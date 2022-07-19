Против кого судьи ошибались грубее всего. Таблица после первого тура РПЛ

«Чемпионат» уже несколько сезонов РПЛ представляет читателям обзор судейства – после каждого тура мы подводим итоги работы арбитров с экспертом Игорем Федотовым. В сезоне-2022/2023 мы также будем вести таблицу ошибок арбитров – посчитаем, против кого и сколько раз они грубо ошибались.
Важно, что в таблицу не войдут ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболиста;
- ошибочно засчитали или не засчитали гол;
- ошибочно (или нет) показали вторую жёлтую карточку.
Василий Казарцев
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
В первом туре больше всех от судей пострадали две московские команды – это «Спартак» в Грозном и «Локомотив» в матче с «Пари Нижний Новгород». По мнению нашего эксперта, вратаря «Ахмата» нужно было удалять за фол против Соболева, а гол Кротова в ворота Худякова засчитывать было нельзя. Остальные ошибки судей в туре либо были исправлены VAR, либо были не настолько серьёзными.
Видимо, Безбородов посчитал, что амплитуды здесь было недостаточно. Но я бы обратил внимание на то, что у Шелии был умысел – он видел Соболева и специально, с агрессией, его ударил. Это безобразное поведение, за которое его надо было удалять. Что касается матча «Локомотива», то Гоцук фолил против Бека-Бека, он его блокировал, чтобы добраться до мяча. Потом началась атака и был забит гол. Это неправильная атака Гоцука, если бы Гоцук сам овладел мячом – да, вопросов нет. Но тут он сбил Бека-Бека, а мяч получил его партнёр. Стоило отменить гол в ворота «Локо» и назначить штрафной.
Таблица грубых ошибок судей после первого тура РПЛ выглядит так:
|Количество туров/команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|1
|«Локомотив»
|1
|0
|«Спартак»
|1
|0
|«Зенит»
|0
|0
|«Сочи»
|0
|0
|«Торпедо»
|0
|0
|«Урал»
|0
|0
|«Химки»
|0
|0
|«Крылья Советов»
|0
|0
|«Оренбург»
|0
|0
|«Динамо»
|0
|0
|«Ростов»
|0
|0
|«Краснодар»
|0
|0
|«Факел»
|0
|0
|ЦСКА
|0
|0
|«Ахмат»
|0
|1
|«Пари Нижний Новгород»
|0
|1
Мы будем обновлять таблицу после каждого тура. А почитать разбор работы арбитров в других матчах первого тура можно тут:
- 19 июля 2022
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