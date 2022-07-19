Против кого судьи ошибались грубее всего. Таблица после первого тура РПЛ

«Чемпионат» уже несколько сезонов РПЛ представляет читателям обзор судейства – после каждого тура мы подводим итоги работы арбитров с экспертом Игорем Федотовым. В сезоне-2022/2023 мы также будем вести таблицу ошибок арбитров – посчитаем, против кого и сколько раз они грубо ошибались.

Важно, что в таблицу не войдут ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболиста;

ошибочно засчитали или не засчитали гол;

ошибочно (или нет) показали вторую жёлтую карточку.

Василий Казарцев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В первом туре больше всех от судей пострадали две московские команды – это «Спартак» в Грозном и «Локомотив» в матче с «Пари Нижний Новгород». По мнению нашего эксперта, вратаря «Ахмата» нужно было удалять за фол против Соболева, а гол Кротова в ворота Худякова засчитывать было нельзя. Остальные ошибки судей в туре либо были исправлены VAR, либо были не настолько серьёзными.

Судья Игорь Федотов об ошибках в матчах «Спартака» и «Локомотива» Видимо, Безбородов посчитал, что амплитуды здесь было недостаточно. Но я бы обратил внимание на то, что у Шелии был умысел – он видел Соболева и специально, с агрессией, его ударил. Это безобразное поведение, за которое его надо было удалять. Что касается матча «Локомотива», то Гоцук фолил против Бека-Бека, он его блокировал, чтобы добраться до мяча. Потом началась атака и был забит гол. Это неправильная атака Гоцука, если бы Гоцук сам овладел мячом – да, вопросов нет. Но тут он сбил Бека-Бека, а мяч получил его партнёр. Стоило отменить гол в ворота «Локо» и назначить штрафной.

Таблица грубых ошибок судей после первого тура РПЛ выглядит так:

Количество туров/команда Ошибки против команды Ошибки в пользу команды 1 «Локомотив» 1 0 «Спартак» 1 0 «Зенит» 0 0 «Сочи» 0 0 «Торпедо» 0 0 «Урал» 0 0 «Химки» 0 0 «Крылья Советов» 0 0 «Оренбург» 0 0 «Динамо» 0 0 «Ростов» 0 0 «Краснодар» 0 0 «Факел» 0 0 ЦСКА 0 0 «Ахмат» 0 1 «Пари Нижний Новгород» 0 1

Мы будем обновлять таблицу после каждого тура. А почитать разбор работы арбитров в других матчах первого тура можно тут: