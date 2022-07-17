Карпин продлил чёрную серию «Динамо». Йоканович еле ноги унёс в дебютном матче в России

Славиша Йоканович дебютировал в «Динамо» с ничьей. Безвыигрышная серия бело-голубых в РПЛ с учётом прошлого сезона растянулась до шести матчей.

«Динамо» потеряло в межсезонье всех опытных игроков центра обороны – Бальбуэну, Ордеца, Евгеньева и универсала Плиева. В последнем спарринге на сборах Йоканович проверил молодую связку центральных защитников Сазонов – Кутицкий, но три пропущенных от «Локомотива» мяча, по-видимому, убедили сербского тренера в том, что начинать чемпионат с этим дуэтом слишком рискованно.

Поэтому против «Ростова» на месте центрального защитника вышел от безысходности Паршивлюк. Бело-голубые, конечно, усилят эту позицию до закрытия летнего окна. Но пока те, кто есть в распоряжении Йокановича, должны были справиться с мощной атакой «Ростова» во главе с экс-динамовцем Комличенко и новичком Уткиным.

Где тонко, там и рвётся. На первых минутах центральные защитники «Динамо» допустили несколько позиционных ошибок, которые могли завершиться голом в ворота Шунина. Бело-голубые активно прессинговали, продолжая играть в том же стиле, что и при Сандро Шварце. «Ростов» же, скорее, вытаскивал соперника на себя, надеясь воспользоваться слабыми зонами в обороне москвичей. Команда Валерия Карпина создавала напряжение забросами за спины защитников, а Комличенко цеплялся за мяч в борьбе с Кутицким и Паршивлюком. Так, например, был создан супермомент в дебюте игры, когда только Шунин спас хозяев от пропущенного гола.

Не забил «Ростов» – забило «Динамо». Гол организовал Смолов. Ещё за три минуты до этого Фёдор загубил верный шанс, когда трещину дал новый центр обороны гостей (связка Осипенко – Прохин). Тонкую проникающую передачу на нападающего сделал Захарян, но Смолов затянул. А вот в эпизоде с забитым мячом Грулёва лучший по версии Карпина форвард России классно разобрался с Сильяновым и Глебовым, после чего выкатил мяч партнёру – под удар в касание.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

При счёте 1:0 «Динамо» стало играть осторожнее, не давало «Ростову» выходить из обороны через середину, вынуждая искать варианты на флангах. Впрочем, у ростовчан нередко получались хорошие переводы с одного края на другой. Тем не менее нагрузка на центр обороны бело-голубых снизилась, и моменты у команды Карпина пропали. От 68% владения мячом толку было мало. Вдобавок Паршивлюку с Кутицким хорошо помогал Варела (шесть выносов за первый тайм). К перерыву «Динамо» в два раза перебило «Ростов» – 6:3, правда, по ударам в створ получилась ничья – 3:3.

Начало второго тайма тоже осталось за «Динамо». Бело-голубые продолжали вскрывать оборону ростовчан. Тут можно вспомнить и момент Моро, который после подачи углового пробил в штангу, и хорошие выходы в контратаки – моменты имели Захарян, Макаров. Свежо выглядел Смолов: форвард много двигался, обыгрывал, отдавал. В общем, по такой игре скорее «Динамо» увеличило бы преимущество, нежели команда Карпина отыгралась.

«Ростову» недоставало командной скорости. И в этой ситуации на помощь гостям пришёл стандарт в исполнении Уткина. Мы привыкли, что экс-игрок «Краснодара» и «Ахмата» забивает со штрафных, но в этот раз он здорово подал. Динамовцы упустили Комличенко (ошибся его коллега по амплуа Грулёв), и нападающий забил своей бывшей команде. Праздновать гол Николай не стал – извинился жестами перед болельщиками бело-голубых.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Йоканович, не желая дебютировать с ничьей, освежил атаку парой свежих ног – выпустил Тюкавина с Гладышевым. Других форвардов у него не было: автор самого красивого гола «Динамо» в межсезонье Овечкин смотрел сегодня футбол с трибуны. Однако хозяева уже не бежали, просто встали. «Ростов» как будто лучше подготовился физически к первому туру. При счёте 1:1 мяч и игру контролировала команда Карпина.

В концовке Полоз один раз простил «Динамо», а Голенков – дважды. Мощный форвард, заменивший Комличенко, первым же касанием пробил в крестовину. Кстати, его тоже потерял на стандарте Грулёв, которому, кажется, не объяснили, как защищаться при угловых. Второй тайм «Ростов» выиграл по ударам – 10:3 (в створ – 1:0). Карпин продлил кризис «Динамо», а Йоканович должен разобраться, почему команда перестала играть после часа матча.