«Торпедо» впервые с 2015 года забило в РПЛ, но это пока единственная хорошая новость для его болельщиков.

Самый смешной момент первого тура РПЛ! Бразилец обманул сам себя и был заменён в перерыве

По сравнению с прошлым сезоном состав «Сочи» подешевел на треть – были проданы Матео Кассьерра, Родригао и Матео Барач, ушли Ивелин Попов, Данила Прохин и Дмитрий Воробьёв. Главная перестановка у южан в межсезонье произошла на тренерском посту – Владимира Федотова сменил Вадим Гаранин, однако из-за отсутствия у него лицензии главным де-юре был назначен Александр Точилин. Состав «Сочи» заметно преобразился, при этом в старте на матч с «Торпедо» из новичков вышел только Владислав Сарвели (экс «Крыльев Советов»).

В свою очередь, «Торпедо» сохранило этим летом костяк команды и укрепило его опытными игроками: Егором Бабуриным, Ильёй Кутеповым, Игорем Смольниковым, а также перспективным Богданом Рейхменом из «Краснодара-2». Однако в старте на матч с «Сочи» вышли другие новички – Артём Симонян, Давид Караев и Максим Турищев. Вместе с Мухаммадом Султоновым они составили ударную атакующую четвёрку.

Два гола «Сочи» за две минуты

С первых минут бросилось в глаза отсутствие на поле Кристиана Нобоа. Его место в центре поля занял Викторьен Ангбан. Эквадорец набрал за отпуск лишних килограммов и сыграл только один из трёх товарищеских матчей. По информации «Чемпионата», «Зенит» хочет вернуть Нобоа, если клуб покинет Вендел. Кроме того, главный тренер «Сочи», похоже, нашёл новую позицию Артуру Юсупову – он стал играть высоко в атаке, часто занимал позицию правого атакующего полузащитника и составлял пару форвардов с Сарвели.

«Торпедо» – «Сочи» Фото: РИА Новости

«Торпедо» ломилось к чужим воротам через левый фланг. Оттуда, например, на 12-й минуте ворвался в штрафную Турищев и нанёс опасный удар в створ. Это тот самый форвард, который недавно стал победителем Медийной футбольной лиги в составе 2DROTS. У «Сочи» первый удар в створ нанёс Сарвели. Первую попытку форварда заблокировали хозяева, а со второй справился Виталий Ботнарь.

У «Торпедо» был ещё один момент в первом тайме – на 33-й минуте правый фланг «Сочи» опять провалился, и Игорь Юрганов получил жёлтую карточку за фол на Караеве. А затем случилось то, чего никто не ждал. Южане резко перехватили инициативу и быстро забили два гола. Сначала Ибрагим Цаллагов, находясь в штрафной, пробил в касание после передачи Юсупова – 0:1.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

А через две минуты сочинцы разыграли классную атаку, которую завершил Владислав Сарвели. Первый матч – первый гол.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

А самым комичным эпизодом первого тайма стал «финт Гатагова» в исполнении игрока «Сочи» Жоаозиньо. Оцените. Пожалуй, самый смешной момент первого тура.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

На второй тайм Жоаозиньо уже не вышел. Совпадение?

Быстрый гол «Торпедо»

В перерыве Александр Бородюк сделал сразу три замены – на поле вышли Равиль Нетфуллин, Александр Рязанцев и Игорь Лебеденко. Тренерский штаб южан решился на две перестановки – снял с игры Ангбана и Жоаозиньо. Вместо них вышли Кирилл Ушатов и Кристиан Нобоа. «Торпедо» активизировалось на старте второго тайма. И это принесло дивиденды – после передачи Султонова в штрафную Ванья Дркушич срезал мяч в свои ворота – 1:2. Через пять минут у «Торпедо» возник ещё один опасный момент, но мяч пролетел в полуметре от дальней штанги.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

«Торпедо» атаковало через левый фланг. Латерали «Сочи» часто не успевали возвращаться в оборону, из-за чего номинальные хозяева часто пользовались этим. «Сочи» отодвинул игру от своих ворот в середине второго тайма, освежив состав Георгием Мелкадзе и Тимофеем Маргасовым. Последний и занял место справа в обороне.

Как ни старалось «Торпедо», а сравнять счёт не смогло. Точку в матче в компенсированное время поставил Мелкадзе – 3:1.