У Пиняева проблемы с лёгкими. Что случилось и сколько займёт восстановление, объяснил врач

Один из главных талантов российского футбола Сергей Пиняев госпитализирован с тренировки «Крыльев Советов». Как сообщил «Спорт-экспресс», во время занятия 17-летнему вингеру попала в лёгкое трава. Пиняев упал на газон, ему стало плохо. Появилась информация, что у Сергея парализовало одну руку и его отвезли в реанимацию.

«Чемпионату» стали известны подробности госпитализации Пиняева – всё не так плохо, как сообщалось первоначально. После падения на тренировке игрок почувствовал боль и слабость. Его отвезли в больницу и сделали рентген. Сергею был диагностирован пневмоторакс, а сообщения о попадании Пиняева в реанимацию не соответствуют действительности. Позже о том, что ничего страшного с футболистом нет, сообщил и врач «Крыльев Советов».

Кюри Чачаев начальник медицинской службы «Крыльев Советов» «Сергей в нормальном состоянии. Ни в какой реанимации, как пишут, он не лежит. В хорошем состоянии на сегодняшний день. Завтра будет консилиум врачей, где всё решится. Ничего страшного нет. Он был в больнице на обследовании, завтра будет решение».

В клубе же назвали произошедшее «недомоганием»: «Во вторник Сергей Пиняев почувствовал недомогание во время тренировки. Сейчас футболист находится на обследовании. Информация о том, что Пиняева увезли с тренировки в реанимацию, а также о проблемах с рукой не соответствует действительности. Ситуация находится под контролем медицинского штаба».

Что известно о диагнозе Пиняева и когда он сможет вернуться?

О диагнозе и возможных сроках восстановления Пиняева «Чемпионату» рассказал бывший врач «Локомотива» Никита Карлицкий:

– Пневмоторакс может появиться в двух случаях. Первый — сильный удар по рёбрам, после чего было повреждено лёгкое осколками ребра. Такое тоже крайне редко случается в футболе, «но может случиться всё» – это правило спортивного врача – обычно при падении на поле, перелом рёбер без смещения, по типу трещины. Специально перелом рёбер не лечится, ориентируемся только на боль, тренируются по индивидуальной программе некоторое время – и в команду (это называется активное восстановление). Лечить начинают, когда сломано больше пяти-шести рёбер (без смещения). Второй вариант — это тоже редкая, но, на мой взгляд, самая реалистичная ситуация. Связано это с какой-то патологией лёгких, враждебной или приобретённой, но явно небольшого размера, которую нельзя было выявить при стандартных обследованиях, которые проходят спортсмены каждые шесть месяцев. Хотя обследования максимально развёрнутые и доскональные. В общем, до официальной версии мы можем строить догадки. Случай, правда, очень необычный, и у нас мало информации.

Что касается сроков восстановления, то тут сказать трудно, потому что всё зависит от патологии. Возможно, патология может сама закрыться, может быть, понадобится операция. Думаю, что это не несколько недель, а месяцы и больше. Всё зависит от конечного диагноза.

Сергей Пиняев Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Были ли ещё такие случаи в футболе?

Пиняев – не первый футболист российского клуба, у которого диагностировали пневмоторакс. Пять лет назад врач «Тосно» Ярослав Бугаев рассказывал в интервью для «Чемпионата» о похожей истории, которая произошла с нападающим команды Анте Вукушичем:

– Вукушич жаловался на боли в спине, – рассказывал Бугаев, – симптомы были похожи на межрёберную невралгию – когда защемляется нерв, выходящий из спинного мозга и идущий вдоль межреберья. Это даёт болевой синдром – больно вдохнуть при сжатии грудной клетки, при ощупывании. Игрок не делал никаких обследований по этому поводу многие годы, поэтому мы решили провести дополнительное исследование – МРТ позвоночника…

– Что было дальше?

– На фоне лечения игроку становилось лучше, но не до конца: по-прежнему ощущался дискомфорт, плюс низкие функциональные показатели. Они были не как у спортсмена, а как у обычного человека, который никогда не занимался спортом! Сделали компьютерную томографию лёгких. На ней чётко видно, что между лёгким и плеврой – воздух. Это заболевание называется пневмоторакс.

Анте Вукушич (справа) Фото: vk.com/fctosno

– Как проводили лечение?

— Отвезли к торакальному хирургу в московскую клинику. Там поставили дренаж, чтобы расправить лёгкое. Дней пять он лежал с дренажом – лёгкое то расправлялось, то вновь спадало. В простом случае лёгкое бы расправилось и заросло, но у Вукушича давний и запущенный процесс: если в одном месте заросло, в другом может порваться. Приняли решение оперировать и удалили верхнюю часть лёгкого, откуда поступал воздух. Все три года пневмоторакс периодически сам по себе рассасывался. С этим же связано и отсутствие спортивных результатов. После операции Вукушич сможет играть в футбол на профессиональном уровне.

Вукушич был кандидатом в сборную Хорватии, за которую провёл один матч в 2012 году. За «Тосно» нападающий так и не сыграл, но карьеру действительно продолжил. Выступал в Польше, Словении, Румынии, Боснии и даже Италии (за клуб «Мессина» из Серии С), а летом 2022-го перешёл в сербскую «Колубару». Так что и с Сергеем Пиняевым, надеемся, всё будет хорошо.