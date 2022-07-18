«Я проиграл три чемпионата мира по пенальти». Где сейчас легендарный Роберто Баджо?

28 лет назад случился один из самых эмоциональных и памятных моментов в истории футбола. В финале чемпионата мира — 1994 столкнулись Бразилия и Италия. В основное и дополнительное время соперники не смогли открыть счёт. А серия пенальти получилась очень драматичной. У команд оставалось по одному удару, а счёт был 3:2 в пользу Бразилии.

К мячу подошёл Роберто Баджо и изо всех сил запустил его выше ворот. Бразильский голкипер упал на колени и вознёс руки к небу, а итальянец так и остался у 11-метровой «точки», склонив голову вниз. Капитан Италии – Франко Барези, который в этот день проводил последний матч за сборную, заплакал впервые в карьере.

Даже если бы Баджо забил пенальти, у Бразилии оставалась бы возможность довести дело до итоговой победы. Но кажется, что промах Божественного хвостика был предначертан самой судьбой.



Всё дело в предрассудках: перед турниром была проведена жеребьёвка номеров (именно так они присваивались игрокам в прошлом столетии), и Роберто вытянул 17-й. С этим оказался категорически не согласен главный тренер итальянцев Арриго Сакки: на чемпионате мира — 1990 итальянцы вылетели в полуфинале, а ключевой пенальти в послематчевой серии с Аргентиной не забил полузащитник Роберто Донадони. Именно он выступал под 17-м номером, который стал считаться несчастливым. Итальянцы заново раскинули жребий, и Баджо досталась культовая «десятка». 17-й номер оказался на спине полузащитника Альбериго Эвани. Но обмануть судьбу так и не получилось. «Несчастливый» Эвани свой пенальти уверенно забил, а у Баджо стать спасителем нации не получилось.

Роберто Баджо Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Сам Баджо уверен в том, что его просто сделали крайним, потому что даже забитый мяч ничего не гарантировал. Об этом он написал в своей автобиографии «Гол на небе».

Роберто Баджо бывший нападающий сборной Италии «Им нужно было выбрать какой-то один момент из этого финала, и они выбрали мой промах. Этот момент влиял на меня ещё долгие годы. Худший момент в карьере. Я всё ещё думаю о нём. Если бы у меня была возможность стереть что-то из моей карьеры, то это был бы этот пенальти. Что касается решения идти бить, то я был измотан, но я был штатным пенальтистом. И никогда не убегал от ответственности. Я проиграл три чемпионата мира по пенальти».

Судьба действительно трагическая: про полуфинал ЧМ-1990 мы уже упоминали, а третья серия пенальти, о которой говорил Баджо, состоялась в 1998 году. В четвертьфинале турнира Италия сыграла с Францией 0:0, а по пенальти уступила 3:4. Любопытно, что свой пенальти Баджо забил, но этого не хватило для прохода в полуфинал.

Роберто Баджо в 2019 году Фото: Massimo Bertolini/Getty Images

Баджо всё равно завоевал массу наград и навсегда вписал своё имя в историю. А вот после завершения карьеры с футболом у него не сложилось. В начале 2010-х Роберто попробовал свои силы на посту технического директора национальной федерации футбола Италии, где занимался поиском талантливой молодёжи для национальной команды. Но ему стало скучно, поэтому он ушёл в отставку.

У Баджо также есть лицензия тренера, но он не работал ни в одной профессиональной команде. После завершения карьеры легендарный итальянец отдалился от футбола. Он проводит время на своём ранчо в коммуне Кальдоньо, отдыхает на природе с семьёй. И признавался, что не может сыграть в футбол даже во дворе со своим сыном: ««Моё колено – это жуть! Из-за него всю карьеру не получалось бегать по-настоящему».



Сейчас Баджо практически не появляется в медийном пространстве, хотя в фотографиях фанатам не отказывает. Свои же соцсети он ведёт неохотно.

Роберто Баджо Фото: Из личного архива Роберто Баджо

Роберто Баджо Фото: Из личного архива Роберто Баджо

Роберто Баджо Фото: Из личного архива Роберто Баджо

Но всё-таки известно, что Роберто после работы в сборной (хотя начал это дело ещё до должности технического директора) активно занимается благотворительной деятельностью – является послом доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Баджо активно путешествует по планете, посещая неблагополучные места и оказывая помощь их жителям. А за помощь в сборе средств жертвам землетрясения на Гаити и строительство больниц в странах третьего мира итальянец удостоился престижной награды Peace Summit Award, которая присуждается лауреатами Нобелевской премии мира. В Италии Баджо был отдельно отмечен орденом «За заслуги перед Итальянской Республикой».