Как же много красивых голов было забито за тур!

Игнашевича прибили шедеврами, а Газизову испортили праздник. Что там в «лучшей лиге мира»?

Первая лига (она же бывшая ФНЛ) стартовала в эти выходные, и тур оказался насыщенным на события и красивые голы. Собрали всё самое сочное, чтобы вы были в курсе, что происходило в «лучшей лиге мира» в первом туре.

Турнирная таблица первой лиги

«Рубин» дебютировал в Первой лиге. Но главное было не на поле, а за его пределами

Клуб анонсировал старт в Первой лиге роликом, главный посыл которого, что команда собирается быстро вернуться в Премьер-Лигу. Отыграли её формой начала 2000-х, когда «Рубин» последний раз играл в ФНЛ, и слоганом «вернёмся вместе». Ещё в ролике были отсылки к мораторию на вылет, который какое-то время обсуждался (так бы «Рубин» остался в РПЛ), легионерам, по решению ФИФА воспользовавшимся правом покинуть команду, и будущим встречам с «Нефтехимиком», получившим символичное название «эль-татарико».

В конце бонус: появляется Дэдпул, который просит помочь ему определиться с клубом – такая вот отсылка к Артёму Дзюбе, который приехал в «Рубин» на время, чтобы поддержать форму, пока он ищет новую команду.

Посмотреть видео можно на странице «Рубина» в YouTube.

Теперь к матчу – клуб открывал сезон домашней встречей с «Родиной». Игра закончилась со счётом 2:0 – оба мяча забил новичок команды Джоэль Фамейе.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале Первой лиги.

Во время матча на трибунах произошла потасовка, в ходе которой стюарды сломали болельщику палец. «Прибежали семь человек и скрутили, кое-как смог дышать. Задушили всего и сломали палец», — приводит слова пострадавшего Inkazan. Сообщалось, что болельщика задержали на сутки, после чего отпустили с запретом на год посещать стадионы.

«Акрон» — маленькая «Венеция». Клуб представил форму в итальянском стиле

Год назад ворвавшаяся в Серию А «Венеция» презентовала форму так, что словила восхищения от фанатов по всему миру. Владелец клуба рассказывал после: креативная промокампания увеличила продажи комплектов примерно на 95% по всему миру.

По-своему, но в итальянском стиле гостевую форму представил «Акрон», соблюдая все «венецианские» правила: красивая девушка позирует в закатном свете в очень даже стильной футболке.

Форма ФК «Акрон» Фото: Пресс-служба ФК «Акрон»

На нижней части нанесён силуэт памятника российскому историку, географу и государственному деятелю Василию Татищеву, который основал город Тольятти.

Форма ФК «Акрон» Фото: Пресс-служба ФК «Акрон»

Из Медиалиги — в Первую лигу

Иван Коршунов недавно взял с командой Медийной футбольной лиги 2Drots чемпионство, после чего сразу же объявил, что уходит в клуб Первой лиги. Крайнего полузащитника пригласил к себе «СКА-Хабаровск» – с футболистом заключили трёхлетний контракт. Ранее Коршунов выступал за команды из системы «Зенита» в молодёжном первенстве, молодёжной ЛЧ и ЮФЛ, а половину сезона-2020/2021 провёл в аренде в омском «Иртыше».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале Первой лиги.

Газизов остался без подарка. «Уфа» проиграла первый матч

18 июля генеральному директору «Уфы» Шамилю Газизову исполнилось 54 года (поздравляем!), но команда не смогла ему подарить победу – днём ранее она проиграла «Кубани» на выезде (0:2).

Другая команда из Краснодара – «Краснодар-2» – одержала победу над вернувшимся в Первую лигу «Шинником» ровно с таким же счётом. Каждый гол был настолько хорош, что хайлайты хочется пересматривать снова и снова. Сначала красоту выдал Олег Ознобихин.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале Первой лиги.

Потом Давид Кокоев порадовал точным «нырком».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале Первой лиги.

Да-да-да, это Кавказ! Клуб из Владикавказа сыграл с клубом из Махачкалы в Грозном

И матч с такой мощной вывеской закончился нулевой ничьей: «Динамо» и «Алания» не смогли выявить победителя в Грозном. В добавленное время был риск, что счёт на табло всё же изменится, но голкипер динамовцев Хазбулат Хамхоев не позволил этому случиться. Однозначно сейв тура!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале Первой лиги.

Развязка тура: «Велес» вырвал победу над «Балтикой» в добавленное время. Не гол, а красота!

Старт сезона у Сергея Игнашевича в «Балтике» получился смазанным: удаление и упущенная ничья в добавленное время. Но как же был хорош «Велес»! Оба гола – мощь.

Первым отличился Ираклий Логуа – пробил с дальней дистанции точно в верхний угол.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале Первой лиги.

Второй положил Дмитрий Прищепа – получилось не менее эффектно, чем у Логуа.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале Первой лиги.

Голевой камбэк тура: Кирилл Панченко забил впервые за 1 год и 8 месяцев

Некогда лучший бомбардир ФНЛ не забивал в национальных первенствах с ноября 2020-го, а тут в первом же туре мощно пробил по воротам и попал.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале Первой лиги.

Смотрели первый тур «лучшей лиги мира»? Что запомнилось?