Ключевой трансфер «МЮ» готов. Этот парень «пойдёт по трупам» ради победы

«Манчестер Юнайтед» платит «Аяксу» € 57 млн и € 10 млн пропишет в бонусах. Сумма около € 60 млн — это и было изначальное требование Амстердама. Да, это лучший игрок клуба в прошлом сезоне. Но почему всё-таки «МЮ» пошёл на эту сделку? Мартинес уже на девятом месте в списке самых дорогих покупок.

Эрик тен Хаг подвёл черту под трансфером: «Он воин, думаю, фанаты будут восхищаться им — его настроем, боевым духом. Лисандро привносит в игру агрессивность, в хорошем смысле. Нам это нужно. Кроме того, он также искусен, умеет обращаться с мячом, а ещё он левша. Некоторые мои идеи он знает и это его преимущество. Но также он должен адаптироваться к новой стране, новому клубу, новым партнёрам по команде. Так что многое будет по-другому для него».



Разберём по порядку.

Лисандро Мартинес с флагом Аргентины Фото: Getty Images

Мартинес — парень из глубинки, там и сформировался его характер

Лисандро Мартинес родился в городке Гуалегуай в большой и бедной семье. «Чтобы играть в футбол, мы срезали ветви эвкалиптового дерева и делали из них ворота», — вспоминает Лисандро. Положение было настолько тяжёлым, что порой не хватало еды. «В Аргентине далеко не у каждой семьи есть всё необходимое, иногда мне было нечего есть. Так что это мотивация, которая есть у некоторых аргентинцев, и я не могу этого объяснить. Если мне нужно перешагнуть через трупы, я это сделаю. В каждой ситуации я хочу победить, потому что знаю: я борюсь, чтобы у каждого члена моей семьи и моих друзей была еда», — объясняет Мартинес.

Лисандро Мартинес в «Дефенса и Хустисия» Фото: Getty Images

Футбол был возможностью прорваться в другую жизнь, и парень очень старался. Скромные данные компенсировал готовностью сражаться. Сомнения окружающих тоже помогли Мартинесу сформировать характер. В академии «Ньюэллс Олд Бойз» считали парнишку слишком низкорослым и слабым. Так что молодой защитник не особо грустил, когда поменял статусный клуб на очень скромный «Дефенса и Хустисия». Здесь Лисандро ощутил семейную атмосферу и поддержку, этого тоже не хватало в детстве.

С точки зрения футбола в «Дефенсе» Мартинес прокачался в продвижении мяча. Ключевой фигурой в команде был тренер Себастьян Бекаччече, философия которого: атака-атака-атака и короткий пас. Унылой передаче ближнему тренер предпочитал рискнуть и потерять мяч. Внутри такого смелого стиля Мартинес играл левого центрального защитника или левого флангового. И за два сезона защитник заслужил приглашение в «Аякс».

Лисандро Мартинес в «Аяксе» Фото: Getty Images

Переход случился на фоне ухода Маттейса де Лигта в «Ювентус». И поначалу Лисандро столкнулся с банальной разницей уровня. «Мне хотелось сбежать домой и разреветься, — признаётся игрок. — Я футболист, который любит владеть мячом, но когда они [партнёры по «Аяксу»] играли в одно-два касания, то просто уничтожали меня. Невероятно, насколько я не попадал в темп». По отработанной схеме Лисандро принял ситуацию, осознал требования и стал пахать. После предсезонки уже был в порядке и дебютировал в первом туре.

В условиях конкуренции пригодилась универсальность аргентинца. Эрик тен Хаг видел в нём футболиста, способного закрыть три позиции: левый центральный защитник, левый крайний защитник и опорник. Так что первые три тура Эредивизии Лисандро играл на месте де Лигта, а затем поднялся в опорную зону.



К новым функциям он был готов. «Нужно проводить самостоятельную работу, — объясняет Лисандро. — Футбол я смотрю постоянно: наблюдаю за разными игроками на всех позициях — как они двигаются, какие решения принимают». Примеры центрдефов для него — Вирджил ван Дейк и Эмерик Лапорт, в опорной зоне ориентируется на Серхио Бускетса и Йозуа Киммиха. «Мне нравится его спокойствие и умение читать игру», — объясняет Мартинес.

Лисандро Мартинес в Лиге чемпионов против «Челси» Фото: Getty Images

В сезоне-2021/2022 аргентинцу пришлось отвоевать место в основе, когда в опорной зоне раскрылся Райан Гравенберх, а в защите тен Хаг предпочитал Дейли Блинда. Однако в итоге Лисандро вернулся в состав — в центр обороны, причём отвечал не только за надёжность, но и продвижение мяча. «Аякс» мог позволить себе играть с таким глубоким плеймейкером.

Вот его показатели за сезон в чемпионате Нидерландов:

Передачи 82,27 1-е место в лиге Передачи вперёд 30,77 3-е место в лиге Касания мяча 108,24 2-е место в лиге

Лисандро в топе по продвижению мяча, а его длинные передачи — почти радиоуправляемые. Причём он старается вырезать мяч точно в ногу атакующему игроку.

Как его будет использовать «Манчестер Юнайтед»?

Мартинес, конечно, футболист под требования тен Хага. У «МЮ» нет левоногих центральных защитников и нет защитников с таким влиянием на атаку. Клуб долго вёл Пау Торреса (левоногий), однако тен Хаг настоял именно на трансфере Лисандро (инфа Лори Уитвелла из The Athletic). Как тренер планирует его использовать? Два очевидных варианта: центрдеф и опорник.

Лисандро Мартинес и Эрик тен Хаг Фото: Getty Images

Мартинес как левый центральный защитник

Профильная позиция, однако уже стал мемом рост игрока. Лисандро — самый низкорослый ЦЗ в Премьер-лиге со своими 175 см. Парень, конечно, привык бороться со страхами, но АПЛ — это особый уровень. На каждый мем про хоббита или Хасбика, конечно, можно отвечать параллелью с Фабио Каннаваро, который при своих 176 см был лучшим футболистом планеты. Или вспомнить Франко Барези (176), Карлеса Пуйоля (178).



Если считать процент выигранных единоборств, в Лиге чемпионов (цифры Statman Dave), Лисандро не хуже Гарри Магуайра (64% успешности против 61%) и на одном уровне с Пау Торресом. В разрезе целого сезона и всех турниров (FBref) его цифры похуже — 55,2%. Значит ли это, что Лисандро плох? Зависит от контекста.



Понятно, что Мартинес не король воздуха, но и система «Аякса» не требовала от него постоянной борьбы за второй этаж. Необязательно, что каждый соперник «МЮ» будет стараться нагружать именно Лисандро и выставлять форварда-столба.

Эрлинг Холанд и Лисандро Мартинес Фото: Rico Brouwer/Getty Images

Хотя есть и такие срезы: в конкретных матчах против шкафообразных нападающих Лисандро действовал на своих сильных сторонах: реакции, умении читать эпизоды и управлять своим телом. «Аякс» играл против «Боруссии» Эрлинга Холанда и «Ромы» Эдина Джеко. И у аргентинского Мясника была задача нейтрализовать обоих. Холанд — 194 см, Джеко — 193 см. Благодаря умному выбору позиции, агрессии и хорошей стартовой скорости Лисандро справился. Холанд не забил, Джеко отличился после рикошета (видео).

С другой стороны, есть пример Дейли Блинда (180 см), которого Луи ван Гал пробовал использовать в центре обороны. Аргументы были примерно те же: интеллект окажется важнее физических данных (хотя Блинд, конечно, не такой резкий). На уровне АПЛ получилось так себе, зато в «Аяксе» Блинд до сих пор успешен на этой позиции.

Когда Мартинес будет играть в центре обороны, справа появится Гарри Магуайр. В предсезонных матчах тен Хаг использует его именно здесь, хотя раньше Магуайр играл слева. Рио Фердинанд считает, что Мартинес как левый центрдеф пригодится «МЮ», чтобы вскрывать плотную оборону. В общем, стиль «Аякса». Правда, ещё один вариант от Рио — что в матчах с «автобусами» Мартинеса в принципе не будет на поле.

Фото: Geert van Erven/Getty Images

Мартинес как опорный полузащитник

Вариант с опорной зоной тоже возможен, есть даже готовое решение: перезапуск связки «ван де Бек — Мартинес» из сезона-2019/2020. Мартинес-опорник — всюду. Ему хватает энергии и выносливости покрывать большое пространство, а умный партнёр рядом работает по свободным зонам.

Так было в «Аяксе»: Мартинес опускается к вратарю, чтобы задать тон атаке. Передача идёт на правый фланг, где в соответствии с идеями тен Хага «Аякс» формирует численное преимущество. Сам Мартинес же остаётся страховать в центре.

Пример из матча Фото: Официальный YouTube-канал «Аякса»

Пример из матча Фото: Официальный YouTube-канал «Аякса»

Пример из матча. Фото: Официальный YouTube-канал «Аякса»

Пример из матча Фото: Официальный YouTube-канал «Аякса»

Или вот он действует как второй темп: выйдет на свободную позицию и точно пробьёт издали.

Пример из матча Фото: Официальный YouTube-канал «Аякса»

Или даже врывается в штрафную:

Пример из матча с «Утрехтом» Фото: Официальный YouTube-канал «Аякса»

Пример из матча с «Утрехтом» Фото: Официальный YouTube-канал «Аякса»

Судя по тренировкам, вариант центра поля «жёсткий опорник + глубинный плеймейкер» тен Хаг наигрывает. Необязательно, что левым центральным полузащитником будет ван де Бек. Место придерживают под Френки де Йонга, но если с ним не сложится, есть Фред, который играл здесь в предсезонке. Или тот же Донни, даже Кристиан Эриксен или Бруну Фернандеш. Такая конфигурация может оказаться наиболее сбалансированной. «Юнайтед» получит рядом с обороной цепкого хавбека, который силён в продвижении мяча.



Будет иронично, если именно Мартинес окажется тем самым опорником, которого так давно ищет «МЮ» — более жёсткая версия Н'Голо Канте. Впрочем, где бы ни играл Лисандро, кажется, у «Юнайтед» со времён Роя Кина не было игрока с таким темпераментом и настроем, готового биться на поле насмерть.