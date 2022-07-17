Левандовски добился своего. У «Барсы» теперь неприлично богатый выбор в атаке

Это произошло. Роберт Левандовски наконец-то переходит в «Барселону». Сага затянулась до неприличия: нападающий открыто говорил о желании уйти, рвался в Каталонию (говорят, ради «Золотого мяча»), а после выхода из отпуска даже провоцировал «Баварию». Клубы долго договаривались о сумме трансфера и в итоге пришли к соглашению. По информации главного инсайдера Европы Фабрицио Романо, «Бавария» получит за свою главную звезду € 50 млн. Сам Роберт, если верить журналисту Матеушу Бореку, будет зарабатывать скромные по своим меркам € 14,4 млн после вычета налогов.

Безусловно, переход Левандовского — главное событие летнего трансферного окна, ведь ещё недавно поляк был главным претендентом на «Золотой мяч». Но какой будет «Барселона» после такого усиления? Вопрос открытый, но мы уже пофантазировали.

Вообще, «Барса», несмотря на финансовые трудности, проводит крайне насыщенное лето. Клуб бесплатно урвал защитника Андреаса Кристенсена из «Челси» и полузащитника Франка Кессье из «Милана», подкараулив момент, когда у обоих истекли контракты. А вот за лидера «Лидса» Рафинью пришлось заплатить, причём прилично — вингер обошёлся «Барсе» в € 58 млн.



А теперь давайте подумаем, как будет выглядеть атака «Барсы» после перехода Левандовского. Сейчас у команды сложилась удивительная картина: в распоряжении Хави оказались сразу семь нападающих. Помимо Левандовского и уже упомянутого Рафиньи, есть Мемфис Депай, Пьер-Эмерик Обамеянг, Ферран Торрес, Ансу Фати и Усман Дембеле.

Все имена в атаке «Барселоны» — громкие, но Левандовски выделяется даже на их фоне. Поэтому будем исходить из того, что Роберт будет неприкасаемым. И из того, что Хави будет играть по привычной схеме «4-3-3». А ещё слегка потасуем футболистов на других позициях, раз уж теперь у главного тренера есть такая возможность.

Итак, первый сценарий: слева — Депай, справа — Рафинья.

Второй сценарий: слева — Обамеянг, справа — Торрес.

Третий сценарий: слева — Фати, справа — Дембеле.

И бонусный сценарий. А если быть точнее, самый безумный. Представим, что «Барса» горит в решающем матче и Хави срочно нужны голы. Тренер идёт ва-банк и швыряет на поле всех нападающих, которые у него есть. Схема, соответственно, максимально авантюрная. Формально это «3-4-3», но, как вы видите по составу, вперёд несутся все, поэтому получается что-то вроде «3-2-5». Фати и Рафинья бегают по флангам, с полуфлангов давят Обамеянг и Дембеле, по центру — Левандовски.

Самое забавное в последнем сценарии — даже в таком сочетании на поле не помещаются все нападающие «Барсы». В запасе остаются Депай и Торрес. Хотя от голландца клубу, видимо, придётся избавиться.



Зачем «Барсе» Левандовски, понятно: хоть Роберту уже 33 года, он гарантирует команде 20 голов за сезон (и это самый скромный расклад). Но такого обилия, как в атаке, у Хави нет ни в одной линии. А значит, ждём ещё трансферы – в другие линии.