Шесть легионеров-«возвращенцев» попали в заявку на тур РПЛ. Но от них никакого толка

Весной 2022-го ФИФА позволила легионерам и тренерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ. Иностранцы начали спешно покидать чемпионат, но не все задержались за границей. Сразу шесть «возвращенцев» попали в заявки своих команд на первый тур. Только со знаком «плюс» выделить оказалось некого.

«Краснодар» — Джон Кордоба, Кристиан Рамирес, Кайо

«Краснодар» дома принимал новичка РПЛ – «Факел». Из тройки вернувшихся на поле появился лишь один. Защитник Кайо получил травму в товарняке с «Ростовом» и оказался вне заявки. По предварительным данным, на восстановление центрбека уйдёт не меньше месяца. А Кристиан Рамирес, не имевший практики с декабря прошлого года, остался в запасе.

Джон Кордоба Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Нападающий Джон Кордоба вышел на поле в основном составе и провёл все 90 минут. Первый матч после возвращения он откровенно провалил. Лишь один из четырёх ударов колумбийца пришёлся в створ, а с пенальти форвард угодил в штангу. 11-метровый случился при счёте 2:1 в пользу «Краснодара», и ещё один пропущенный мяч мог окончательно прибить воронежцев. Но Кордоба промахнулся и стал худшим пенальтистом в истории «быков» (1 из 4). От интернет-портала Whoscored колумбиец получил вторую с конца оценку из основных игроков обеих команд – 6,01. Ниже оценили только молодого защитника «Краснодара» Олега Исаенко, для которого эта игра стала лишь восьмой за первый состав. А матч завершился вничью – 2:2.

«Крылья Советов» — Дмитрий Иванисеня

Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня вернулся в Россию и продолжил выступления за самарский клуб. Против «Оренбурга» он вышел в основном составе.

Дмитрий Иванисеня (справа) Фото: fcorenburg.ru

За 90 минут на поле украинец не отметился результативными действиями, но был очень хорош в разрушении. 80% точных передач, три успешных отбора и 6,96 по версии Whoscored – достойный вклад в победу самарцев со счётом 4:2.

«Урал» — Лука Цулукидзе

Полузащитник Цулукидзе после приостановки контракта с «Уралом» перешёл в грузинский «Сабуртало». Но за три месяца на родине 18-летний игрок получил всего три минуты игрового времени. Вернувшись в Россию, он попал в заявку на матч первого тура РПЛ с ЦСКА.

Лука Цулукидзе Фото: fc-ural.ru

Главный тренер екатеринбуржцев так и не выпустил Цулукидзе на поле, а встреча завершилась победой армейцев со счётом 2:0. Пока у хавбека нет ни одной минуты за «Урал» в официальных матчах.

«Динамо» Москва — Лука Гагнидзе

Полузащитник Лука Гагнидзе весной переехал из «Урала», за который выступал на правах аренды, в польский «Ракув». В заявку молодой грузин попадал часто, а на поле появился лишь однажды. За 10 минут предсказуемо ничем не отметился и вернулся в московское «Динамо». В рамках предсезонной подготовки новый главный тренер Славиша Йоканович доверял игроку и выпустил в четырёх товарищеских матчах. В итоге Гагнидзе даже отметился результативной передачей.

Лука Гагнидзе Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В матче с «Ростовом» полузащитник вышел всего на минуту. Но для него она стала особенной — первой «официальной» в «Динамо». Встреча завершилась ничейным исходом – 1:1. Судя по словам самого Гагнидзе, он полностью адаптировался к российскому футболу: «Я и до этого жил один, так что в этом плане всё было привычно. Конечно, Россия – это другая страна, и пришлось немного привыкать. Но сейчас я уже полностью адаптировался, и всё в порядке».