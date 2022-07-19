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Лучшие молодые футболисты 1-го тура РПЛ: Изидор, Пиняев, Хлусевич, статистика, видео

Кто из молодых ярче всех проявил себя в первом туре РПЛ. Полный расклад
Олег Лысенко
Лучшие молодые футболисты 1-го тура РПЛ
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Российских игроков на три с половиной состава молодёжки хватило бы.

Массовый и практически неконтролируемый отток иностранных футболистов заметно снизил общий уровень и зрелищность РПЛ. Плюс: дополнительные шансы получила молодёжь, местная и (немногочисленная) приезжая. Только в первом туре нового чемпионата России приняли участие четыре с половиной десятка парней до 21 года. С этого сезона будем следить за ними ещё внимательнее, чем прежде. Вот кто ярче всех проявил себя в первом летнем туре.

11 самых крутых молодых футболистов РПЛ 11 самых крутых молодых футболистов РПЛ

Даниил Корнюшин, 20 лет, «Нижний Новгород»

Франсуа Камано и Даниил Корнюшин

Франсуа Камано и Даниил Корнюшин

Фото: РИА Новости

Было бы странно, если бы главный тренер молодёжки, возглавив «Нижний», сделал ставку на мужиков 30+. Нет, опытные бойцы в команде тоже есть, но наряду с ними на поле выходят потенциальные кандидаты в сборную U21. В воскресенье в Черкизове Галактионов задействовал сразу четверых таких (пятому, удалённому Сулейманову, уже 22). Двое из них — Корнюшин и Юлдошев — целиком закрывали фланги.

В прошлом году Корнюшин провёл несколько матчей за первый «Краснодар», а в 2022-м на таком уровне сыграл впервые. Но проявил себя наилучшим образом. Крепкий нижегородский (по рождению — ставропольский) блондин успешно противостоял нападкам Тикнизяна, Камано и Изидора и удивил собравшихся рывком к чужим воротам на восьмой (!) компенсированной минуте — при том, что нагрузка на гостевую защиту после удаления выпала колоссальная. С выносливостью у парня полный порядок.

Александр Коваленко, 18 лет, «Крылья Советов»

Александр Коваленко

Александр Коваленко

Фото: fcorenburg.ru

Игорь Осинькин продолжает смело омолаживать РПЛ. 18-летний атакующий полузащитник Коваленко (разумеется, из «Чертаново») у него заиграл в старте даже раньше Пиняева, но только в прошлую субботу совершил первое результативное действие в Премьер-Лиге. Ну да, процентов 90 заслуги во втором голе Глушенкова принадлежит самому Глушенкову (уж попал так попал!), но пас в статистику Коваленко пошёл. Мог Александр и «1+1» набрать, но его удар уже в компенсированное время поочерёдно блокировали сразу два оренбургских защитника.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Олакунле Олусегун, 20 лет, «Краснодар»

Олакунле Олусегун и Василий Чернов

Олакунле Олусегун и Василий Чернов

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

После 24 февраля «Краснодар» может себе позволить легионеров только «эконом-класса». Но среди них тоже встречаются качественные исполнители. Согласно данным Transfermarkt, нигерийский нападающий Олусегун обошёлся Сергею Галицкому чуть дороже € 1 млн.

Голов пока не забивал, но результативная передача у него уже вторая за основу. Пускай даже символическая — Ионов классно приложился издали. Нигериец в целом был полезен: дорожил мячом (96% точных пасов), неустанно навязывал борьбу воронежским защитникам, а однажды козырнул техникой, совершив эффектный прорыв по центру (удар блокировал защитник).

Алексис Бека-Бека, 21 год, «Локомотив»

Алексис Бека-Бека (справа)

Алексис Бека-Бека (справа)

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Забивать мячи — не основная функциональная обязанность молодого французского опорника. Но в воскресенье Бека-Бека был невероятно близок к первому голу в России. Всего за тайм Алексис набил нереальные для профильного разрушителя пять ударов, и три из них были очень опасными — два отразил нижегородский вратарь Нигматуллин, а последнему, боковыми «ножницами», совсем немного не хватило точности — не то быть бы голу тура. Статистическая платформа Instat присвоила Бека-Бека высший индекс среди всех участников матча — даже у Изидора ниже.

Даниил Хлусевич, 21 год, «Спартак»

Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Фото: spartak.com

«Спартак» больше тайма играл в Грозном в численном меньшинстве, и на Хлусевича выпала чуть ли не самая большая нагрузка в матче. Именно он занял опустевший левый фланг красно-белой обороны после удаления Рыбуса и предсказуемо подвергся повышенному давлению со стороны соперника. Хлусевич его достойно выдержал.

Даниил чаще всех на поле вступал в единоборства (29 раз при успешности 48%) и при этом успевал периодически гонять в атаку. Но самое полезное действие вечера 82-й номер красно-белых совершил за четверть часа до конца, блокировав добивание Агаларова с пары метров. И вскоре Мозес сравнял счёт.

Сергей Пиняев, 17 лет, «Крылья Советов»

Сергей Пиняев (слева)

Сергей Пиняев (слева)

Фото: fcorenburg.ru

Чертановский вундеркинд давно на слуху, но по-прежнему остаётся самым юным участником РПЛ. В субботу Пиняев сделал ещё один важный шажок в собственном развитии — впервые в чемпионате вышел в стартовом составе. И отыграл так, чтобы в нём остаться — как минимум на второй тур.

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Девятый номер Самары оказался самым бьющим участником матча в Оренбурге. Пускай из пяти ударов Пиняева в створ пришёлся лишь один (два блокировали защитники, два ушли мимо), инициативность 17-летнего вингера заслуживает похвалы. Пасовал Сергей аккуратнее, чем бил (точность передач — 90%) и ещё при 0:0 создал замечательный момент Глушенкову — Максим банально не попал по мячу во вратарской площади.

Вильсон Изидор, 21 год «Локомотив»

Вильсон Изидор

Вильсон Изидор

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У многих вызывал скепсис и непонимание пресловутый «новый вектор» «Локомотива». Но надо признать: в сложившихся геополитических реалиях ставка на молодых и «голодных» легионеров выглядит дальновидной. Если же Цорну ещё и удастся их выгодно для клуба перепродать со временем, сомнения в верности выбранного курса окончательно отпадут.

Очевидно, что на данный момент главный иностранный актив красно-зелёных — это Изидор. «Локомотивский Анри» был одним из самых деятельных участников первого тура, собрав шикарное комбо — семь ударов, три ключевые передачи и гол. Кто-кто, а Изидор в воскресенье в Черкизове свою работу выполнил отлично. Таких сильных индивидуальностей в РПЛ осталось немного.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Молодые игроки (до 21 года) в первом туре РПЛ

ИгрокКлубВозр.Мин.ГолАсс.УдарыКлюч.ПасыЕд-ваСейвыWhoscored
Изидор«Локомотив»219017342/60%13/54%8,36
Хлусевич«Спартак»2190162/81%29/48%7,26
Башич«Оренбург»2090246/83%17/65%7,17
Корнюшин«Пари НН»209014/57%19/58%7,07
Коваленко«Крылья»18901140/93%19/16%6,84
Литвинов«Краснодар»219064/92%18/56%6,83
Фассон«Локомотив»21903285/89%14/50%6,78
Александров«Пари НН»209014/93%13/62%6,66
Кузьмичёв«Урал»219055/91%7/57%6,56
Прохин«Ростов»21901172/83%14/57%6,54
Одоевский«Зенит»1990-113/92%26,51
Гбане«Химки»219025/68%17/53%6,51
МухинЦСКА2090139/79%13/54%6,47
Денисов«Спартак»19901152/71%12/42%6,43
Кутицкий«Динамо»209036/81%4/75%6,39
Захарян«Динамо»1990239/72%19/32%6,37
Ботнарь«Торпедо»2190-325/88%26,21
Худяков«Локомотив»1890-119/100%1/100%6,01
Хотулёв«Оренбург»1990138/82%8/50%5,99
Олусегун«Краснодар»20811124/96%17/47%7,46
Пиняев«Крылья»17775130/90%18/56%7,62
Юлдошев«Пари НН»217321/95%14/43%6,43
Сунгатулин«Урал»207253/91%16/50%6,4
Чёрный«Химки»217123/78%7/43%6,38
Боженов«Химки»216120/70%13/54%5,92
Оганесян«Оренбург»2060112/75%17/29%6,48
Сильянов«Ростов»2158140/80%8/50%6,17
Турищев«Торпедо»2055211/64%18/22%6,5
Бека Бека«Локомотив»21454144/86%11/82%7,6
Кривцов«Краснодар»1945120/80%8/38%6,57
Карпукас«Локомотив»204530/97%10/60%6,54
Железнов«Урал»194521/81%10/20%6,05
Щетинин«Ростов»2032116/81%11/64%7,11
Лангович«Ростов»193214/79%8/63%6,59
Тюкавин«Динамо»20187/86%6/50%6,07
Шильцов«Пари НН»20173/67%3/0%6,13
Гладышев«Динамо»19175/80%5/20%6,13
Хубулов«Крылья»211316/50%1/0%6,23
Литвинов«Спартак»20129/100%4/50%6,09
Манелов«Краснодар»1992/100%5/20%5,99
Титков«Оренбург»2154/100%6,02
Шитов«Крылья»19303/0%5,97
Гагнидзе«Динамо»1916
ЕрмаковЦСКА1911/0%6
ЯковлевЦСКА2016

Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, ключ. — ключевые пасы, передачи — всего/точные, ед-ва — единоборства (всего/успешные), whoscored — оценка платформы whoscored.

Использованы данные Instat и Whoscored.

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