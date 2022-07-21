Кто завершил карьеру этим летом. Некоторые сильно удивили

2022 год пока небогат на уходы игроков из профессионального футбола. Но кое-кто этим летом всё-таки вынужден был сказать себе «стоп». Одним продолжить карьеру помешали травмы и состояние здоровья, другим – возраст. Но каждый из них оставил заметный след в футболе.

Арда Туран, «Галатасарай» — 35 лет

Карьера турецкого полузащитника вышла противоречивой. Он начинал свой путь на родине, был ключевым игроком «Галатасарая». Летом 2011-го Турана выкупил за € 13 млн мадридский «Атлетико». В Испании футболист раскрылся окончательно, стал одной из звёзд Ла Лиги и сборной Турции. За четыре года хавбек выиграл национальное первенство, Кубок и Суперкубок, а также Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

Арда Туран Фото: Jamie McDonald/Getty Images

В 2015 году Туран за € 34 млн перешёл в «Барселону». Казалось, что в каталонском клубе футболист выйдет на пик карьеры. Но его буквально накрыла череда скандалов. Загибаем пальцы:

в 2017-м игрок чуть не подрался с журналистом в самолёте. Сборная Турции возвращалась на родину с матча с Македонией (0:0), и Туран предъявил репортёру Билалу Меше за один из текстов. Мужчины сцепились на борту. Футболисту инцидент стоил завершения международной карьеры;

в 2018-м Туран сорвался и толкнул линейного арбитра. Наказание — рекордная для турецкого чемпионата дисквалификация на 16 матчей. Чуть позже наказание было сокращено до 10 встреч, но скандал всё равно был громкий;

осенью 2018-го новый резонансный случай. Туран спровоцировал конфликт в ночном клубе Стамбула. Он приставал к девушке известного турецкого певца Беркая Шахина. Закончилось потасовкой, в которой футболист сломал артисту нос. После этого он явился в больницу с пистолетом и попросил Шахина выстрелить, но певец отказался направлять оружие на игрока. Турана приговорили к двум годам и восьми месяцам лишения свободы условно. Испытательный срок приговора составляет пять лет и не истёк до сих пор.

Последние годы карьеры Туран провёл в «Галатасарае». За сезон он сыграл всего лишь 297 минут, а всё остальное время мучился из-за травм.

Джек Уилшир, «Орхус» — 30 лет

Джек Уилшир начинал профессиональный путь в «Арсенале», совсем юным (в 16 лет и 256 дней) дебютировал в первой команде и провёл на «Эмирейтс» целых восемь лет. В начале 2010-х полузащитник считался одним из самых талантливых футболистов в Англии, занимал второе место в голосовании за премию лучшему молодому игроку Европы Golden Boy. Многообещающую карьеру сломали травмы. Статистики подсчитали, что Джек пропустил 214 (!) матчей своих клубов по состоянию здоровья.

Джек Уилшир Фото: Julian Finney/Getty Images

Последний сезон полузащитник провёл в датском «Орхусе», за который сыграл 15 матчей и отдал три результативные передачи. По окончании чемпионата Уилшир заявил, что завершает профессиональную карьеру в возрасте 30 лет. Долго без футбола Джек не оставался. Сейчас он возглавляет молодёжку «Арсенала» U18.

Фред, «Флуминенсе» — 38 лет

Многоопытный нападающий стабильно вызывался в сборную Бразилии, за которую провёл 38 матчей, забил 17 голов и отдал шесть результативных передач. На клубном уровне Фред большую часть карьеры отыграл на родине, защищая цвета «Америки», «Крузейро», «Флуминенсе» и «Атлетико Минейро».

Фред Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Была в биографии Фреда и европейская страница. В 2005 году нападающий перебрался в французский «Лион» за € 15,6 млн. Форвард отыграл за клуб 124 матча, забил 42 гола и отдал девять результативных передач. Но за четыре сезона футболист настолько сильно соскучился по родине, что сразу после завершения контракта вернулся в Бразилию и продолжил карьеру в «Флуминенсе». Там же игрок и финишировал. В последнем сезоне ветеран всё чаще оставался на скамейке, иногда и вовсе не попадал в заявку и наиграл всего 622 минуты.

Мартин Хинтереггер, «Айнтрахт» — 29 лет

Защитник Мартин Хинтереггер провёл один из лучших сезонов в карьере. Он выступал за многие крепкие немецкие команды – «Боруссию» М, «Аугсбург». Но только переход во франкфуртский «Айнтрахт» позволил выйти на новый уровень — выиграть еврокубок, а именно — Лигу Европы. Последовавшее за этим решение завершить карьеру в 29 лет выглядело максимально странным.

Мартин Хинтереггер Фото: Adam Pretty/Getty Images

Австриец показательно отказался от выплат по оставшемуся сроку, поскольку расторг контракт досрочно. Причины неожиданного решения раскрыло немецкое издание Suddeutsche Zeitung. Журналисты сообщили, что Хинтереггер подвергся резкой критике за деловые отношения с политиком из ультраправой Австрийской партии свободы и был вынужден завершить профессиональную карьеру. Сам защитник опровергал эти домыслы, но и внятного объяснения собственному уходу не дал.

Мартин Шкртел, «Спартак» Трнава — 37 лет

Мартин Шкртел может быть доволен карьерой. Он начинал свой путь в словацком «Тренчине», откуда в январе 2004-го перебрался в «Зенит». Центрбек быстро освоился в клубе из Санкт-Петербурга и провёл в России четыре сезона. 113 матчей, пять голов и одна результативная передача – с такой статистикой Шкртел перешёл в Ливерпуль за € 10 млн. Кубок УЕФА «Зенит» брал уже без словака, но медаль за победу «догнала» Мартина на родине.

Мартин Шкртел Фото: Игорь Юферев, «Чемпионат»

Шкртел провёл в «Ливерпуле» восемь сезонов, поиграл за «Аталанту» и «Башакшехир». А последний сезон защитник провёл в «Спартаке». Правда, словацком, из Трнавы. Футболист заявил, что заканчивает из-за проблем со здоровьем, но не уточнил, каких именно.