Юри Алберто сбежал из «Зенита», но не играет по очень специфической причине

Этим летом в Россию не вернулся самый дорогой новичок РПЛ прошлого сезона – нападающий Юри Алберто. Бразилец, за которого заплатили € 25 млн (по данным Transfermarkt), по факту сбежал из «Зенита». У руководства петербургского клуба в этой ситуации получилось, наверное, выжать максимум: договориться с «Коринтиансом» об обмене на год Юри Алберто на голкипера Ивана и полузащитника Густаво Мантуана.

Став три недели назад игроком «народной команды» из Сан-Паулу, нападающий так объяснил своё нежелание продолжать карьеру в РПЛ:

«Решение вернуться в Бразилию было непростым. В России за матчами следят не так пристально, как в Бразилии. Здесь я буду заметнее. Это не шаг назад, я пробыл в Европе три с половиной месяца. Мало где есть столько талантов, как в Бразилии. Хорошо находиться рядом с семьёй. Я общался с родными, обсуждал возможное возвращение. Сейчас не лучшее время, чтобы продолжать карьеру в «Зените» из-за того, что происходит. Я хотел быть рядом с семьёй, с дочерью».

Поступок и слова Юри Алберто наверняка отразятся на отношении к нему болельщиков сине-бело-голубых. Через год или позже бразилец должен будет вернуться в Санкт-Петербург, поскольку его контракт действует до июня 2027-го. Вряд ли его встретят тепло. Впрочем, для «Зенита» потеря нападающего менее страшна, чем возможная потеря любого другого южноамериканского легионера команды. В случае с Юри Алберто петербургский клуб, скорее, вкладывал деньги в будущее – стабильно делать разницу в чемпионате России бразилец в 21 год не был готов.

Эту мысль подтверждает, например, высказывание центрального защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, заявившего в интервью на YouTube-канале «Рашен Football»:

«Ну, если лично моё мнение, то мне кажется, что его уход – это неправильно. Это его личное решение, захотел – ушёл, пожалуйста. Вот пришёл другой нападающий, Кассьерра, мне кажется, он более перспективный и принесёт больше пользы, поэтому дай бог ему здоровья, побольше голов там, а у нас теперь есть другой человек».

За «Зенит» Юри Алберто успел сыграть 15 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал четыре голевые передачи. В «Коринтиансе» в этом сезоне чемпионата Бразилии никто не набрал за 17 туров десяти баллов за результативность. Клуб из Сан-Паулу на протяжении долгого времени страдал из-за проблем с нападающими. Так что для «Коринтианса» подписание Юри Алберто – большая удача. Команда ведёт борьбу и за золото Серии А, отставая на два очка от «Атлетико Минейро», и за победу в Кубке Либертадорес, где в начале августа сыграет в четвертьфинале с «Фламенго».

Вот только с момента перехода в «Коринтианс» 30 июня и до сегодняшнего дня Юри Алберто не провёл ни одной игры за «народную команду». Нападающий пропустил пять матчей – с «Флуминенсе», «Фламенго» и «Сеарой» в чемпионате Бразилии, с «Бокой Хуниорс» в Кубке Либертадорес и с «Сантосом» в Кубке Бразилии. В последний раз Юри Алберто выходил на поле два месяца назад: 15 мая во встрече со «Спартаком» в Москве. Между тем в этих матчах у «Коринтианса» были проблемы с составом из-за травм игроков, в том числе уезжающего в «Зенит» Мантуана.

Юри Алберто Фото: Кадр из видео

Почему же Юри Алберто вне игры? Оказывается, в Бразилии есть своя специфика дозаявок футболистов: новичок не имел права выступать за «Коринтианс» до 18 июля, так как пришёл из европейского клуба. В этот день открылось трансферное окно для международных переходов. Теперь арендованный у «Зенита» нападающий должен дебютировать 20-го числа в домашнем матче Серии А с «Куритибой».

Тем временем Иван и Мантуан прилетели наконец-то в Санкт-Петербург и прошли медобследование. Это особенно важный вопрос для Густаво, который трижды рвал «кресты» к 20 годам, а недавно получил повреждение бедра. Голкипер и полузащитник оставались в Сан-Паулу как раз до того момента, пока «Коринтианс» не мог рассчитывать на Юри Алберто.

Кстати, сам Юри Алберто был среди тех, кто посоветовал Густаво переезжать в Санкт-Петербург. «Я добавил Мантуану уверенности перед трансфером. Сказал, что это прекрасный город и ему очень понравится», – сообщил нападающий на презентации в «Коринтиансе». Хотя бы тут помог «Зениту».