Аршавин сделал хет-трик, но не праздновал ни один из голов. Против чего он бастовал

В июле 2005 года «Зенит» уничтожил «Амкар» в матче очередного тура чемпионата России. Команда Властимила Петржелы победила соперников со счётом 5:1, а главным героем стал Андрей Аршавин. Молодой футболист знатно поиздевался над обороной пермяков и забил три мяча. Вот только ни один из голов игрок праздновать не стал. После матча Аршавин раскрыл причину такого поступка — он выразил несогласие с трансфером Владимира Быстрова.

Быстров ушёл в «Спартак» после конфликта. Вслед за Владимиром в Москву мог переехать Аршавин

Матч с «Амкаром» состоялся через три дня после продажи Быстрова в «Спартак». Переход к принципиальному сопернику — громкое событие. Футбольный Санкт-Петербург кипел от негодования, к тому же появились слухи, что вслед за Быстровым красно-белую футболку наденет Аршавин. Бывший генеральный директор «Зенита» Илья Черкасов позднее отметил, что отъезд Быстрова был выгоден клубу по двум аспектам. Первый — финансовый (€ 4 млн), второй — улучшение атмосферы в команде.

«От Быстрова надо было избавляться, я бы сказал, из санитарно-гигиенических соображений. Сколько он тогда в «Зените» зарабатывал? Около 200 тысяч евро в год, наверное. А в «Спартаке» он получил в несколько раз больше. Замечу, что и атмосфера в команде после ухода Владимира быстро оздоровилась: постоянное ощущение недовольства и конфликтов ушло.

По высказываниям Быстрова можно было подумать, что Володю поставили перед фактом против его желания. Но его никто из команды не выталкивал. Зато у меня в кабинете появился его агент Павел Андреев. С двумя предложениями от «Спартака» — € 3 млн за Быстрова и € 8 млн за Аршавина.

Предложение по Аршавину я даже обсуждать не стал. Андрей к тому моменту был уже звездой, постоянно выступал за сборную. По игре к нему ни малейшего вопроса не возникало. Хотя, подчеркну, € 8 млн для нас тогда — космическая сумма! А начнись переговоры, «Спартак» бы и десять заплатил. Согласись мы Андрея продать, он бы тоже пошёл в «Спартак» с удовольствием», — говорил Черкасов в интервью еженедельнику «Футбол».

Ко всему прочему у Быстрова был конфликт с главным тренером Властимилом Петржелой. Чешский специалист считает, что переход в «Спартак», по сути, спас карьеру полузащитника.

Властимил Петржела Фото: РИА Новости

По мнению Петржелы, к тому моменту Быстров перестал прогрессировать в «Зените». Вот как тренер описывал взаимоотношения с футболистом в своей книге.

«С его уходом, а главное — подоплёкой ухода связаны одни из моих самых худших воспоминаний о «Зените». Дело, в конце концов, не в продаже Володи в «Спартак», а в том, что к 2005 году мы практически потеряли того игрока, который рос на наших глазах в серебряном сезоне, на которого рассчитывали как на символа команды.

Тогда «Зенит» получил очень выгодное предложение от «Спартака», а Вова к тому времени стал для клуба и иным человеком, чем был два года назад, и иным игроком. Мне его выходки не сильно мешали — лично от Быстрова впрямую я никогда ничего плохого не слышал. А вот персонал базы нередко жаловался мне на зарвавшегося игрока. Парень грубил направо-налево, и самое что печальное — никак не «отбивал» своё такое поведение игрой».

Быстров заявил, что не хотел уходить. И публично раскритиковал Петржелу

Сам Быстров, естественно, с такой оценкой иностранного тренера был не согласен. Тогда российский футболист серьёзно обиделся на Петржелу и считал его главным виновником продажи в «Спартак». После переезда в Москву Быстров раскритиковал тренера. Он заявил, что чешский специалист проводит целенаправленную политику выживания из «Зенита» российских футболистов.

Владимир Быстров экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака» «Руководству «Зенита» было выгодно меня продать… Сам я не собирался уходить, незадолго до этого мне подняли зарплату. Но если бы я упёрся, меня, как пить дать, сослали бы в дубль — такое с молодыми футболистами в «Зените» уже проделывали. Петржела — хороший тренер, но он поступил мерзко. За это позже и поплатился. Он мог пойти вместе с командой, но решил по-другому».

Переход Быстрова в «Спартак» стал потрясением для игроков «Зенита». Владислав Радимов на эмоциях даже хотел расстаться с капитанской повязкой. Опытный футболист расстроился, что не смог убедить Владимира продолжить карьеру в «Зените». Поговаривают, что на первой тренировке после ухода Быстрова Радимов поругался с Аршавиным. Владислав обиделся, что Андрей и Владимир не посвятили его в детали трансфера. Конфликт погасили, а «Зенит» выплеснул всю спортивную злость на приехавшем в Санкт-Петербург «Амкаре».

Владимир Быстров в «Спартаке» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Андрей провёл легендарный матч с «Амкаром» и сделал хет-трик. Но не праздновал голы в знак протеста

Это был день Аршавина. Андрей сделал хет-трик и забивал в разнообразном стиле. Сначала замкнул головой навес с фланга, и в этом эпизоде оборона «Амкара» оставила юркого игрока одного в центре штрафной площади. Затем Аршавин обыграл трёх соперников, выскочил под углом на вратаря и легко его переиграл. А сразу после перерыва Андрей удрал со своей половины поля от одного защитника, прокинул мяч мимо второго и забросил элегантный «парашют» за спину вратаря. Красота!

Радимов после каждого гола первым поздравлял товарища и что-то ему высказывал. А после второго мяча схватил Андрея за щёку и оттолкнул, видимо, пытаясь ещё больше завести главного героя матча. Сам Аршавин демонстративно не праздновал ни один из своих трёх голов. А после матча объяснил, что сделал это как знак протеста против продажи приятеля Быстрова.

«Если мои слова что-то значат в нашем городе и им доверяют, я вполне ответственно заявляю, что он не хотел уходить из «Зенита». Поэтому можете расценивать моё выступление как протест. Все было сделано так, чтобы он ушел. Забивая голы за «Зенит» и оставаясь при этом равнодушным, я лишний раз использовал свою возможность высказаться, выразить несогласие с происходящим. В принципе, мне известно, что мной интересовался «Спартак». Я знаю даже сумму, которую он за меня предлагал руководству. Но пока я игрок «Зенита». Судя по начавшейся в клубе распродаже, я вполне могу оказаться в числе тех, кого продадут», — заявил Аршавин после матча «Спорт уик-энду».

Андрей Аршавин Фото: РИА Новости

А вот Петржела после успешного матча заявил, что все футболисты «Зенита» знали, что Быстров поступил неправильно. «Команда очень расстроена, что оплевали меня, оплевали «Зенит» по поводу Быстрова. Это очень помогло настроить футболистов. Все знали ребята, что Быстров неправ. Ему никто руку не держал, чтобы он подписал контракт. Поэтому команда очень хотела победить».

Позднее Радимов организовал в одном из петербуржских ресторанов встречу с участием Аршавина, Петржелы и председателя совета директоров «Зенита» Давида Трактовенко. Первые двое впоследствии заявили, что встреча оказалась бесполезной, а Радимов сказал следующее: «Каждый остался при своём мнении, но, думаю, стало полегче». Как бы там ни было, после этого Аршавин никуда не ушёл.

Быстров, в свою очередь, помирился с Петржелой. Вот что говорил футболист незадолго до завершения профессиональной карьеры в интервью официальному сайту «Краснодара»: «Впечатления о Петржеле остались очень хорошие. То, я его терпеть не могу — бред полный. Да, он стал инициатором моей продажи в «Спартак». Это всех тогда устроило. Все заработали, а я был слишком молод, чтобы сказать «нет». Быстро поверил, что не нужен тренеру. Но именно Петржела научил нас быть дерзкими. Благодаря ему мы перестроили своё мышление. Осознали, что на поле можем всё. Петржела был хорошим психологом. Мог появиться на бровке внезапно и мгновенно менял тонус занятия. У нас сразу земля буквально улетала из-под ног».