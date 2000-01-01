Роналду дают € 250 млн на Ближнем Востоке! Кто из топов уезжал туда и за какими деньгами

Себастьян Джовинко («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия)

Перед тем как уехать на Ближний Восток, Джовинко ещё три года поиграл в Канаде. За «Аль-Хиляль» футболист выступал с 2019 по 2021 год. По сообщениям СМИ, его зарплата составляла около € 10 млн в год.