Самый яркий трансфер лета в Италии. Моуринью красиво обставил кучу конкурентов

Звёздный нападающий Пауло Дибала определился с новым клубом. Аргентинец покинул «Ювентус», где играл на протяжении семи лет, и подписал контракт с «Ромой». Кого-то мог удивить такой выбор, ведь столичный клуб в следующем сезоне не сыграет в Лиге чемпионов. А вот другие команды, претендовавшие на Дибалу, оказались в самом престижном клубном турнире Европы. Разбираем самый яркий трансфер лета в Италии.

Из-за чего Дибала ушёл из «Ювентуса»

После отъезда Криштиану Роналду Дибала превратился в главную звезду атаки туринского клуба. Впрочем, продлилось это недолго. По окончании сезона Пауло покинул «Юве» в связи с истечением срока контракта. Стороны вели переговоры о продлении договора, но они не увенчались успехом. В 2021-м «Ювентус» предлагал игроку контракт с солидной зарплатой (€ 11 млн в год), но через несколько месяцев ситуация изменилась. Во время последнего раунда переговоров фигурировала уже совсем другая сумма — € 5,5 млн.

Как итог — Дибала покинул команду в статусе свободного агента. Без сомнений, этот факт огорчил руководство и болельщиков туринского клуба. Рыночная стоимость аргентинца составляет € 35 млн (данные — Transfermarkt), и в такой ситуации крайне обидно не получить никакой компенсации. Семь лет назад «Юве» выложил за Дибалу € 41 млн, а сейчас отпустил (если такое слово здесь применимо) его бесплатно.

Паоло Дибала в «Ювентусе» Фото: Stefano Guidi/Getty Images

Перед заключительным домашним матчем в сезоне Пауло написал прощальный пост в социальных сетях: «Трудно подобрать нужные слова для прощания. Я думал, что мы будем вместе с «Ювентусом» намного дольше, но судьба разводит нас по разным дорогам. Никогда не забуду всё, что пережил в этом клубе. Буду помнить каждую игру, каждый гол. С этим клубом я рос, учился, жил и мечтал о будущем. Это были семь лет волшебства, 12 трофеев и 115 голов, которые никто не сотрёт у нас из памяти. Никогда».

После игры с «Лацио» (2:2) Дибала не сдержал слёз во время прощания с болельщиками. Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отдал должное футболисту: «Пауло был важным игроком «Ювентуса» в течение семи лет. Он приехал сюда ребёнком, и я чувствую, что помог ему вырасти в такого футболиста. Дибала всегда демонстрировал стабильный уровень игры и действовал со страстью. Он получил заслуженное уважение от болельщиков».

Какие клубы претендовали на игрока

В конце мая аргентинский футболист на вопрос о новом клубе заявил, что ещё ничего для себя не решил. При этом Пауло подчеркнул, что выберет наилучший вариант. Главным претендентом на Дибалу считался «Интер», мечтавший переманить звёздного игрока. Генеральный директор миланского клуба Беппе Маротта выразил надежду, что Пауло окажется в чёрно-синей команде. Известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо написал, что вице-президент «Интера» Хавьер Санетти лично встречался с Дибалой в Лондоне. Игроку предлагали контракт по схеме «3+1» с зарплатой в € 6 млн в год.

В июне представители «Интера» вели регулярные переговоры с окружением Дибалы. Маротта подтвердил, что клуб работает над переходом игрока, но всё зависит от финансовой ситуации. Аргентинские СМИ сообщили, что Дибала якобы уже согласовал все детали контракта, но позднее новую информацию предоставил Corriere dello Sport. Согласно данным источника, стороны так и не достигли компромисса по поводу зарплаты футболиста.

Дибала («Ювентус») в матче с «Интером» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

«Тоттенхэм» также рассматривал вариант с переходом Дибалы. Спортивный директор клуба Фабио Паратичи прекрасно знает аргентинца, поскольку раньше работал в «Ювентусе». Он провёл переговоры с игроком, но стороны так ни к чему и не пришли. Согласно данным Daily Mail, причина всё та же — деньги. Пауло рассчитывал на контракт с высокой зарплатой (примерно € 330 тыс. в неделю), но эти условия не устроили представителей лондонского клуба.

В претендентах на Дибалу затесался и «Милан». Издание Gazzetta dello Sport писало об интересе чемпиона Италии к игроку после того, как «Интер» вернул Ромелу Лукаку. «Милан» рассчитывал, что это обстоятельство увеличит его шансы на переход Дибалы. Руководство итальянского клуба готово было предложить контракт, если бы игрок снизил финансовые требования. Позднее журналист Николо Скира отметил, что «Милан» вообще не рассматривал этот вариант.

«Наполи» числился ещё одним претендентом на форварда. В межсезонье клуб потерял несколько ведущих футболистов (Лоренцо Инсинье, Калиду Кулибали, Дрис Мертенс) и надеялся пополнить состав звёздным игроком. С помощью такого шага руководство «Наполи» рассчитывало потушить гнев болельщиков, недовольных работой команды на рынке. Спортивный директор неаполитанцев Кристиано Джунтоли заявил, что переход невозможен, после того как связался с представителями Дибалы.

Почему Дибала выбрал «Рому»

В конце мая легенда римского клуба Франческо Тотти высоко отозвался о Пауло и предложил игроку футболку «Ромы» с 10-м номером. Дибала назвал итальянца идолом и поблагодарил за комплименты. Тогда мало у кого возникло ощущение, что аргентинец окажется в столице Италии. Через месяц Тотти в интервью Sky Sport Italia заявил, что вероятность подписания контракта с нападающим минимальна. «Теперь Дибала будет играть в другом клубе. Я надеялся, что он перейдёт в «Рому», — говорил чемпион мира.

В июле стало известно, что на игрока претендуют «Рома» и «Наполи». Неаполитанский клуб предлагал игроку более высокую зарплату, однако ключевую роль сыграл Жозе Моуринью. Португальский тренер лично созвонился с Дибалой и убедил его подписать контракт с римским клубом. Жозе красочно расписал проект, который сейчас выстраивает столичная команда. Ехать в Неаполь Пауло не хотел, поскольку его смутили уход трёх лидеров «Наполи» и пассивная работа на трансферном рынке.

— Скорость и решительность, с которыми «Рома» пыталась заполучить меня, сыграли решающую роль. Я присоединяюсь к команде, которая находится на подъёме. К клубу, который продолжает закладывать прочный фундамент на будущее. И к тренеру Жозе Моуринью, работать с которым будет большой честью для меня, — так прокомментировал переход в «Рому» Дибала.

Жозе Моуринью Фото: Alex Pantling/Getty Images

Получается, что Моуринью ловко обставил всех конкурентов. «Ювентус», «Наполи» и оба миланских клуба в новом сезоне сыграют в Лиге чемпионов, но Дибала выбрал другую команду. «Наполи» предлагал футболисту больше денег, но тот перешёл в римский клуб после разговора с Особенным. В новом сезоне Дибала останется без Лиги чемпионов, но сыграет под руководством тренера, который отчаянно желал его заполучить.