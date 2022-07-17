Случился трансфер, в который никто не верил. Теперь Спаллетти придётся отвечать за слова

Случился трансфер, в который, кажется, никто уже не верил. Защитник Калиду Кулибали ушёл из «Наполи» после восьми лет в итальянском клубе. «Челси» выкупил 31-летнего игрока за € 38 млн (плюс € 2 млн бонусами), а сам сенегалец подписал четырёхлетний контракт с зарплатой € 10 млн в год.

За Кулибали в течение многих лет гонялись почти все топ-клубы Европы. По крайней мере, в СМИ писали о переговорах «Наполи» с «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпулем», «Реалом», «Барселоной», «ПСЖ», «Баварией», «Ювентусом», «Интером» и «Ромой». Однако президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис всегда требовал больше, чем предлагали потенциальные покупатели. Иногда просто сумасшедшие деньги!

Например, летом 2019-го сообщалось, что «МЮ» давал за Калиду € 100 млн, потом даже € 110 млн. Наверное, любой бы согласился на предложение, от которого невозможно отказаться, но Де Лаурентис отказывался. Руководители «МЮ» слышали в ответ – € 130 млн. Казалось, проще договориться с голодным медведем, которого разбудили во время зимней спячки, нежели с боссом «Наполи».

«Мне очень нравится Кулибали, поэтому я отказался от € 105 млн, которые за него предлагали, – говорил Де Лаурентис в интервью для Sky Sport Italia. – Но придёт время, когда мне придётся его продать». Ещё Аурелио делал достаточно провокационные высказывания. Например, заявлял, что если «Манчестер Юнайтед» купил Гарри Магуайра за £ 85 млн, то Калиду стоит все £ 250 млн.

Тем не менее летом 2020-го всё шло к тому, что сенегалец поменяет «Наполи» на «Манчестер Сити». Хосеп Гвардиола очень хотел видеть Кулибали в своей команде. Обсуждался уже личный контракт центрального защитника. «Ман Сити» положил Калиду зарплату в размере € 9 млн в год плюс € 3 млн бонусами. Естественно, Кулибали был не против отправиться к Гвардиоле. В «Наполи», будучи самым высокооплачиваемым игроком команды, он получил € 6 млн в год. Вот только с Де Лаурентисом опять не договорились. Хотя в Италии уже писали, что неаполитанцы нашли замену Калиду в лице… защитника «Спартака» Георгия Джикии.

Чем старше становился Кулибали, тем сильнее снижались его шансы на отъезд из «Наполи». Ни руководство итальянского клуба, ни тренер не горели желанием отпускать лидера обороны. Год назад Лучано Спаллетти, возглавив «Наполи», произнёс громкую фразу: «Я готов сковать себя цепями, чтобы удержать Кулибали в «Наполи».

Цепи экс главному тренеру «Зенита» не понадобились. Калиду остался в команде Спаллетти и выдал ещё один хороший сезон: сыграл 34 матча, в которых забил три мяча и отдал три голевые передачи. В некоторых играх выводил «Наполи» на поле с капитанской повязкой. А в феврале 2022-го выиграл трофей и со сборной: Сенегал во главе с капитаном Кулибали завоевал Кубок Африки. Бывали, конечно, у Калиду и плохие матчи, как, например, в Москве со «Спартаком» в Лиге Европы, когда из-под него забил Александр Соболев, однако редкие неудачи не отражались на рейтинге Кулибали. Для скаутов топ-клубов он оставался топовым защитником.

Калиду Кулибали Фото: Chelsea FC/Getty Images

В мае 2022-го на фоне новой волны слухов об уходе сенегальца Спаллетти повторил в интервью для Football Italia сказанное годом ранее:

«Кулибали, на мой взгляд, не продаётся. Я уже говорил это в прошлом сезоне и скажу снова: я прикую себя к воротам, если его продадут. Это футболист, который всегда готов протянуть руку помощи, знает, где вмешаться и как поднять уровень игры. Он делает то, что нужно. Мы хотим провести ещё один важный сезон. Говорят, что можно приобрести более молодого игрока. Но нельзя купить лидера, который развивался здесь столько лет, который живёт и дышит городом и возвращает эту страсть на поле. Калиду не такой, как другие, по многим причинам, поэтому ему нужно уделять особое внимание».

Руководство «Наполи» как будто поддерживало Спаллетти. Директор «партенопейцев» Кристиано Джинтоли ещё неделю назад говорил, что Кулибали не продаётся, так как он неприкасаемый, а клуб подготовил для защитника новый шестилетний контракт с зарплатой € 6 млн в год без учёта бонусов. Более того, по окончании карьеры Калиду, по словам директора, получил бы должность в «Наполи». Итальянские журналисты делились собственной информацией: Калиду хочет остаться в Неаполе до конца карьеры и даже готов пойти на сокращение жалованья.

Но тут пришёл «Челси», который едва не подписал Кулибали шесть лет назад, с предложением «всего лишь» в € 38 млн. И «Наполи» принял его. Слова о неприкасаемости лидера обороны оказались блефом. Месяц назад Sport.es сообщил: Спаллетти действительно собирается уйти из клуба в случае трансфера Калиду и предупредил об этом Де Лаурентиса. Мы ещё по «Зениту» помним, что Лучано блестящий актёр. Поэтому его фраза про цепи выглядела просто частью игры на футбольной сцене. Но, возможно, на сей раз 63-летний тренер не шутит и его отставка состоится в ближайшее время.