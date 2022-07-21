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Чемпионат России по футболу: трансферы РПЛ, лето 2022 — почему звёздам нашей лиги не нужно уезжать в Европу, мнение

Звёзды из России не нужны в топ-лигах. Никто из легионеров не может заиграть в Европе
Анатолий Романов
Звёзды из России не нужны в топ-лигах
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Есть ли смысл уезжать из РПЛ? Примеры ушедших футболистов заставляют задуматься.

Чемпионат России продолжает терять звёзд. Теперь из РПЛ ушёл лучший ассистент прошлого сезона и ключевой полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски. Вот только где оказался 23-летний поляк? Сколько писали об интересе к Шиманьскому со стороны клубов из топ-лиг и о том, что московский клуб может хорошо заработать за счёт продажи едва ли не главного своего актива. В реальности же Себастьян переходит на правах аренды в среднюю по меркам большой футбольной Европы голландскую лигу: по информации журналиста Томаша Влодарчика, «Фейеноорд» подписывает полузащитника с правом выкупа.

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Похоже, в топовых европейских чемпионатах начинают терять интерес к звёздам РПЛ после серии неудачных трансферов. Почти все, кто уезжал в последние годы из России, потерялись на высшем уровне. «Вест Хэм» выложил год назад € 30 млн ЦСКА за Николу Влашича. Хорват выдал в Англии невнятный сезон – набрал 1+2 в 31 матче за «молотобойцев», – и теперь его хотят отправить в «Торино» или ещё куда-нибудь в аренду.

Сердар Азмун забивал в РПЛ как машина и бил клубные рекорды «Зенита». Курбан Бердыев видел иранского нападающего в лучших клубах Европы. Зимой Азмуна, отказавшегося продлевать контракт, отдали «Байеру» за брецель и вайсвурст. Немцы были счастливы – такого бомбардира заполучили! Но Сердар сыграл 11 матчей и забил лишь один гол. Патрику Шику он не конкурент. Единственный пока что плюс от этого трансфера для «Байера»: приход Азмуна разбудил второго форварда команды Лукаса Аларио, который неожиданно раззабивался, и в результате летом аргентинца удалось продать в «Айнтрахт».

Сердар Азмун

Сердар Азмун

Фото: Hector Vivas/Getty Images

Матиаса Норманна называли уникальным для РПЛ пасующим опорником. «Ростов» отдал норвежца в аренду «Норвичу» за € 2 млн с правом выкупа. «Канарейки» по итогам сезона благополучно вылетели в Чемпионшип, заняв последнее, 20-е место. Норманн сыграл с первых минут в АПЛ 20 матчей, и боссы «Норвича» решили отказаться от приобретения «уникального пасующего опорника». Норвежец опять не потянул Англию, а возвращаться в Ростов-на-Дону не хочет.

Алекс Крал отправился покорять АПЛ вместе с Влашичем – в «Вест Хэм». За целый сезон вышел на поле шесть раз, а в АПЛ сыграл… одну минуту. На этом приключение чеха в Великобритании завершились. Летом 2022-го полузащитника, который приостановил контракт со «Спартаком», подобрал вернувшийся в Бундеслигу «Шальке». Хорошо, если в Гельзенкирхене Крал станет игроком основы, хотя уверенности в этом нет.

Ещё один пример – Гжегож Крыховяк весной уехал из «Краснодара» и обнаружил, что к 32 годам о нём в Европе забыли. «Севилья» и «ПСЖ» в профайле не помогли поляку пристроиться в команду более серьёзного уровня, чем греческий АЕК. В межсезонье Крыховяк и вовсе согласился на предложение из Саудовской Аравии: финансовые условия оказались для Гжегожа важнее, чем уровень турнира, в котором он будет выступать перед ЧМ-2022.

И таких историй в последние годы достаточно. Фёдор Смолов не потянул Примеру, Квинси Промес задержался в «Севилье» всего на год, Бранислав Иванович вернулся в Англию и тихо закончил, а Алексей Миранчук так и не смог завоевать место в основе «Аталанты», хотя иногда удачно выстреливает сериями. Сейчас никак не складывается с Турцией у Артёма Дзюбы – пауза отчего-то затянулась. Что не так с чемпионатом России? Почему крутые легионеры, играя в РПЛ, превращаются из хищников в травоядных? Впрочем, может быть, не такие уж они и крутые.

Ушедший из «Зенита» Магомед Оздоев сделал на днях довольно искреннее признание в интервью: «Если ты хочешь обыгрывать «Челси», «Ювентус» или «Лацио», нужно вкладывать десятки миллионов евро. Легионеры, которых привозит «Зенит», для России – топ-футболисты, но по меркам Европы они средние. Извини меня, в Европе покупают футболистов за € 100 млн, а у нас – за € 5 млн. Вопрос возможностей. Когда «Зенит» привозил многомиллионных Халка и Витселя, команда выходила из группы» (Sport24).

Малком

Малком

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Действительно, даже Малком был всего лишь запасным в «Барселоне». А, например, Дугласа Сантоса – пожалуй, самого стабильного игрока «Зенита», петербургский клуб забирал из второй Бундеслиги. Печально, что даже средние для Европы легионеры заметно сильнее российских футболистов.

Мы слышим от некоторых игроков нашей национальной команды – они мечтают о Европе. Дмитрий Баринов, Арсен Захарян, Гамид Агаларов и прочие хотят проверить себя в топ-лигах. Но что ждёт уезжающих, показывает опыт Влашича и остальных.

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Мораль такова: если вы не талант калибра Халка или Вагнера Лава, не готовы доказывать, что способны стать крутыми в европейских топовых лигах – оставайтесь в России, где есть статус звезды и зарплата, которую вы вряд ли получите в Европе. Где вас любят болельщики, но при этом можно спокойно выйти на улицу после поражений. Где отпуск дают два раза в год по целому месяцу. В РПЛ жизнь успешного футболиста – малина. А еврокубки, надеемся, однажды вернутся.

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