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Трансферы 2022: Криштиану Роналду не может трудоустроиться в топ-клуб, «Бавария», «Атлетико» и другие отказались от него

Страдания Криштиану Роналду уже утомляют. Клубы отнекиваются от португальца один за другим
Михаил Георгиев
Страдания Криштиану Роналду уже утомляют
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37-летний игрок должен понять, что уже не является суперзвездой мирового футбола. Топ-клубы посылают ему максимально чёткие сигналы.

Криштиану Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в команду-участницу Лиги чемпионов. Агент игрока Жорже Мендеш активно предлагает услуги своего клиента топ-клубам Европы. Причём очень навязчиво.

«Бавария» и «Атлетико» — варианты для Роналду, которые не подтвердились

Некоторые известные личности не сдержались от публичных комментариев о том, что Роналду им не нужен. Три представителя «Баварии» были вынуждены подчёркивать, что переезд Криштиану в Мюнхен не состоится. Видимо, чтобы наконец-то прекратить спекуляции по этому поводу.

«Я очень уважаю Криштиану Роналду, его достижения и его карьеру. Но ещё раз: его трансфер не в наших планах и не был в планах», — сказал спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.

«Я читал о своём желании купить Криштиану Роналду в «Баварию», но это неправда», — заявил главный тренер команды Юлиан Нагельсман.

«Я люблю Криштиану Роналду. Это фантастический игрок, но у каждого клуба есть философия, и я не уверен, что для «Баварии» и Бундеслиги его трансфер стал бы верным сигналом сейчас. Такой переход не вполне соответствует нашим идеям», — отметил генеральный директор мюнхенцев Оливер Кан.

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Кан высказался последним, уже после Салихамиджича и Нагельсмана. В словах Оливера выдержан официальный стиль, но читается определённая доля сарказма и раздражения. Роналду не нужен «Баварии». И другим топ-клубам тоже. Кажется, попытки Мендеша навязать услуги Криштиану зашли в тупик.

После «Баварии» началась эпопея с «Атлетико», но и она продлилась недолго. В мадридском клубе сообщили Marca, что потенциальный трансфер экономически невозможен и невыгоден. На данный момент «матрасники» не могут позволить себе ни высокую зарплату португальца, ни оплату перехода. Издание сообщило, что слухи о переезде нападающего в Мадрид (а до этого в Мюнхен) распространяются окружением Роналду, в особенности агентом Жорже Мендешем.

«Атлетико» отверг идею с переходом Криштиану сразу же. Между сторонами были неформальные контакты, но не более того. Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне уважает Роналду, но перекраивать и перестраивать команду ради возможности поработать с португальцем не собирается. Инсинуации Мендеша не привели к какому-то результату, только разозлили болельщиков «Атлетико».

Криштиану Роналду в «Реале»

Криштиану Роналду в «Реале»

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

«Всё очень просто: Криштиану Роналду не имеет права носить футболку нашего клуба. Игрок, который никогда не уважал и смеялся над всеми фанатами «Атлетико». Он годами был ведущим нападающим заклятого врага, ввязывался в многочисленные стычки с самыми любимыми игроками нашего клуба. Криштиану Роналду — полная противоположность философии «Атлетико», — сказал представитель фанатского движения «Атлетико» Джонатан Фернандес в интервью The Sun.

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Другие топ-клубы тоже не заинтересованы в Криштиану

По данным Diario Sport, Джорджина Родригес подталкивает Криштиану к возвращению в Испанию. Отношения Роналду и Родригес начались в Мадриде в 2016 году, когда Криштиану выступал за «Реал». Спустя два года они переехали в Турин, а через три года – в Манчестер. Джорджина переживает, что частые переезды не идут на пользу детям. У пары их пятеро. Футболист готов идти у неё на поводу, но при этом не забывает о своём желании играть в ЛЧ.

Пирс Морган
Пирс Морган
британский журналист

«Я разговаривал с Роналду на прошлой неделе, и это крайне маловероятно, что он проведёт ещё хоть один матч за «Манчестер Юнайтед». Я думаю, что мысленно он уже двинулся дальше. Думаю, что он может оказаться в каком-нибудь совершенно неожиданном месте».

Можно только представить степень отчаяния Роналду, если он готов перейти в «Атлетико», забыв своё прошлое в «Реале». Криштиану недавно был согласен оказаться и в «Барселоне», но там достаточно быстро свернули идею о трансфере. «Реал» уже давным-давно дал понять, что Криштиану не подходит команде. Остаётся только «Севилья», четвёртый участник ЛЧ от Испании, но сам Роналду пока не готов играть за такие относительно слабые команды. У Криштиану был ещё один вариант на Пиренеях – родной португальский «Спортинг». Форвард достаточно неожиданно лично развеял слухи посредством комментария в социальной сети.

Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Фото: Naomi Baker/Getty Images

Долгое время жизнеспособным считался вариант с «Челси». Однако, по данным ESPN, лондонский клуб после подписания контракта с вингером Рахимом Стерлингом исключает возможность трансфера. «ПСЖ» тоже не собирается подписывать Криштиану. И в Италии все варианты оказались нежизнеспособными, кроме участвующей в Лиге Европы «Ромы». На нервах Криштиану мог бы сорваться и уехать за огромными деньгами в Саудовскую Аравию, но всё-таки эта опция в ближайшие годы ему неинтересна.

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Тем временем «Манчестер Юнайтед» успешно начал предсезонное турне под руководством Эрика тен Хага. В трёх товарищеских матчах «МЮ» одержал три победы с общим счётом 11:2. Соперниками были «Ливерпуль» (4:0), «Мельбурн Виктори» (4:1) и «Кристал Пэлас» (3:1). Во всех встречах голами отметился нападающий Антони Марсьяль. В последней игре он ещё и отдал голевой пас на Джейдона Санчо, который также, помимо «Кристал Пэлас», забивал и «Ливерпулю». В двух из трёх матчей взятием ворот соперника отличался Маркус Рашфорд.

Криштиану до сих пор не прибыл в расположение «Манчестер Юнайтед» после отпуска. Сейчас закладывается тактика, наигрываются командные связи. Атакующее трио Марсьяль, Санчо, Рашфорд отлично работает, в то время как 37-летний Роналду мечется в поисках нового клуба. Тен Хаг пока проявляет сдержанность. Тренер назвал Криштиану топ-профессионалом и не беспокоится по поводу формы игрока, который не горит желанием выступать в его команде. Но поведение Роналду рано или поздно может взбесить и его.

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Как бы не произошло так, что Криштиану в конечном счёте согласится выступать за «МЮ» в Лиге Европы в следующем сезоне (из-за зарплаты и неимения лучших вариантов), но сам клуб будет против его возвращения и продаст в условную «Рому» или место похуже. Поведение португальца в данный момент вряд ли можно назвать корректным по отношению к «Ман Юнайтед», тен Хагу и одноклубникам. А душевные страдания Криштиану уже начинают утомлять. Видимо, Роналду пора смириться с тем, что статус суперзвезды для него уже в прошлом. Поиграть год в ЛЕ, попытаться помочь клубу вернуться в ЛЧ. Или идти на серьёзное урезание зарплаты, как подписавшийся за $ 1,5 млн в «Милане» Златан Ибрагимович. Усидеть на двух стульях одновременно больше не получится.

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