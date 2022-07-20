Дорогущего новичка «Ливерпуля» засмеяли в соцсетях. Клоппу даже пришлось оправдываться

Переход нападающего Дарвина Нуньеса в «Ливерпуль» – один из самых дорогих трансферов в нынешнее межсезонье. Авторитетный спортивный журналист Фабрицио Романо сообщил, что форвард перебрался в АПЛ из «Бенфики» за € 80 млн, ещё € 20 млн предусмотрены в виде различных бонусов. Но перед стартом сезона игрок откровенно разочаровывает болельщиков «Ливерпуля», за что его засмеяли в социальных сетях.

«Ливерпуль» отправился в предсезонное турне и начал подготовку к товарищеским матчам. И на первой же открытой тренировке в Бангкоке Нуньес развлёк публику. Сначала он с нескольких метров запустил мяч выше ворот после прострела, затем не попал в створ с места, а после навеса от партнёра вообще не смог принять мяч. Соцсети моментально «взорвались»: в самых безобидных комментариях его сравнивали с бывшим нападающим «Ливерпуля» Энди Кэрроллом, который навсегда запомнился фанатам своими промахами.

Злоключения Нуньеса продолжились уже на следующий день, когда «Ливерпуль» проводил товарищеский матч с «Манчестер Юнайтед». Поражение со счётом 0:4 – не так критично, учитывая количество игроков, которых задействовал Клопп. Но Дарвин успел отличиться со знаком «минус». Мяч отлетел прямо в центр штрафной площади «МЮ» после попадания в штангу, и перед нападающим оказались пустые ворота, а форвард запустил мяч в небеса.

Дарвин Нуньес Фото: Andrew Powell/Getty Images

Новый матч с «Кристал Пэлас» (2:0) мог помочь Нуньесу оправдаться в глазах болельщиков. Но ситуация лишь усугубилась. Дарвину феерически не везло, он не попадал по мячу из выгодных позиций и скидывал его на ногу сопернику. А самый комичный момент произошёл позже, когда Нуньес отправил мяч в аут, пытаясь сделать передачу на пять метров. Фанаты «Ливерпуля» после этого даже перестали смеяться, а в социальных сетях стали всё чаще появляться такие комментарии: «Дерево», «Провал года», «Верните наши деньги».

Пришлось оправдываться даже главному тренеру – за Нуньеса вступился Юрген Клопп. Он призвал относиться спокойнее к первым выходам нападающего на поле.

Юрген Клопп главный тренер «Ливерпуля» «Дарвин тренируется с «Ливерпулем» всего лишь несколько дней, а за первые тренировки заработал огромные мозоли на ногах. Думаю, со всеми такое случалось: профессиональные футболисты чувствуют то же самое, что и вы – это очень больно. Гарантирую, это не последний промах Дарвина. Все нападающие бьют мимо. Важнее находить такие шансы – и вот с этим уже можно работать».

23-летнему нападающему пока действительно сложно в новом клубе. Но не стоит забывать о том, что и в «Бенфику» он приходил в статусе самого дорогого трансфера в истории португальского футбола – за него заплатили € 34 млн. И за два сезона форвард провёл 84 матча, забил 47 голов и отдал 16 результативных передач. Поэтому Нуньесу совершенно точно потребуется время на то, чтобы адаптироваться в «Ливерпуле».

Сам Дарвин пока реагирует на критику довольно спокойно. Он оставил в соцсетях одно послание: фотографии в форме «Ливерпуля» с подписью «стойкость» и добавил смайлик, призывающий помолчать.