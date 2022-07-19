РПЛ действительно стала российской лигой. Две команды сыграли вообще без легионеров

С нового сезона в РПЛ поменялся лимит на легионеров. Теперь каждый клуб имеет право вносить в заявку 13 иностранцев, а на поле одновременно могут находиться восемь из них. На бумаге селекционные возможности для участников чемпионата России увеличились, но было понятно, что из-за политической ситуации и санкций против нашего футбола (прежде всего еврокубкового бана) вряд ли кто-то выберет положенную квоту. Первый тур РПЛ это подтвердил. Ни одна команда не сыграла с восемью легионерами в основе, а две вообще обошлись без зарубежных футболистов.

В стартовых восьми матчах чемпионата приняли участие всего 46 легионеров. В среднем получается около трёх на команду. Наибольшее количество иностранцев задействовали «Зенит» и «Локомотив» – по семь, а вот «Ростов» с «Факелом» использовали исключительно россиян. Собственно, в заявках ростовского и воронежского клубов иностранцев вовсе нет, если не считать Хорена Байрамяна из Армении и Александра Селяву из Беларуси: напомним, игроки из этих стран (а также Казахстана и Киргизии) не считаются легионерами в РПЛ. После того как перед самым началом нового сезона контракт с «Ростовом» приостановил нападающий Али Соу, Валерий Карпин остался только с теми футболистами, с которыми может говорить на одном языке. Но для тренера сборной России в этом есть свои плюсы.

В первом туре сыграли легионеры из 26 стран: Бразилии – шесть игроков, Колумбии – четыре, Хорватии, Нидерландов, Сербии, Кот-д’Ивуара – по три, Франции, Узбекистана, Нигерии, Боснии и Герцеговины – по два, Гвинеи, Черногории, Венгрии, Мали, Анголы, Польши, Ямайки, Люксембурга, Парагвая, Уругвая, Грузии, Словении, Эквадора, Аргентины, Румынии и Украины – по одному. Футбольная география РПЛ остаётся богатой, несмотря на сокращение количества иностранцев в нашем чемпионате. Кстати, в этот список не попал натурализованный игрок – Жоаозиньо из «Сочи».

Список легионеров РПЛ в первом туре

«Зенит» (6+1): Родригао, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком – в основе, Кассьерра – вышел на замену.

«Локомотив» (5+2): Едвай, Фассон, Керк, Камано, Изидор – в основе, Бека-Бека, Раконьяц – на замену.

«Пари НН» (4+0): Кечкеш, Юлдошев, Майга, Милсон – в основе.

«Спартак» (3+2): Рыбус, Промес, Николсон – в основе, Перейра, Мозес – на замену.

«Ахмат» (3+0): Тодорович, Богасавац, Конате – в основе.

ЦСКА (3+0): Гайич, Медина, Карраскаль – в основе.

«Динамо» (2+1): Варела, Моро – в основе, Гагнидзе – на замену.

«Сочи» (2+1): Дркушич, Ангбан – в основе, Нобоа – на замену.

«Краснодар» (2+0): Кордоба, Олусегун – в основе.

«Крылья Советов» (2+0): Бейл, Иванисеня – в основе.

«Урал» (2+0): Мишкич, Бикфалви – в основе.

«Оренбург» (1+1): Башич – в основе, Мансилья – на замену.

«Химки» (1+1): Гбане – в основе, Главчич – на замену.

«Торпедо» (0+1): Эркинов – на замену.

«Ростов» и «Факел» не использовали легионеров.

Результативными действиями отметились только шесть иностранцев. Вендел, Хорхе Карраскаль, Виктор Мозес и Вильсон Изидор забили мячи, а Клаудиньо и Дарко Тодорович сделали голевые передачи. Мозес вообще сотворил шедевр – лучший гол первого тура. Ещё отличился Ванья Дркушич, правда, со знаком минус: защитник поразил собственные ворота.

Виктор Мозес Фото: spartak.com

Безусловно, это не все легионеры, которые принадлежат российским клубам. Около 40% иностранцев не вышли на поле по тем или иным причинам. Кто-то травмирован, кто-то ещё не готов. Например, бразильцев в РПЛ почти в два раза больше. Однако «Зенит» на старте сезона не мог рассчитывать на Ивана и Густаво Мантуана, ЦСКА – на Бруно Фукса, «Краснодар» – на Кайо, а «Крылья Советов» – на Фернандо Костанцу.

Тем не менее надо признать, что РПЛ в силу обстоятельств превращается в по-настоящему российскую лигу. Многие наши игроки получают шанс, который не выпал бы им, если бы всё осталось как прежде. Хорошо это или плохо – вопрос дискуссионный. Уровень турнира и конкуренция снижаются, с другой стороны, наверняка зажгутся новые молодые звёзды на радость болельщикам и тренерам сборной. Давайте искать позитив и отмечать успехи российских футболистов.

«Ростов» и «Факел», к слову, понравились в первом туре. Эти команды показали качественный футбол под маркой «сделано в России». Да ещё и против сильных соперников на чужих полях: ростовчане едва не выиграли в Москве у «Динамо», а воронежцы – у «Краснодара».