Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

РПЛ: судейские ошибки — против кого ошибались чаще и грубее всего, таблица: «Спартак», «Локомотив»

Против кого судьи ошибались грубее всего. Таблица после первого тура РПЛ
Максим Пахомов
Таблица после первого тура РПЛ
Комментарии
Возмущаться может не только «Спартак».

«Чемпионат» уже несколько сезонов РПЛ представляет читателям обзор судейства – после каждого тура мы подводим итоги работы арбитров с экспертом Игорем Федотовым. В сезоне-2022/2023 мы также будем вести таблицу ошибок арбитров – посчитаем, против кого и сколько раз они грубо ошибались.

Важно, что в таблицу не войдут ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболиста;
  • ошибочно засчитали или не засчитали гол;
  • ошибочно (или нет) показали вторую жёлтую карточку.
Василий Казарцев

Василий Казарцев

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В первом туре больше всех от судей пострадали две московские команды – это «Спартак» в Грозном и «Локомотив» в матче с «Пари Нижний Новгород». По мнению нашего эксперта, вратаря «Ахмата» нужно было удалять за фол против Соболева, а гол Кротова в ворота Худякова засчитывать было нельзя. Остальные ошибки судей в туре либо были исправлены VAR, либо были не настолько серьёзными.

Судья Игорь Федотов
Судья Игорь Федотов
об ошибках в матчах «Спартака» и «Локомотива»

Видимо, Безбородов посчитал, что амплитуды здесь было недостаточно. Но я бы обратил внимание на то, что у Шелии был умысел – он видел Соболева и специально, с агрессией, его ударил. Это безобразное поведение, за которое его надо было удалять. Что касается матча «Локомотива», то Гоцук фолил против Бека-Бека, он его блокировал, чтобы добраться до мяча. Потом началась атака и был забит гол. Это неправильная атака Гоцука, если бы Гоцук сам овладел мячом – да, вопросов нет. Но тут он сбил Бека-Бека, а мяч получил его партнёр. Стоило отменить гол в ворота «Локо» и назначить штрафной.

Таблица грубых ошибок судей после первого тура РПЛ выглядит так:

Количество туров/командаОшибки против командыОшибки в пользу команды
1
«Локомотив»10
«Спартак»10
«Зенит»00
«Сочи»00
«Торпедо»00
«Урал»00
«Химки»00
«Крылья Советов»00
«Оренбург»00
«Динамо»00
«Ростов»00
«Краснодар»00
«Факел»00
ЦСКА00
«Ахмат»01
«Пари Нижний Новгород»01

Мы будем обновлять таблицу после каждого тура. А почитать разбор работы арбитров в других матчах первого тура можно тут:

«Спартак» зря возмущается — РФС поддержит судью». Разбор работы арбитров в первом туре РПЛ «Спартак» зря возмущается — РФС поддержит судью». Разбор работы арбитров в первом туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022