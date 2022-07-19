Расклады для Черчесова в Лиге чемпионов. Может ли он сыграть с Киевом и Головиным?

«Ференцварош» Станислава Черчесова успешно стартовал в квалификации Лиги чемпионов. В первом раунде чемпион Венгрии уверенно прошёл казахстанский «Тобол». Первый матч завершился без голов, а через неделю «Ференцварош» разгромил на своём поле соперника со счётом 5:1. Но для попадания в основную сетку турнира команде Черчесова предстоит преодолеть ещё три раунда отбора.

С кем теперь сыграет «Ференцварош»

Во втором квалификационном раунде венгерский клуб встретится со «Слованом» (матчи состоятся 20 и 27 июля). Эту команду тренирует Владимир Вайсс, работавший в своё время с «Сатурном». Перед тем как подписать контракт со «Слованом», специалист в течение четырёх лет возглавлял сборную Грузии. Возвращение в словацкую лигу оказалось для Вайсса успешным — он привёл команду к победе в чемпионате.

Владимир Вайсс-старший Фото: skslovan.com

В составе «Слована» выделяется опытный полузащитник Юрай Куцка. У 35-летнего футболиста богатый опыт выступления в итальянской Серии А («Дженоа», «Милан», «Парма») и 90 матчей в составе сборной Словакии. Куцка съездил на один чемпионат мира и два чемпионата Европы. Кстати, в национальной команде он дебютировал под руководством нынешнего тренера «Слована». С капитанской повязкой в словацком клубе играет Владимир Вайсс-младший. Сын главного тренера в разное время поиграл в Испании, Шотландии, Италии, Греции. Именно его гол прямым ударом с углового в овертайме принёс «Словану» итоговую победу в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне словацкий клуб оступился как раз во втором раунде отбора ЛЧ. Команда Вайсса проиграла по сумме двух матчей «Янг Бойз» (0:0, 2:3), а затем не прошла отбор в группу в Лиге Европы. В заключительном квалификационном раунде «Слован» не справился с «Олимпиакосом» (0:3, 2:2). Словацкий клуб оказался на групповом этапе Лиги конференций, но занял лишь третье место в квартете с «Копенгагеном», ПАОКом и «Линкольн Ред Импс».

Встретится ли команда Черчесова с Головиным или Хайкиным?

Если «Ференцварош» пройдёт «Слован», то окажется в третьем квалификационном раунде. Жеребьёвка этой стадии состоялась 18 июля, а матчи пройдут в первой половине августа. С этого раунда в борьбу за место в основной сетке Лиги чемпионов вступит «Монако», где играет полузащитник сборной России Александр Головин. Впрочем, «Ференцварош» ни при каких обстоятельствах не встретится с французской командой до группового этапа. Дело в том, что венгерская команда идёт по так называемому Пути чемпионов, а «Монако» — по Пути представителей лиг. Если «Ференцварош» выйдет в третий раунд, то встретится с победителем пары «Карабах» — «Цюрих».

Александр Головин и Станислав Черчесов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В квалификации Лиги чемпионов выступает ещё один россиянин — вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин. Чемпион Норвегии не без труда прошёл «КИ Клаксвик» с Фаррерских островов (3:0, 1:3) и теперь сыграет с североирландским «Линфилдом». «Будё-Глимт», как и «Ференцварош», идёт по одному пути. Если чемпионы Венгрии и Норвегии преодолеют очередной квалификационный барьер, то окажутся в числе несеяных команд, следовательно, в третьем раунде друг с другом не сыграют. «Будё-Глимт» встретится либо с «Жальгирисом», либо с «Мальмё». Теоретически «Ференцварош» и «Будё-Глимт» могут сыграть в раунде плей-офф (последний квалификационный отбор), но многое зависит от того, каких соперников они получат в третьем раунде.

Формирование сеяных и несеяных команд происходит на основе клубного коэффициента. Для посева используют рейтинг клубов из каждой пары с высшим коэффициентом. Пока лишь известно, что в раунде плей-офф среди сеяных команд окажется «Копенгаген», а среди несеяных — «Трабзонспор».

С киевским «Динамо» команда Черчесова тоже не сыграет до группового этапа. Тут такая же история, как и с «Монако». Венгерский клуб идёт по Пути чемпионов, «Динамо» — по Пути представителей лиг. Украинскую команду во втором раунде квалификации ждёт встреча с «Фенербахче». Если «Динамо» пройдёт этого соперника, то дальше сыграет с австрийским «Штурмом».