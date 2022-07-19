Вместо Холанда «Боруссия» взяла топа и нашла у него опухоль. Сможет ли Аллер играть?

Печальные новости для болельщиков дортмундской «Боруссии». Нападающий команды Себастьен Аллер пожаловался на плохое самочувствие после тренировки, а медосмотр выявил у игрока опухоль яичка. В ближайшее время футболист пройдёт дополнительное обследование в специализированном центре.

В «Боруссии» шокированы новостью о заболевании игрока

Аллер уже покинул тренировочный лагерь клуба и отправился в Дортмунд — именно там его ждёт новый этап обследования. Спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель назвал случившееся шоком. «Новость стала шоком для игрока и для всех нас. Весь наш клуб желает Себастьену скорейшего выздоровления. Сделаем всё, что в наших силах, чтобы обеспечить игроку наилучшее лечение», — сказал Кель. А вот что сказал генеральный директор дортмундского клуба Ханс-Йоахим Ватцке: «Конечно, мы все в шоке. Наши мысли с Себастьеном и его семьей. Самое главное, чтобы он поскорее поправился».

По информации немецкой прессы, новость о заболевании Аллера негативно сказалась на состоянии команды. Сейчас у игроков и персонала подавленное настроение. Перед тренировкой вся команда сделала совместную фотографию и поддержала нападающего. У некоторых игроков в руках были футболки с фамилией форварда, а капитан «Боруссии» Марко Ройс подписал снимок: «Себ, мы с тобой».

Себастьен Аллер Фото: Marco Steinbrenner/Getty Images

Сам Аллер уже поблагодарил всех за поддержку. «Спасибо всем за ваши многочисленные сообщения поддержки и привязанности после вчерашнего объявления. Я и моя семья благодарим вас. Теперь я сосредоточусь на своём выздоровлении, чтобы вернуться сильнее», — написал футболист в социальных сетях.

Аллера взяли на замену Холанду

Себастьен впечатлил всех в прошедшем сезоне — 34 гола в 42 матчах. Особенно запомнилось его выступление в Лиге чемпионов, где он повторил рекорд Криштиану Роналду. Форвард сборной Кот-д'Ивуара отличился в каждом матче на групповой стадии, и дважды от него пострадала «Боруссия». Аллер стартовал в Лиге чемпионов с четырёх голов в ворота «Спортинга» и в итоге забил 11 мячей в семи встречах. Неудивительно, что его включили в символическую сборную группового этапа по версии WhoScored. А ещё Аллер оказался в команде года Африки, которую составила Международная федерация футбольной истории и статистики.

Себастьен Аллер ярко проявил себя в составе «Аякса» Фото: Octavio Passos/Getty Images

За игрой нападающего внимательно следили представители европейских топ-клубов. Слухи отправляли игрока в «Интер», «Милан», «Манчестер Юнайтед» и «Баварию». В итоге Аллер подписал контракт с «Боруссией», которой после отъезда Эрлинга Холанда требовался новый забивной форвард. Дортмундский клуб отдал за новичка € 31 млн, а тот взял девятый номер, под которым раньше играл норвежский футболист.

«У клуба отличный стадион, но самый лучший стадион — ничто без болельщиков. Мне не терпится прочувствовать поддержку более 80 тысяч зрителей как части семьи «Боруссии». Надеюсь, в ближайшие годы мы вместе добьёмся больших успехов, а затем сможем отпраздновать это всё вместе», — сказал Аллер пресс-службе «Боруссии» после подписания контракта. 22 июня футболист отпраздновал 28-летие, а спустя месяц узнал неприятный диагноз.

Как много времени потребуется игроку на реабилитацию

Бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов отметил, что восстановление игрока зависит от вида опухоли. При самом благоприятном раскладе на реабилитацию уйдёт примерно месяц.

— Желаю Себастьену скорейшего выздоровления. Я не знаю характер опухоли и всех деталей, поэтому могу говорить только в общем. Могу рассуждать в целом, безотносительно Себастьена. Подчеркну, что я не специалист в этой области. В моей практике у футболистов таких случаев не было. Был один случай с сотрудником — с иностранным специалистом. Он успешно выздоровел после вовремя сделанной хирургической операции.

В целом надо понимать, какая эта опухоль — доброкачественная или злокачественная. Насколько я знаю, это довольно редкая патология. Она встречается у мужчин в любом возрасте. Как мне известно, в большинстве случаев она злокачественная. В таком случае это операция плюс комбинированная терапия. При любых видах опухолей потребуется хирургическое вмешательство. При доброкачественной, на мой взгляд, восстановление может составить один, максимум два месяца. А при злокачественной всё зависит от стадии самого процесса и объёма дальнейшей терапии.

На медосмотре при отсутствии жалоб со стороны самого игрока врачи могли просто не обратить внимания на такую специфическую область. Ещё раз хочу пожелать игроку скорейшего выздоровления. На дворе XXI век, уровень современной медицины, к счастью, позволяет бороться даже с такими тяжёлыми состояниями, — сказал Вартапетов «Чемпионату».

Кто из футболистов уже побеждал болезнь

В 2004 году Арьену Роббену поставили такой же диагноз, что и сейчас Аллеру. Голландский футболист, выступавший тогда за «Челси», ждал результатов в течение нескольких дней. Арьен очень испугался, однако выяснилось, что у игрока доброкачественная опухоль. Спустя непродолжительное время Роббен вернулся в футбол.

Франческо Ачерби победил опухоль девять лет назад Фото: Marco Rosi/Getty Images

А в 2013-м доброкачественную опухоль яичек обнаружили у защитника «Сассуоло» Франческо Ачерби. Итальянский футболист перенёс операцию и вернулся на поле, но болезнь не отступила. В конце года у футболиста диагностировали злокачественную опухоль. Ачерби прошёл несколько курсов химиотерапии и вернулся на поле спустя 10 месяцев. «Это может показаться кошмарным парадоксом, но рак спас меня. У меня появилось нечто, с чем нужно бороться, предел, который нужно преодолеть. Я словно заново начал жизнь и увидел мир, о котором совсем забыл», — говорил позднее Франческо.