«Игрок «Ахмата» его провоцировал». Правильно ли судья удалил защитника «Спартака»?

«Спартак» и «Ахмат» выдали скучные 40 минут в Грозном – в жару +30 градусов моменты давались сложно. За первый тайм можно вспомнить разве что выход Николсона один на один и классный сейв Селихова. Зато на 41-й минуте произошёл главный эпизод тайма.

Защитник хозяев Тодорович убегал от спартаковца Рыбуса по флангу. Поляку это не понравилось – он стал хватать соперника за футболку, а после свистка судьи откинул мяч. Потом между Рыбусом и Тодоровичем произошла перепалка, они даже немного потолкались. Главный арбитр матча – Владислав Безбородов – посчитал, что Рыбус заслужил за эти эпизоды две жёлтые карточки, а Тодорович – одну. Эпизод специально для «Чемпионата» прокомментировал арбитр Игорь Федотов:



– Первую жёлтую карточку Рыбусу Безбородов показал за срыв атаки – поляк хватал Тодоровича за футболку. Вторая карточка – за откидку мяча плюс его толкания, по совокупности. Вопросов к судье по удалению Рыбуса нет, хотя игрок «Ахмата» его провоцировал – получил карточку за конфронтацию.

«Ахмат» — «Спартак» Фото: spartak.com

После удаления «Спартак» получил ещё один удар – мяч в ворота Селихова после углового отправил Артём Тимофеев. VAR просматривал этот эпизод на момент пассивного офсайда, но, по мнению Игоря Федотова, гол засчитан верно.



Забавно, что у двух ключевых эпизодов матча есть предыстория. Тимофеев начинал карьеру в «Спартаке» и провёл там больше пяти лет. А Рыбус – наоборот, российский этап карьеры начал в Грозном. А сегодняшнее удаление – лишь вторая красная карточка поляка за 204 матча в чемпионатах России.



А как вы считаете, заслужил ли Рыбус две жёлтые карточки в этом эпизоде?