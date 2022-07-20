Легенда «Манчестер Юнайтед» Руни возглавил новый клуб и зовёт старых друзей

Уэйн Руни вернулся в «Ди-Си Юнайтед». Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» возглавил американский клуб, в котором провёл два года игровой карьеры. Тогда Руни сыграл 52 матча за чёрно-красных, отметился 25 голами и 14 результативными передачами. Но главное – был лидером команды, забивал классные штрафные и запомнился поразительным эпизодом. Неудивительно, что руководство клуба вновь пригласило его.

«Уэйн — футбольная легенда. Он — один из самых интересных и многообещающих специалистов в нашем виде спорта. Он уже доказал, что знает, как вести команду через трудности. Он знает нашу лигу и то, что нужно для успеха здесь», — отметили в своём заявлении сопредседатели «Ди-Си Юнайтед» Джейсон Левиен и Стив Каплан.

Про трудности они сказали неслучайно – с ноября 2020 года 36-летний специалист возглавлял «Дерби Каунти».

Руни сначала занимал должность временно, а после нескольких успехов был в ней утверждён. Под его руководством команда вылетела из Чемпионшипа, заняв предпоследнее место в турнирной таблице. Но важно, что по ходу сезона-2021/2022 «Дерби» испытывал серьёзные финансовые проблемы, а с клуба сняли 21 очко за нарушение регламента и за введение внешней администрации. «Дерби» Руни набрал 34 очка, а спасшийся «Рединг» – 41. Так что без санкций клуб сохранил бы место в Чемпионшипе.

Уэйн Руни главный тренер «Ди-Си Юнайтед» о своём назначении «Я видел несколько статей в английских СМИ, в которых говорилось о том, что это, возможно, шаг назад в моей тренерской карьере. Я нахожу это немного неуважительным по отношению к МЛС. Чувствую, что опыт, который я получил в «Дерби Каунти», был очень полезен для моего развития как тренера. Вернуться обратно в «Ди-Си Юнайтед» — захватывающий вызов для меня. Здесь я смогу развиваться как тренер, а также помогу команде стать лучше».

В Вашингтоне, где базируется клуб, Руни хочет окружить себя «своими» игроками. Уже сейчас в «Ди-Си Юнайтед» есть восемь футболистов, с которыми Уэйн играл в 2019 году. К ним могут добавиться Джесси Лингард и Фил Джонс, о чём сообщает The Athletic и Daily Star соответственно. После 19 туров «Ди-Си Юнайтед» занимает последнее место в Восточной конференции. Вашингтонскому клубу осталось провести 15 матчей в регулярном чемпионате. До зоны плей-офф команду отделяет всего девять очков – отыграть такой разрыв вполне по силам.

Что касается Лингарда и Джонса, то вместе с ними Руни несколько лет играл в «Манчестер Юнайтед» и в сезоне-2016/2017 стал победителем Лиги Европы. Подписать обоих игроков «Ди-Си Юнайтед» будет сложно. Несмотря на то что переговоры между Лингардом и вашингтонским клубом уже идут, на него также претендуют ещё несколько клубов МЛС и «Вест Хэм».

Уэйн Руни вместе с Джесси Лингардом Фото: Ian MacNicol/Getty Images

У Фила Джонса, который недавно включил Руни в список лучших игроков в истории «Манчестер Юнайтед», вариантов продолжения карьеры немного. Защитник практически не играл последние годы. У него есть действующий контракт с «МЮ», поэтому, чтобы стать игроком «Ди-Си Юнайтед», ему, похоже, нужно будет либо разорвать соглашение с клубом, рассчитанное до лета 2023 года, либо договариваться о трансфере/аренде. Но в Манчестере на центрального защитника не рассчитывают – его не взяли в предсезонное турне.

В этом году соперники «Ди-Си Юнайтед» усилились звёздами: «Лос-Анджелес» взял Гарета Бэйла и Джорджо Кьеллини, «Лос-Анджелес Гэлакси» приобрёл Дугласа Косту, «Чикаго Файр» купил Шердана Шакири, а Федерико Бернардески стал игроком «Торонто». Игроки с именем нужны и Руни. Лингард и Джонс вполне подходят.