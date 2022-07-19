Кто из молодых ярче всех проявил себя в первом туре РПЛ. Полный расклад

Массовый и практически неконтролируемый отток иностранных футболистов заметно снизил общий уровень и зрелищность РПЛ. Плюс: дополнительные шансы получила молодёжь, местная и (немногочисленная) приезжая. Только в первом туре нового чемпионата России приняли участие четыре с половиной десятка парней до 21 года. С этого сезона будем следить за ними ещё внимательнее, чем прежде. Вот кто ярче всех проявил себя в первом летнем туре.

Даниил Корнюшин, 20 лет, «Нижний Новгород»

Франсуа Камано и Даниил Корнюшин Фото: РИА Новости

Было бы странно, если бы главный тренер молодёжки, возглавив «Нижний», сделал ставку на мужиков 30+. Нет, опытные бойцы в команде тоже есть, но наряду с ними на поле выходят потенциальные кандидаты в сборную U21. В воскресенье в Черкизове Галактионов задействовал сразу четверых таких (пятому, удалённому Сулейманову, уже 22). Двое из них — Корнюшин и Юлдошев — целиком закрывали фланги.

В прошлом году Корнюшин провёл несколько матчей за первый «Краснодар», а в 2022-м на таком уровне сыграл впервые. Но проявил себя наилучшим образом. Крепкий нижегородский (по рождению — ставропольский) блондин успешно противостоял нападкам Тикнизяна, Камано и Изидора и удивил собравшихся рывком к чужим воротам на восьмой (!) компенсированной минуте — при том, что нагрузка на гостевую защиту после удаления выпала колоссальная. С выносливостью у парня полный порядок.

Александр Коваленко, 18 лет, «Крылья Советов»

Александр Коваленко Фото: fcorenburg.ru

Игорь Осинькин продолжает смело омолаживать РПЛ. 18-летний атакующий полузащитник Коваленко (разумеется, из «Чертаново») у него заиграл в старте даже раньше Пиняева, но только в прошлую субботу совершил первое результативное действие в Премьер-Лиге. Ну да, процентов 90 заслуги во втором голе Глушенкова принадлежит самому Глушенкову (уж попал так попал!), но пас в статистику Коваленко пошёл. Мог Александр и «1+1» набрать, но его удар уже в компенсированное время поочерёдно блокировали сразу два оренбургских защитника.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Олакунле Олусегун, 20 лет, «Краснодар»

Олакунле Олусегун и Василий Чернов Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

После 24 февраля «Краснодар» может себе позволить легионеров только «эконом-класса». Но среди них тоже встречаются качественные исполнители. Согласно данным Transfermarkt, нигерийский нападающий Олусегун обошёлся Сергею Галицкому чуть дороже € 1 млн.

Голов пока не забивал, но результативная передача у него уже вторая за основу. Пускай даже символическая — Ионов классно приложился издали. Нигериец в целом был полезен: дорожил мячом (96% точных пасов), неустанно навязывал борьбу воронежским защитникам, а однажды козырнул техникой, совершив эффектный прорыв по центру (удар блокировал защитник).

Алексис Бека-Бека, 21 год, «Локомотив»

Алексис Бека-Бека (справа) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Забивать мячи — не основная функциональная обязанность молодого французского опорника. Но в воскресенье Бека-Бека был невероятно близок к первому голу в России. Всего за тайм Алексис набил нереальные для профильного разрушителя пять ударов, и три из них были очень опасными — два отразил нижегородский вратарь Нигматуллин, а последнему, боковыми «ножницами», совсем немного не хватило точности — не то быть бы голу тура. Статистическая платформа Instat присвоила Бека-Бека высший индекс среди всех участников матча — даже у Изидора ниже.

Даниил Хлусевич, 21 год, «Спартак»

Даниил Хлусевич Фото: spartak.com

«Спартак» больше тайма играл в Грозном в численном меньшинстве, и на Хлусевича выпала чуть ли не самая большая нагрузка в матче. Именно он занял опустевший левый фланг красно-белой обороны после удаления Рыбуса и предсказуемо подвергся повышенному давлению со стороны соперника. Хлусевич его достойно выдержал.

Даниил чаще всех на поле вступал в единоборства (29 раз при успешности 48%) и при этом успевал периодически гонять в атаку. Но самое полезное действие вечера 82-й номер красно-белых совершил за четверть часа до конца, блокировав добивание Агаларова с пары метров. И вскоре Мозес сравнял счёт.

Сергей Пиняев, 17 лет, «Крылья Советов»

Сергей Пиняев (слева) Фото: fcorenburg.ru

Чертановский вундеркинд давно на слуху, но по-прежнему остаётся самым юным участником РПЛ. В субботу Пиняев сделал ещё один важный шажок в собственном развитии — впервые в чемпионате вышел в стартовом составе. И отыграл так, чтобы в нём остаться — как минимум на второй тур.

Девятый номер Самары оказался самым бьющим участником матча в Оренбурге. Пускай из пяти ударов Пиняева в створ пришёлся лишь один (два блокировали защитники, два ушли мимо), инициативность 17-летнего вингера заслуживает похвалы. Пасовал Сергей аккуратнее, чем бил (точность передач — 90%) и ещё при 0:0 создал замечательный момент Глушенкову — Максим банально не попал по мячу во вратарской площади.

Вильсон Изидор, 21 год «Локомотив»

Вильсон Изидор Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У многих вызывал скепсис и непонимание пресловутый «новый вектор» «Локомотива». Но надо признать: в сложившихся геополитических реалиях ставка на молодых и «голодных» легионеров выглядит дальновидной. Если же Цорну ещё и удастся их выгодно для клуба перепродать со временем, сомнения в верности выбранного курса окончательно отпадут.

Очевидно, что на данный момент главный иностранный актив красно-зелёных — это Изидор. «Локомотивский Анри» был одним из самых деятельных участников первого тура, собрав шикарное комбо — семь ударов, три ключевые передачи и гол. Кто-кто, а Изидор в воскресенье в Черкизове свою работу выполнил отлично. Таких сильных индивидуальностей в РПЛ осталось немного.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Молодые игроки (до 21 года) в первом туре РПЛ

Игрок Клуб Возр. Мин. Гол Асс. Удары Ключ. Пасы Ед-ва Сейвы Whoscored Изидор «Локомотив» 21 90 1 7 3 42/60% 13/54% 8,36 Хлусевич «Спартак» 21 90 1 62/81% 29/48% 7,26 Башич «Оренбург» 20 90 2 46/83% 17/65% 7,17 Корнюшин «Пари НН» 20 90 14/57% 19/58% 7,07 Коваленко «Крылья» 18 90 1 1 40/93% 19/16% 6,84 Литвинов «Краснодар» 21 90 64/92% 18/56% 6,83 Фассон «Локомотив» 21 90 3 2 85/89% 14/50% 6,78 Александров «Пари НН» 20 90 14/93% 13/62% 6,66 Кузьмичёв «Урал» 21 90 55/91% 7/57% 6,56 Прохин «Ростов» 21 90 1 1 72/83% 14/57% 6,54 Одоевский «Зенит» 19 90 -1 13/92% 2 6,51 Гбане «Химки» 21 90 25/68% 17/53% 6,51 Мухин ЦСКА 20 90 1 39/79% 13/54% 6,47 Денисов «Спартак» 19 90 1 1 52/71% 12/42% 6,43 Кутицкий «Динамо» 20 90 36/81% 4/75% 6,39 Захарян «Динамо» 19 90 2 39/72% 19/32% 6,37 Ботнарь «Торпедо» 21 90 -3 25/88% 2 6,21 Худяков «Локомотив» 18 90 -1 19/100% 1/100% 6,01 Хотулёв «Оренбург» 19 90 1 38/82% 8/50% 5,99 Олусегун «Краснодар» 20 81 1 1 24/96% 17/47% 7,46 Пиняев «Крылья» 17 77 5 1 30/90% 18/56% 7,62 Юлдошев «Пари НН» 21 73 21/95% 14/43% 6,43 Сунгатулин «Урал» 20 72 53/91% 16/50% 6,4 Чёрный «Химки» 21 71 23/78% 7/43% 6,38 Боженов «Химки» 21 61 20/70% 13/54% 5,92 Оганесян «Оренбург» 20 60 1 12/75% 17/29% 6,48 Сильянов «Ростов» 21 58 1 40/80% 8/50% 6,17 Турищев «Торпедо» 20 55 2 11/64% 18/22% 6,5 Бека Бека «Локомотив» 21 45 4 1 44/86% 11/82% 7,6 Кривцов «Краснодар» 19 45 1 20/80% 8/38% 6,57 Карпукас «Локомотив» 20 45 30/97% 10/60% 6,54 Железнов «Урал» 19 45 21/81% 10/20% 6,05 Щетинин «Ростов» 20 32 1 16/81% 11/64% 7,11 Лангович «Ростов» 19 32 14/79% 8/63% 6,59 Тюкавин «Динамо» 20 18 7/86% 6/50% 6,07 Шильцов «Пари НН» 20 17 3/67% 3/0% 6,13 Гладышев «Динамо» 19 17 5/80% 5/20% 6,13 Хубулов «Крылья» 21 13 1 6/50% 1/0% 6,23 Литвинов «Спартак» 20 12 9/100% 4/50% 6,09 Манелов «Краснодар» 19 9 2/100% 5/20% 5,99 Титков «Оренбург» 21 5 4/100% 6,02 Шитов «Крылья» 19 3 0 3/0% 5,97 Гагнидзе «Динамо» 19 1 6 Ермаков ЦСКА 19 1 1/0% 6 Яковлев ЦСКА 20 1 6

Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, ключ. — ключевые пасы, передачи — всего/точные, ед-ва — единоборства (всего/успешные), whoscored — оценка платформы whoscored.

Использованы данные Instat и Whoscored.