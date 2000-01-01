Роналду дают € 250 млн на Ближнем Востоке! Кто из топов уезжал туда и за какими деньгами

Кто из футболистов играл на Ближнем Востоке?
Пеп, Рауль, Хави и многие другие звёзды приезжали в Катар или ОАЭ на закате карьеры.
Хави («Аль-Садд», Катар)
Хави отправился доигрывать в Катаре ещё в 2015 году, а в 2019-м возглавил «Аль-Садд» в качестве тренера. В СМИ всплывали примерные показатели зарплаты – € 10 млн в год.
Санти Касорла («Аль-Садд», Катар)
С 2020 года Касорла играет в Катаре, ему удалось поработать под началом Хави. Информацию о зарплате в СМИ не разглашали.
Рауль («Аль-Садд», Катар)
С 2012 по 2014 год Рауль выступал в «Аль-Садде» и выиграл с клубом чемпионат Катара. На закате карьеры он получал около € 6 млн в год.
Марио Манджукич («Аль-Духаиль», Катар)
В 2019 году Манджукич решил сменить Серию А на чемпионат Катара: полгода он провёл в клубе «Аль-Духаиль», причём как раз в это время началась пандемия коронавируса. По контракту зарплата составляла € 7,5 млн за сезон.
Жулиано («Ан-Наср», Саудовская Аравия)
Знакомый российским любителям футбола Жулиано после года в «Зените» уехал в Турцию, а затем оказался в Саудовской Аравии, где пробыл с 2018 по 2020 год.
Себастьян Джовинко («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия)
Перед тем как уехать на Ближний Восток, Джовинко ещё три года поиграл в Канаде. За «Аль-Хиляль» футболист выступал с 2019 по 2021 год. По сообщениям СМИ, его зарплата составляла около € 10 млн в год.
Фабио Каннаваро («Аль-Ахли», ОАЭ)
С 2010 по 2011 год Каннаваро играл в ОАЭ: контракт был подписан на два года, но Фабио отыграл только один сезон, а затем завершил карьеру из-за травмы колена. В конце карьеры Каннаваро получал € 5 млн в год.
Пеп Гвардиола («Аль-Ахли», Катар)
В другом «Аль-Ахли», уже катарском, играл Пеп Гвардиола, причём выбрал он такую лигу, поскольку думал, что не способен играть на высоком уровне в Европе. В 2003-2005 годах он получал более € 2 млн за сезон.
Хамес Родригес («Аль-Райян», Катар)
После конфликта с «Эвертоном» в 2021 году Родригес подписал контракт с катарским клубом, где выступает и до сих пор. Правда, этот трансфер скорее был вынужденным, а не желанием заработать побольше денег.
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