Кто из молодых ярче всех проявил себя в первом туре РПЛ. Полный расклад

Массовый и практически неконтролируемый отток иностранных футболистов заметно снизил общий уровень и зрелищность РПЛ. Плюс: дополнительные шансы получила молодёжь, местная и (немногочисленная) приезжая. Только в первом туре нового чемпионата России приняли участие четыре с половиной десятка парней до 21 года. С этого сезона будем следить за ними ещё внимательнее, чем прежде. Вот кто ярче всех проявил себя в первом летнем туре.
Даниил Корнюшин, 20 лет, «Нижний Новгород»
Франсуа Камано и Даниил Корнюшин
Фото: РИА Новости
Было бы странно, если бы главный тренер молодёжки, возглавив «Нижний», сделал ставку на мужиков 30+. Нет, опытные бойцы в команде тоже есть, но наряду с ними на поле выходят потенциальные кандидаты в сборную U21. В воскресенье в Черкизове Галактионов задействовал сразу четверых таких (пятому, удалённому Сулейманову, уже 22). Двое из них — Корнюшин и Юлдошев — целиком закрывали фланги.
В прошлом году Корнюшин провёл несколько матчей за первый «Краснодар», а в 2022-м на таком уровне сыграл впервые. Но проявил себя наилучшим образом. Крепкий нижегородский (по рождению — ставропольский) блондин успешно противостоял нападкам Тикнизяна, Камано и Изидора и удивил собравшихся рывком к чужим воротам на восьмой (!) компенсированной минуте — при том, что нагрузка на гостевую защиту после удаления выпала колоссальная. С выносливостью у парня полный порядок.
Александр Коваленко, 18 лет, «Крылья Советов»
Александр Коваленко
Фото: fcorenburg.ru
Игорь Осинькин продолжает смело омолаживать РПЛ. 18-летний атакующий полузащитник Коваленко (разумеется, из «Чертаново») у него заиграл в старте даже раньше Пиняева, но только в прошлую субботу совершил первое результативное действие в Премьер-Лиге. Ну да, процентов 90 заслуги во втором голе Глушенкова принадлежит самому Глушенкову (уж попал так попал!), но пас в статистику Коваленко пошёл. Мог Александр и «1+1» набрать, но его удар уже в компенсированное время поочерёдно блокировали сразу два оренбургских защитника.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».
Олакунле Олусегун, 20 лет, «Краснодар»
Олакунле Олусегун и Василий Чернов
Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
После 24 февраля «Краснодар» может себе позволить легионеров только «эконом-класса». Но среди них тоже встречаются качественные исполнители. Согласно данным Transfermarkt, нигерийский нападающий Олусегун обошёлся Сергею Галицкому чуть дороже € 1 млн.
Голов пока не забивал, но результативная передача у него уже вторая за основу. Пускай даже символическая — Ионов классно приложился издали. Нигериец в целом был полезен: дорожил мячом (96% точных пасов), неустанно навязывал борьбу воронежским защитникам, а однажды козырнул техникой, совершив эффектный прорыв по центру (удар блокировал защитник).
Алексис Бека-Бека, 21 год, «Локомотив»
Алексис Бека-Бека (справа)
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Забивать мячи — не основная функциональная обязанность молодого французского опорника. Но в воскресенье Бека-Бека был невероятно близок к первому голу в России. Всего за тайм Алексис набил нереальные для профильного разрушителя пять ударов, и три из них были очень опасными — два отразил нижегородский вратарь Нигматуллин, а последнему, боковыми «ножницами», совсем немного не хватило точности — не то быть бы голу тура. Статистическая платформа Instat присвоила Бека-Бека высший индекс среди всех участников матча — даже у Изидора ниже.
Даниил Хлусевич, 21 год, «Спартак»
Даниил Хлусевич
Фото: spartak.com
«Спартак» больше тайма играл в Грозном в численном меньшинстве, и на Хлусевича выпала чуть ли не самая большая нагрузка в матче. Именно он занял опустевший левый фланг красно-белой обороны после удаления Рыбуса и предсказуемо подвергся повышенному давлению со стороны соперника. Хлусевич его достойно выдержал.
Даниил чаще всех на поле вступал в единоборства (29 раз при успешности 48%) и при этом успевал периодически гонять в атаку. Но самое полезное действие вечера 82-й номер красно-белых совершил за четверть часа до конца, блокировав добивание Агаларова с пары метров. И вскоре Мозес сравнял счёт.
Сергей Пиняев, 17 лет, «Крылья Советов»
Сергей Пиняев (слева)
Фото: fcorenburg.ru
Чертановский вундеркинд давно на слуху, но по-прежнему остаётся самым юным участником РПЛ. В субботу Пиняев сделал ещё один важный шажок в собственном развитии — впервые в чемпионате вышел в стартовом составе. И отыграл так, чтобы в нём остаться — как минимум на второй тур.
Девятый номер Самары оказался самым бьющим участником матча в Оренбурге. Пускай из пяти ударов Пиняева в створ пришёлся лишь один (два блокировали защитники, два ушли мимо), инициативность 17-летнего вингера заслуживает похвалы. Пасовал Сергей аккуратнее, чем бил (точность передач — 90%) и ещё при 0:0 создал замечательный момент Глушенкову — Максим банально не попал по мячу во вратарской площади.
Вильсон Изидор, 21 год «Локомотив»
Вильсон Изидор
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
У многих вызывал скепсис и непонимание пресловутый «новый вектор» «Локомотива». Но надо признать: в сложившихся геополитических реалиях ставка на молодых и «голодных» легионеров выглядит дальновидной. Если же Цорну ещё и удастся их выгодно для клуба перепродать со временем, сомнения в верности выбранного курса окончательно отпадут.
Очевидно, что на данный момент главный иностранный актив красно-зелёных — это Изидор. «Локомотивский Анри» был одним из самых деятельных участников первого тура, собрав шикарное комбо — семь ударов, три ключевые передачи и гол. Кто-кто, а Изидор в воскресенье в Черкизове свою работу выполнил отлично. Таких сильных индивидуальностей в РПЛ осталось немного.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».
Молодые игроки (до 21 года) в первом туре РПЛ
|Игрок
|Клуб
|Возр.
|Мин.
|Гол
|Асс.
|Удары
|Ключ.
|Пасы
|Ед-ва
|Сейвы
|Whoscored
|Изидор
|«Локомотив»
|21
|90
|1
|7
|3
|42/60%
|13/54%
|8,36
|Хлусевич
|«Спартак»
|21
|90
|1
|62/81%
|29/48%
|7,26
|Башич
|«Оренбург»
|20
|90
|2
|46/83%
|17/65%
|7,17
|Корнюшин
|«Пари НН»
|20
|90
|14/57%
|19/58%
|7,07
|Коваленко
|«Крылья»
|18
|90
|1
|1
|40/93%
|19/16%
|6,84
|Литвинов
|«Краснодар»
|21
|90
|64/92%
|18/56%
|6,83
|Фассон
|«Локомотив»
|21
|90
|3
|2
|85/89%
|14/50%
|6,78
|Александров
|«Пари НН»
|20
|90
|14/93%
|13/62%
|6,66
|Кузьмичёв
|«Урал»
|21
|90
|55/91%
|7/57%
|6,56
|Прохин
|«Ростов»
|21
|90
|1
|1
|72/83%
|14/57%
|6,54
|Одоевский
|«Зенит»
|19
|90
|-1
|13/92%
|2
|6,51
|Гбане
|«Химки»
|21
|90
|25/68%
|17/53%
|6,51
|Мухин
|ЦСКА
|20
|90
|1
|39/79%
|13/54%
|6,47
|Денисов
|«Спартак»
|19
|90
|1
|1
|52/71%
|12/42%
|6,43
|Кутицкий
|«Динамо»
|20
|90
|36/81%
|4/75%
|6,39
|Захарян
|«Динамо»
|19
|90
|2
|39/72%
|19/32%
|6,37
|Ботнарь
|«Торпедо»
|21
|90
|-3
|25/88%
|2
|6,21
|Худяков
|«Локомотив»
|18
|90
|-1
|19/100%
|1/100%
|6,01
|Хотулёв
|«Оренбург»
|19
|90
|1
|38/82%
|8/50%
|5,99
|Олусегун
|«Краснодар»
|20
|81
|1
|1
|24/96%
|17/47%
|7,46
|Пиняев
|«Крылья»
|17
|77
|5
|1
|30/90%
|18/56%
|7,62
|Юлдошев
|«Пари НН»
|21
|73
|21/95%
|14/43%
|6,43
|Сунгатулин
|«Урал»
|20
|72
|53/91%
|16/50%
|6,4
|Чёрный
|«Химки»
|21
|71
|23/78%
|7/43%
|6,38
|Боженов
|«Химки»
|21
|61
|20/70%
|13/54%
|5,92
|Оганесян
|«Оренбург»
|20
|60
|1
|12/75%
|17/29%
|6,48
|Сильянов
|«Ростов»
|21
|58
|1
|40/80%
|8/50%
|6,17
|Турищев
|«Торпедо»
|20
|55
|2
|11/64%
|18/22%
|6,5
|Бека Бека
|«Локомотив»
|21
|45
|4
|1
|44/86%
|11/82%
|7,6
|Кривцов
|«Краснодар»
|19
|45
|1
|20/80%
|8/38%
|6,57
|Карпукас
|«Локомотив»
|20
|45
|30/97%
|10/60%
|6,54
|Железнов
|«Урал»
|19
|45
|21/81%
|10/20%
|6,05
|Щетинин
|«Ростов»
|20
|32
|1
|16/81%
|11/64%
|7,11
|Лангович
|«Ростов»
|19
|32
|14/79%
|8/63%
|6,59
|Тюкавин
|«Динамо»
|20
|18
|7/86%
|6/50%
|6,07
|Шильцов
|«Пари НН»
|20
|17
|3/67%
|3/0%
|6,13
|Гладышев
|«Динамо»
|19
|17
|5/80%
|5/20%
|6,13
|Хубулов
|«Крылья»
|21
|13
|1
|6/50%
|1/0%
|6,23
|Литвинов
|«Спартак»
|20
|12
|9/100%
|4/50%
|6,09
|Манелов
|«Краснодар»
|19
|9
|2/100%
|5/20%
|5,99
|Титков
|«Оренбург»
|21
|5
|4/100%
|6,02
|Шитов
|«Крылья»
|19
|3
|0
|3/0%
|5,97
|Гагнидзе
|«Динамо»
|19
|1
|6
|Ермаков
|ЦСКА
|19
|1
|1/0%
|6
|Яковлев
|ЦСКА
|20
|1
|6
Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, ключ. — ключевые пасы, передачи — всего/точные, ед-ва — единоборства (всего/успешные), whoscored — оценка платформы whoscored.
Использованы данные Instat и Whoscored.
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