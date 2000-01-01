Как жена Левандовского управляет его карьерой. Уже раскрыла, куда перейдёт после «Барсы»

Как жена Левандовского управляет его карьерой?
Она открыла ему дорогу к идеальному телу, а теперь влияет на его переход.
Супруга сделала Левандовского успешным футболистом
Именно благодаря супруге Анне и разработанной ею схеме питания Роберт держит себя в такой великолепной форме, быстро восстанавливается и почти не травмируется.
Всё в жизни Роберта идёт по их совместному плану
В жизни Роберта всё чётко распланировано с его женой: даже рождение детей супруги высчитывали исходя из того, когда Левандовски примерно хочет завершить карьеру, чтобы можно было заняться воспитанием дочерей.
Конечная точка маршрута – МЛС…
Ещё в 2017 году Анна говорила о том, что конечной точкой карьеры Роберта станет МЛС, а точнее – Лос-Анджелес. «Именно в этом городе мы хотим развивать наши бренды», – отмечала супруга футболиста.
…потому что это отличное место для развития бизнеса
У Анны Левандовской есть сразу несколько разных бизнесов, связанных с ЗОЖ: продажа здоровой еды, косметики, приложение для тренировок, даже кейтеринг – и всё это можно было бы активно продвигать в новых странах.
Анна намекала на «Барсу» уже давно
Достаточно давно жена Роберта намекает на переход в «Барселону». Ещё в середине апреля Анна начала подогревать слухи: она сообщила, что начала учить испанский язык, и отправилась с детьми на Майорку.
И недвусмысленно отвечала подписчикам
Теперь супруга поляка подписалась на аккаунт «Барселоны» в соцсетях, а также оставила ответ на вопрос подписчика – она сама хотела бы поскорее узнать, переедут они в Барселону или нет. Теперь узнала.
Левандовски покинул «Баварию» в том числе из-за опасений за семью
Левандовски опаздывал на тренировки и совсем на них не выкладывался. Его семье из-за угроз фанатов пришлось уехать из города раньше – и этот фактор мог стать ключевым при переходе.
Почему Роберт выбрал именно «Барселону»?
У Роберта могли бы быть и другие опции для переезда – например, переход в «Челси»: но супруге не нравится климат в Лондоне и другие бытовые вещи. Так что «Барсу» Левандовски выбирает не только по игровым причинам.
Как жена Левандовского управляет его карьерой. Уже раскрыла, куда перейдёт после «Барсы»
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