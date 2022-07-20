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Трансферы РПЛ, лето 2022: полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс может досрочно вернуться из аренды в «Фейеноорд»

Переезд в Россию поломал карьеру. Легионер «Спартака» не нужен ни в Москве, ни дома
Анатолий Романов
Хендрикс может досрочно вернуться из аренды
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От Хендрикса опять хотят избавиться.

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс может досрочно вернуться в московский клуб из аренды. В январе 2022-го красно-белые отдали голландца «Фейеноорду» до лета следующего года, однако, по информации сайта 1908.nl, главный тренер команды из Роттердама Арне Слот сообщил 27-летнему игроку, что не рассчитывает на него в предстоящем сезоне. Хендрикс не попал в состав на предсезонный сбор. Согласно источнику, Йоррит не хочет уходить из «Фейеноорда». Тем не менее клуб намерен расторгнуть договор аренды.

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Придя в «Фейеноорд» по ходу прошлого сезона, Хендрикс помог красно-белым из Роттердама дойти до финала нового еврокубка – Лиги конференций. Впрочем, сам Йоррит почти не появлялся в основе, а, как правило, выходил на замену. В финале с «Ромой» (0:1) вообще остался на скамейке до конца. Всего сыграл за «Фейеноорд» 14 матчей, но только два из них начинал с первых минут. Забил один гол в ворота «Валвейка» в Эредивизии и отдал голевую передачу в ответном четвертьфинале ЛК с пражской «Славией». В общем, статус полузащитника в команде Слота был примерно таким же, как и в «Спартаке».

Переезд в Россию как будто поломал карьеру Хендрикса. В родном ПСВ, где Йоррит начинал девятилетним мальчишкой в академии и играл до января 2021-го, его ценили выше. Полузащитник провёл 239 матчей, в том числе полтора десятка в Лиге чемпионов. Для «Спартака» подписание голландца всего за € 500 тыс. за полгода до завершения его контракта с клубом из Эйндховена могло стать успешной сделкой на трансферном рынке. Однако оказалось, что, вложившись в трансфер Хендрикса (и положив ему зарплату в размере € 1,2 млн в год), руководство красно-белых просто выкинуло деньги.

Йоррит Хендрикс

Йоррит Хендрикс

Фото: Pim Waslander/Getty Images

Йоррит собирался уходить из ПСВ, но имел и другие варианты, помимо перехода в «Спартак»: у голландца были предложения от клубов-середняков Испании, Италии, Германии, а также из МЛС. По крайней мере, так утверждали агент игрока и бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов, который привёз Хендрикса в Москву. Может быть, полузащитнику стоило остаться в Европе или отправиться в Америку. Очевидно, финансовый фактор перевесил для Йоррита все остальные.

Хендриксу, по его словам, потребовалось адаптироваться к РПЛ. Наш чемпионат, по мнению полузащитника, посильнее голландского, да и стилистически иной: с акцентом на «физику», борьбу, длинные передачи. В Эредивизии Йоррит привык больше играть через пас.

После перехода в «Фейеноорд» Хендрикс говорил: он не считает, что в «Спартаке» у него «действительно был шанс показать себя». Хотя и признавался – о переезде в Россию не жалеет. По поводу отсутствия шансов с голландцем вряд ли можно согласиться. За год полузащитник принял участие в 22 матчах, его пять раз выпускали в основе. Просто Йоррит не потянул. Он не показал и тех качеств, за которые его подписывали.

Слова экс-игрока «Спартака» Евгения Ловчева звучали как приговор Хендриксу:

«Сейчас очень много иностранцев, которые даже не понимают, что в нашей стране из себя представлял и представляет «Спартак», почему он называется народной командой, почему у него больше всех болельщиков. Тем более некоторые приходят, зарабатывают деньги, и через несколько лет их уже нет. Я хотел бы, чтобы искренних болельщиков «Спартак» сегодня больше радовал. Если мы говорим только о футбольном клубе, то нужны игроки другого уровня. Когда покупают Кофрие и Хендрикса – это оскорбление для «Спартака».

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Хендрикс отказывался уходить из «Спартака», отклонял предложения об аренде. Теперь же, как пишут в Нидерландах, полузащитник не желает возвращаться в Россию. Его агенты ведут переговоры с менее статусным голландским клубом «Твенте» и с бельгийским «Антверпеном». Для Йоррита это, несомненно, будет шагом назад как для игрока. С осени 2018-го рыночная стоимость Хендрикса снизилась, по оценкам Transfermarkt, с € 10 млн до € 1,8 млн, а ведь ему всего 27 – самый пик карьеры футболиста.

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