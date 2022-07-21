«Не нужно этих сравнений с Фернандесом». Первое интервью с новичком ЦСКА Гайичем

ЦСКА пока оформил только один трансфер на вход за летнее трансферное окно. Единственный новичок команды ― сербский правый защитник Милан Гайич. У серба очень сложная задача ― заменить на фланге обороны Марио Фернандеса. Об этом (а ещё о Федотове, детстве, целях на сезон и братстве Сербии и России) мы с ним и поговорили.

Первый месяц в ЦСКА. Отношения с партнёрами

— Как дела? Уже успел адаптироваться к Москве?

— Я пока мало гулял по городу – сразу после подписания контракта с ЦСКА приехал на сборы. Но дела идут хорошо – меня очень хорошо приняли партнёры, персонал в клубе замечательный. Я здесь счастлив.

— С кем из парнёров по команде больше всего сблизился?

— Крис (Бистрович. — Прим. «Чемпионата»). Мы говорим на похожих языках, и он очень помог мне понять, как здесь всё устроено. Да и с другими ребятами сразу начали хорошо общаться. Уже пытаюсь как можно быстрее выучить русский язык. Вообще, русский тоже довольно сильно похож на сербский язык. Пока немного тяжело, но самое главное — я понимаю слова.

Милан Гайич Фото: pfc-cska.com

— У вас почти одинаковые фамилии с Адольфо Гайчем. Лучшая шутка в команде уже была?

— Я никогда не слышал фамилию Гайч ни в Европе, ни в мире! Когда я приехал в Москву, мне сказали, что на футболке должно быть моё имя или буква «М», потому что в команде уже есть Гайч. Я очень удивился, подумал: «Какой ещё Гайч? Кто это? Может быть, это кто-то из Сербии? Тогда как я его не знаю?» Оказалось, что Адольфо – аргентинец. Наши с ним фамилии одинаково звучат, но когда их пишут на русском языке, они всё-таки выглядят по-разному – у меня есть буква «И». Но всё окей, я не против, ха-ха.



— Многие легионеры в ЦСКА говорят, что русские игроки не знают английский — это проблема?

— Это не так! Ребята хорошо говорят по-английски, просто их надо попросить это сделать. Они как будто не хотят разговаривать на английском первыми, стесняются – нужно быть немного смелее, ха. Но это нормально, когда ты приезжаешь в другую страну, а твои партнёры говорят на языке, к которому привыкли. В ЦСКА парни говорят на английском, особенно более опытные. Это не какой-то топ-уровень, но достаточно, чтобы понимать друг друга.



— Какие русские слова уже успел выучить?

— Их много! Я знаю почти все футбольные слова: налево, направо, удар. А русский мат я знал ещё до того, как приехал в Москву, ха-ха. В любом языке первом делом ты слышишь ругательные слова — это жизнь.

— Сейчас у ЦСКА очень молодая команда. Тебе 26 — не чувствуешь себя старым среди молодых игроков?

— Да, уже прочувствовал! Думал, что Кучаев и Обляков гораздо старше, что им лет 29-30, так что удивился, узнав их возраст! Но то, что у нас молодая команда, даёт свои плюсы. Плюс опытные игроки в ЦСКА есть: Набабкин, Щенников, Заболотный, капитан Игорь Акинфеев. У этих ребят большой опыт за плечами. Так что ЦСКА — это микс опыта и молодости. Так получилось, что я из более возрастной группы: понимаю, что это некая ответственность, и готов быть лидером ЦСКА. Лидерство должно быть в крови: либо оно есть, либо нет. Нельзя притворяться лидером. Если в тебе есть качества лидера – будешь показывать это на поле.

— Игорь Акинфеев — лидер, часто кричит на игроков во время матчей. Готов к такому?

— Акинфеев — капитан и вратарь. Никто не видит происходящее на поле лучше, чем он. А я привык к крикам от голкипера, что он подсказывает: как действовать, куда двигаться. Игорь же легенда ЦСКА, всегда старается общаться с нами на поле. И это очень помогает. А в жизни он вообще, кстати, очень вежливый!

Игорь Акинфеев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Как проходили переговоры и готов ли заменить Фернандеса

— Как проходили переговоры с ЦСКА?

— Пару месяцев назад клуб связался со мной и моим агентом. Спросили, хочу ли я перейти в ЦСКА, вижу ли я себя в команде, в Москве. Мой контракт с «Црвеной Звездой» как раз истекал в конце сезона. Я ответил, что подумаю над тем, где для меня будет лучше продолжить карьеру: и с точки зрения и спорта, и семьи. В итоге мы довольно легко уладили какие-то детали, договорились, и я приехал в Москву – на всё хватило двух недель.

— Что знал о ЦСКА до перехода в команду?

— ЦСКА — очень известный клуб. В Сербии РПЛ достаточно популярна. У нас, сербов, очень хорошее мнение о вашем чемпионате. ЦСКА — один из самых популярных клубов в России и даже Сербии. Мы уважаем эту команду, тем более в своё время в ЦСКА играли сербы: Красич и Тошич – легенды клуба. Перейти в ЦСКА было хорошим и очевидным выбором.

— Ты здесь, чтобы заменить Марио Фернандеса. Что о нём знаешь?

— Что он играл здесь почти 10 лет и что выступал за сборную России. Он почти что русский, хоть и родился в Бразилии, ха. Слышал, что Марио стал легендой ЦСКА, но ему пришлось уйти: вы же понимаете, это жизнь – иногда приходится принимать непростые решения. Меня уже часто просили сравнить себя с Марио, но я не люблю проводить какие-то параллели, тем более с такими серьёзными игроками. Я всегда стараюсь отдавать максимум для команды, чтобы достичь цели. Будет потрясающе, если я смогу полностью заменить Марио в ЦСКА! Но каждый игрок особенный, поэтому не нужно этих сравнений с ним.

Марио Фернандес Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

— Что для тебя значит прийти на место Марио Фернандеса?

— Три вещи: большая честь, тяжёлая задача и ответственность. Хотя ещё возможность! Есть отличная мотивация показать, что я тоже хороший футболист, могу играть на высоком уровне. К Марио и всему, что он сделал для ЦСКА, я испытываю большое уважение. Не так легко приехать совсем из другой страны и стать совершенно своим. Видимо, у Марио русский характер.

— Марио стал в ЦСКА легендой, отыграл здесь 10 лет. Готов так же?

— Конечно! Это было бы круто! Сейчас ЦСКА — это проект на будущее. Я приехал в Россию на долгие годы. Новый вызов, новые возможности – я же подписал контракт с одним из лучших клубов страны, это уже меня мотивирует!

Что за тренер Федотов, как относится к уходу легионеров

— Как тебе тренер Владимир Федотов?

— Федотов в первую очередь очень позитивный человек в общении. Он много разговаривает с игроками на тренировках, всегда пытается дать совет и каждый день старается сделать нас лучше. У него есть своя философия, как и у каждого тренера. Хорошо, что я приехал сюда в самом начале предсезонки: у меня было время адаптироваться под требования тренерского штаба. Самое главное в Федотове, что каждый день он пытается сделать нас лучше. Это очень важно. Он отличный человек – только самые позитивные эмоции от первой работы с ним.



— Сборы у Федотова — самые тяжёлые в карьере? Дивеев говорил, что никогда так не бегал.

— Да, они действительно очень сложные. В самом начале мы так много бегали! Все тренировки были рассчитаны на физическую подготовку. Но для предсезонных сборов это нормально, потому что мы должны сформировать базу физической подготовки, чтобы держать этот уровень на протяжении всего сезона. Потом понадобится только наша энергия и самоотдача.

— Уже понимаешь, в какой футбол будет играть команда?

— Ха, это наш секрет! Если серьёзно, то у ЦСКА есть определённая философия игры. Сейчас мы играем в схеме с тремя центральными защитниками, но у нас остаётся много вещей, над которыми нужно работать. Молодым игрокам и новичкам, в том числе и мне, нужно время, чтобы привыкнуть к требованиям главного тренера.



— С каким европейским клубом мог бы сравнить игровую модель Федотова?

— У Федотова современный футбол. С кем сравнить, хм… Это могла бы быть «Аталанта». Они тоже играют с тремя центральными защитниками. Когда используешь такую схему, крайним защитникам приходится очень много бегать. Но это моя работа, тем более я уже играл по такой схеме и знаю, что должен делать.



— Что делает Федотова особенным?

— То, как он общается с игроками, мотивирует. Федотов всегда старается быть на позитиве. Я подметил это сразу.

Владимир Федотов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Как реагируют в команде на продолжающийся уход легионеров?

— Сложилась такая ситуация, что мы можем только принять их выбор покинуть команду. Я желаю им только удачи в будущем. Мы же идём с поднятой головой и работаем только над собой.



— Ты можешь их понять? Федотов назвал поступок Эджуке безобразием. Бросать команду неправильно?

— Я не могу говорить за других. Эджуке решил, что для него так будет лучше. Уж точно не мне решать, правильно это или нет! Нравится мне это, не нравится – тут я должен держать своё мнение при себе. У Эджуке свои мысли и своя судьба, я не могу залезть к нему в голову. В конце концов, игроки и партнёры по команде никак не могут это изменить.

— Ты уверен, что останешься в ЦСКА?

— Конечно, я же сюда приехал! Нет повода, чтобы волноваться: я остаюсь в команде.



— Веришь, что в этом сезоне ЦСКА будет бороться за чемпионство?

— За годы своей карьеры я понял, что самое главное – это единство в команде. Естественно, нам нужны качественные игроки, чтобы бороться за самые высокие места. У нас есть хорошие молодые парни. Если нащупаем между нами «химию», то будем бороться за чемпионство. 30 матчей, которые у нас есть – это не спринт, а марафон. Важно не только хорошо начать, но и показывать хорошие результаты на протяжении всего сезона. Игроки должны биться друг за друга – и наша команда к этому готова. Уверен, ЦСКА может претендовать на золото.

— Многие говорят, что конкурировать с «Зенитом» сейчас невозможно.

— Нет ничего невозможного! Мы никогда не знаем, что будет в будущем. Когда смотришь составы на бумаге, возможно, «Зенит» – главный фаворит. Результаты и четыре чемпионства подряд дают им преимущество. Но когда начинается новый сезон, появляется много разных нюансов. В лиге 16 команд: мы можем быть сегодня первыми, а завтра последними. Но в ЦСКА игроки уверены в своих силах. Быть в тройке лидеров – наша главная задача.

Справедлив ли бан России в еврокубках, близость русских и сербов

— Когда вёл переговоры с ЦСКА, не смутило отсутствие еврокубков?

— Я играл и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы и очень этим доволен. Сейчас отсутствие еврокубков для меня не проблема – знал о запрете УЕФА до того, как подписал контракт с ЦСКА, это точно не стало сюрпризом. Посмотрим, что будет в будущем.

— Решения ФИФА и УЕФА — справедливые?

— Спорт есть спорт и должен им оставаться. Политика не должна вмешиваться в эти вопросы. Да, никому не нравится сложившаяся ситуация, но сейчас мы никак не можем на это повлиять. Это тяжёлое время, но, надеюсь, скоро оно изменится.



— Сборной России не будет на чемпионате мира, зато будет сборная Сербии. Многие российские болельщики говорят, что будут болеть в Катаре за вас. Приятно?

— Тогда у нас будет больше всего болельщиков на чемпионате мира, ха! Мы проделали большую работу, чтобы отобраться на чемпионат мира и сыграть в Катаре. Каждый игрок мечтает сыграть за свою национальную сборную на лучшем в мире турнире – я вот с раннего возраста мечтаю выиграть чемпионат мира. Очень хочу попасть в сборную и сыграть в Катаре – это моя главная задача.



― Все знают, что русские и сербы называют друг друга братьями, но каждый по-своему описывает причины. Как ты объясняешь эту близость народов?

— У нас похожие языки, сербы тоже используют кириллицу. У русских и сербов похожий менталитет и устройство жизни, семейный быт.



— Что знаешь о России и её культуре? Может, есть что-то особенное, что нравится больше всего?

— Я люблю историю. Москва – очень старый город, который ей наполнен. С нетерпением жду момента, когда смогу погулять по городу и всё посмотреть. Уверен, моей семье будет комфортно жить в столице.



— Ты из Сербии, где очень развито фанатское движение. Как тебе фанаты ЦСКА?

— У ЦСКА очень крутые фанаты. Думаю, это только начало. Впереди нас вместе ждёт много матчей, важность и статус которых будет только расти. По тому, что я увидел на товарищеских матчах, наши фанаты очень громкие, они круто поддерживают команду с начала матча до самого конца.

Болельщики ЦСКА Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

— Ты не слышал про бойкот фанатов и его причины?

— К сожалению, нет. Очень грустно, что наших фанатов не будет с нами. Не знаю, что стоит за этим решением, но мне очень жаль. Хотя даже если фанатов не будет с нами на стадионе, мы знаем, что душой они там. Будем чувствовать их поддержку, даже если они не будут присутствовать на стадионе.

— Что должно произойти в Сербии, чтобы активные фанаты приняли решение не посещать матчи?

— Это очень тяжёлый вопрос, не могу представить трибуны в Сербии без активных фанатов, как сейчас будет в России. Наверное, причины тоже могут быть связаны с какими-то ограничениями государства.



— Ты пришёл из «Црвены Звезды». В фанатском движении «Црвена» — дружеский клуб «Спартака». Знал об этом?

— Конечно. Я провёл в «Црвене Звезде» четыре года, вместе мы достигли больших результатов, выиграли все титулы в национальном чемпионате – очень горд этим периодом в своей карьере. Но иногда в футболе случается так, что пути пересекаются, тебе нужно идти в другом направлении. Я перешёл в ЦСКА по спортивным причинам, буду играть в другой стране. Я знал об отношении фанатов «Црвены» и ЦСКА, но теперь буду биться за красно-синие цвета ЦСКА.



― Деспотович рассказывал, что однажды фанаты «Црвены Звезды» разбили машины игроков команды на парковке из-за плохой игры. Самая дикая история, которая происходила с тобой, когда ты играл в Сербии.

— Не буду отрицать, такое может произойти, ха! Но в то время, когда я играл за «Црвену Звезду», у команды были только хорошие результаты: мы выиграли четыре титула, играли в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Фанаты, кажется, были довольны. Поэтому со мной никогда не происходило таких сумасшедших историй. В Сербии фанаты уважают игроков.

— Что дал тебе период выступлений во Франции?

— Я перешёл в «Бордо» после того, как мы выиграли чемпионат мира до 20 лет. Тогда я был очень молод – всего 19 лет, это был мой первый иностранный контракт. Я провёл отличное время, сильно повзрослел как игрок и человек. Даже сейчас у меня есть друзья в «Бордо», хотя я слышал, что в клубе не самая лучшая ситуация: из- за финансовых проблем команде приходится выступать в третьем дивизионе. У «Бордо» сменились хозяева, появились какие-то финансовые трудности. Не знаю ситуации изнутри и прочитал это в новостях. Надеюсь, они скоро вернутся. «Бордо» – один из сильнейших клубов Франции и должен играть в высшем дивизионе.

Особенности сербского менталитета, детство, хобби

― В одном из интервью ты сказал, что только у сербов есть такая ментальность бойцов, которой нет у других национальностей. Раскроешь мысль?

— С самого юного возраста нам приходится бороться за каждый аспект жизни. Всё, что мы делаем, должно быть на высочайшем уровне. Важно быть не просто участником, нужно быть лучшим во всём, что ты делаешь. Это я имел в виду, когда говорил, что сербы – бойцы. У других наций нет такого внутреннего духа и силы воли – это связано с тяжёлыми временами, которые упали на нашу страну. Это точно один из факторов, который сформировал характер сербов.



— Ты родился в Вуковаре во время войны. Каким было твоё детство?

— Я родился в 1996 году в Вуковаре, но уже в 1997 мы с семьёй переехали в Сербию, в город Панчево – недалеко от Белграда. Вся моя семья и по маминой, и по папиной линии живёт недалеко от Вуковара, они из Хорватии. Туда я ездил почти каждое лето, оттуда у меня очень много друзей. Так что у меня остались только хорошие воспоминания.



— Читали, что ты любишь исторические книги. Откуда такой интерес?

— У меня был хороший учитель по истории в школе. Я интересовался историей с самого детства, потому что мне всегда хотелось знать, что происходило до меня. В школе я очень любил разговаривать со своим учителем, обсуждать все детали, поэтому я начал читать книжки. Сейчас я забыл свои книжки в Сербии, но, когда вернусь в Сербию, обязательно заберу их с собой, ха-ха.



― Какие книги больше всего понравились?

― Последнее, что читал ― «Жерминаль». Это французский роман про трудную жизнь французов, которые работали в шахтах. Понравился «Процесс» Кафки ― но это тяжёлая книга.



― Ты действительно плакал в шесть лет, когда вместо футбола тебя отвели на карате?

― Да, это было зимой. Мама хотела, чтобы я занялся карате – для старта, а уже летом – футболом. Я согласился, но когда мы пришли на занятие, начал плакать: «Мне это не нравится! Я хочу только футбол». Отец увидел и сказал: «Окей, значит только футбол».

Милан Гайич в составе сборной Сербии Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

― Кто твой футбольный кумир?

— Когда я был молод и только начинал играть в футбол, я играл в центре защиты. У меня были пышные и длинные волосы и кудряшки – все называли меня Пуйоль. На спине у меня был номер пять, поэтому Карлес был моим кумиром.



― В каком возрасте осознал, что ты хорош в футболе?

― Ох, осознавали другие ― я нет. Я до сих пор не осознал, ха-ха. Когда ты заканчиваешь с футболом, то понимаешь, насколько ты был хорош. Но сейчас должны оценивать другие. Я помню все тренировочные дни в детстве, потому что мой дом и стадион находились в разных частях города. Мы с друзьями шли одни весь этот долгий путь, когда нам было по восемь лет. Это был наш стиль жизни, мы были словно солдаты. Потом я переехал в Белград ― в лучшую академию города. Я начинал день в семь утра, заканчивал в восемь вечера. Моя мама говорила, что в то время наш дом превратился в отель.

― Почему?

― Дома я только спал, остальное время тратил на дорогу и тренировки. Уходил из дома, когда было темно, возвращался ― тоже темень. Но меня это не смущало. С малых лет знал, что я стану кем-то в футболе. Мне никогда не хотелось бросить этот вид спорта. В детстве у тебя цель играть в сборной, выигрывать трофеи. Сейчас у меня это есть, поэтому я смотрю в будущее.



— Какие цели сейчас?

— Хочу помочь ЦСКА сделать успешным тот долгосрочный проект, о котором мне говорили. Мы должны завоёвывать трофеи, потому что последние годы я привык это делать, так что надо продолжать с ЦСКА, ха. Плюс я думаю о своей семье — у меня недавно родился ребёнок. Для меня классно, что мы будем жить в Москве — городе, где дочка сможет спокойно расти. В том числе поэтому я приехал сюда.



— Сколько лет дочке?

— 15 месяцев.



— Тяжело быть отцом?

— Новая глава жизни. Когда я играл в «Црвене Звезде», мы участвовали в Лиге Европы и жили в отеле, из-за чего я видел дочку два раза за неделю. А сейчас — я поворачиваю голову, а она уже умеет ходить. Тяжело быть отцом, когда ты спортсмен. Но в Москве у нас будет больше возможности проводить время вместе. Тем более еврокубков не будет – это даст шанс быть с ними чаще.

Семья Милана Гайича Фото: Из личного архива Милана Гайича

— Ты очень сильно любишь баскетбол.

— Ещё бы – у Сербии лучший игрок в мире и лучший игрок в Европе! Никола Йокич – лучший игрок НБА и Василие Мицич – лучший игрок Евролиги.

– Откуда такая любовь?

– Мы очень спортивная нация. Все мои одноклассники играли в баскетбол, поэтому я тоже его полюбил. В него же очень просто играть – тебе просто нужен мяч и кольцо. К тому же гораздо легче, потому что ты можешь сыграть один на один. В футбол ты один на один не сыграешь, тебе нужно много людей. Так что всё время в школе мы играли в баскетбол.



– Почему тогда выбрал футбол?

– Я недостаточно высокий для баскетбола. К тому же у меня отец профессионально играл в футбол – так что это внутри меня. С четырёх лет я наблюдал, как мужики гоняют мяч. Для меня было нормально, что его надо пинать ногой.



– Планируешь посетить матчи баскетбольного ЦСКА?

– Да, планирую. Тем более в команде играет мой соотечественник Никола Милутинов. Я люблю спорт – последние годы чаще баскетбола я смотрю мотоспорт: соревнования по мотобайку, очень люблю Формулу-1. Всё время с пятницы по воскресенье я провожу у телевизора, наблюдая гонки. Мою жену раздражает этот звук: «вжьююю», ха-ха.

Милан Гайич на молодёжном чемпионате мира 2015 года Фото: Alex Livesey — FIFA/FIFA via Getty Images

– Пробовал кататься на мотоцикле?

– Один раз, но не почувствовал себя уверенно. На машине удобнее. Но я очень люблю гонять на картинге с друзьями.



– Какая у тебя мечта с ЦСКА?

– Чемпионство. Всё, что остаётся после твоей карьеры – трофеи на твоей полке. Тренер нашей молодёжной сборной, с которым мы выиграли чемпионат мира, сказал, что проигравших в финалах никто не запоминает. Все помнят только победителей, так устроен футбол. Так должно быть и в ЦСКА.