаптацией.

Андрей Ярмоленко: «Вест Хэм» → «Аль-Айн» (свободный агент)

Футболист сборной Украины переезжает в ОАЭ. Теперь, кстати, будет работать вместе с Сергеем Ребровым, который сейчас тренирует «Аль-Айн». Ранее украинские СМИ сообщали, что президент киевского «Динамо» предложил игроку бессрочный контракт, однако Ярмоленко предпочёл другой вариант. Прошлый сезон Андрей провёл в Англии и покинул «Вест Хэм» в связи с истечением срока контракта. Ребров сразу после перехода Ярмоленко заявил, что в ОАЭ очень интересный чемпионат и конкуренция в нём не хуже, чем в УПЛ.

Пепе Рейна: «Лацио» → «Вильярреал» (свободный агент)

Опытный испанский вратарь вернулся на родину и подписал контракт на один сезон. В последние годы Рейна играл в Италии («Наполи», «Милан», «Лацио»), но прошедший сезон сложился для него лучшим образом. Вторую половину чемпионата вратарь просидел в запасе, выйдя лишь на два матча Кубка Италии. Через полтора месяца Рейне стукнет 40 лет, но завершать карьеру он пока не собирается. Кстати, Пепе уже играл за «Вильярреал» (с 2002 по 2005 год), откуда позднее уехал в «Ливерпуль».

Пепе Рейна (слева) Фото: villarrealcf.es

Нани: «Венеция» → «Мельбурн Виктори» (свободный агент)

Чемпион Европы за последние пять лет сменил несколько клубов. 35-летний португалец был и на родине, и в Италии, и в США. В предыдущем сезоне играл за «Венецию», которой не удалось сохранить место в элитном итальянском дивизионе. Нани провёл 10 матчей в Серии А, но последний месяц чемпионата просидел на скамейке. Теперь ветеран оказался в Австралии, контракт подписан на один год.

Нани Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Хёрдур Магнуссон: ЦСКА → «Панатинаикос» (свободный агент)

Магнуссон отбегал в России четыре года и ушёл из ЦСКА в статусе свободного агента. Генеральный директор армейцев Роман Бабаев отметил, что московский клуб не исключал варианта с продлением контракта. Впрочем, переговоры не увенчались успехом, и теперь исландец продолжит карьеру в Греции. 29-летний защитник подписал контракт на два сезона.

Реми Кабелла: «Краснодар» → «Лилль» (свободный агент)

Ещё один бывший легионер нашёл себе новое место работы. Весной Кабелла расторг контракт с «Краснодаром» и перешёл в «Монпелье», где провёл концовку сезона-2021/2022. Там у 32-летнего француза не задалось (пять матчей, ноль голов), и теперь он заключил контракт с «Лиллем» по схеме «1+1». Год назад этот клуб завоевал чемпионский титул во Франции, но в прошлом сезоне занял лишь 10-е место.

Реми Кабелла Фото: losc.fr

Давид Оспина: «Наполи» → «Аль-Наср» (свободный агент)

33-летний вратарь отправился на заработки в Саудовскую Аравию. Оспина переехал в Азию, несмотря на интерес со стороны «Реала» и «Атлетико». Впрочем, вряд ли испанские клубы предлагали ему больше денег, чем «Аль-Наср», да и место в основе он в Мадриде не получил бы. Последние четыре сезона Оспина отыграл в составе «Наполи», но переговоры по новому контракту завершились провалом.

Другие трансферы:

22-летний опорный полузащитник сборной Мали Шейк Дукур перешёл из «Ланса» в «Кристал Пэлас». Он подписал контракт на пять лет.

Воспитанник «Ливерпуля» Неко Уильямс подписал четырёхлетний контракт с «Ноттингем Форест». 21-летний игрок отбегал 33 матча за первую команду мерсисайдцев.

Шведский защитник Людвиг Аугустинссон перешёл из «Севильи» в «Астон Виллу». Английский клуб арендовал футболиста до конца сезона.

Нападающий «Барселоны» Рею Манай перешёл в «Уотфорд». Каталонский клуб получит 50% от последующей продажи игрока.

«Спортинг» арендовал у «Барселоны» 22-летнего полузащитника Франсиску Тринкана. Два года назад каталонцы купили его у «Браги» за € 31 млн.

18-летний украинский полузащитник Егор Ярмолюк подписал контракт с «Брентфордом» по схеме «3+1». «Днепр-1» получит за игрока € 1,5 млн.

«Монако» купил у гладбахской «Боруссии» нападающего Брила Эмболо. Сумма сделки составила € 12,5 млн.

Полузащитник Маттиас Сванберг перешёл из «Болоньи» в «Вольфсбург».