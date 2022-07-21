Несколько топ-клубов хотят взять Неймара, а тренер — оставить. У них одна проблема на всех

Вот уже несколько месяцев на рынке трансферных новостей обсуждается будущее Неймара. Сначала писали, что он уйдёт, потом – что всё же останется. Сейчас клуб вступил в фазу революционной кампании, и найдётся ли место бразильцу в новом проекте, не может даже сказать президент Нассер Аль-Хелаифи.

Слухи: Неймара отправляют в Англию и Италию; он хотел уйти, а потом захотел остаться

Про бразильца писали разное: то он недоволен своим положением в клубе, конфликтует с Килианом Мбаппе и вообще хочет уйти; то он всему рад и готов остаться, потому что впереди чемпионат мира.

Новостей было много – вот лишь некоторые из них.



– France Bleau сообщал, что родственники Неймара ясно дали понять клубу: он никуда не собирается уходить.



– При этом RMC Sport писал, что футболист расстроился после слов президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи о его месте в будущем клуба. Руководитель не дал чёткого ответа, нужен ли Неймар команде или нет, а лишь ограничился оговоркой, что подобные вопросы неправильно обсуждать в прессе.



– По информации ESPN, Неймар решил покинуть «ПСЖ», узнав, что «клуб будет рад его уходу». Также издание утверждало, что агент футболиста Пини Захави работает над поиском потенциальных вариантов, но «осознаёт, что только две или три команды смогут приблизиться к деньгам, которые Неймар зарабатывает в ПСЖ».



– El País писало, что клуб уже оповестил отца бразильца, что хочет с ним расстаться.



При этом 1 июля у Неймара активировалась опция продления контракта до 2027 года. Там получилась интересная схема: год назад с ним переподписали соглашение до 2025 года с двумя датами пролонгации – 1 июля (до 2026-го) и 1 июля 2022-го (ещё на год). Юристы «ПСЖ» так хитро составили условия контракта, чтобы избежать нарушений ФФП, но теперь в клубе явно могут об этом жалеть. Реальных претендентов на Неймара пока нет, потому что в Европе хорошо понимают: за него придётся не только немало заплатить, но ещё и найти средства на удовлетворение его зарплатных требований (в «ПСЖ» у бразильца € 30 млн).

Неймар Фото: John Berry/Getty Images

Есть всего несколько клубов, которые могли бы в теории подписать Неймара, и один из них — «Челси». ESPN писал, что с лондонским клубом контактировали агенты бразильца по поводу его возможного трансфера, и Тодд Боули был не против: по сообщениям издания, новый владелец «хочет сделать большое заявление на трансферном рынке, и для этого не может быть никого лучше Неймара».

Главный тренер «Челси» Томас Тухель, по информации Sky Sport Deutschland, не против перехода бразильца, а Тьяго Силва даже публично высказывался. «Ему стоит перейти в «Челси», – говорил он. – Если это произойдёт, то это пойдёт ему на пользу. Неймар не нуждается в моих комментариях. Пока я ничего не знаю, но я правда надеюсь, что это может произойти».



Но всё упирается в зарплату Неймара, которую клуб, который сейчас находится в процессе масштабной перестройки, вряд ли сможет потянуть.

Ещё один слух – возможный переход бразильца в «Манчестер Сити». Французское издание Le Parisien писало, что «ПСЖ» предлагал обменять Неймара на полузащитника «Сити» Бернарду Силву, но Хосеп Гвардиола отказался, так как для него Силва – один из ключевых игроков.



«Мне жаль, но это фейк, – быстро отреагировал на новости Гвардиола. – Это ложная информация. Неймар — невероятный игрок, и, судя по имеющейся у меня информации, он необычайно хороший парень. Каждое лето «Манчестер Сити», по слухам, собирается покупать 150 игроков, но это неправильно».



RMC Sport сообщало об интересе другого английского клуба – якобы «Манчестер Юнайтед» рассмотрит кандидатуру Неймара в случае ухода Криштиану Роналду.

Неймар, 2017 год игрок «ПСЖ» «Мне нравится стиль игры команд в АПЛ. Я бы хотел поиграть там. Кто знает, может, когда-нибудь это произойдёт. Я восхищаюсь «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсеналом», «Ливерпулем». Эти команды всегда борются. В Премьер-лиге вы никогда не знаете, кто выиграет или кто будет чемпионом, это всегда сюрприз».

AS сообщал в конце июня, что представители Неймара провели переговоры с «Ювентусом», но руководство итальянского клуба смутили запросы футболиста по зарплате. Чуть позже UOL со ссылкой на El Pais сообщил, что «Милан» готов предоставить Неймару место в составе, но с поправкой: они возьмут на себя выплату только части его зарплаты (€ 15–20 млн в год), остальное же останется за «ПСЖ». Все топ-клубы упираются именно в нюансы по большой зарплате.

Факты: «ПСЖ» собирается разгрузить состав. Неймара в списках на выход нет — тренер хочет его сохранить

Последние годы «ПСЖ» нещадно тратил деньги на трансферы – за 10 лет, что клубом владеют катарские шейхи, только на покупки ушло порядка € 1 млрд. Прошлым летом парижане в очередной раз взорвали рынок, но на этот раз не переходами за сотни миллионов евро, а звёздными именами: в качестве свободных агентов в команду пришли Серхио Рамос, Джанлуиджи Доннарумма, Жоржиньо Вейналдум и Лионель Месси. Но если за сам переход официально «ПСЖ» ничего не заплатил (хотя комиссионные наверняка были), то вот на зарплаты таким именам клубу явно пришлось хорошо потратиться.



Закупка в очередной раз не помогла: не получилось взять ни Лигу чемпионов, ни Кубок Франции; победа же в чемпионате пусть стала и досрочной, но с каким-то неприятным налётом – фанаты в концовке сезона не раз выступали с недовольными заявлениями про «кучку звёзд», которые ходят по полю пешком. Доставалось и спортивному директору Леонардо: в нём видели одного из главных виновников отсутствия прогресса при раздутых трансферных бюджетах.

В «ПСЖ» и правда собралось много звёздных имён с большими зарплатами, поэтому первой задачей нового директора Антеро Энрике и спортивного директора Луиса Кампоса стала оптимизация команды – разгрузка зарплатной ведомости и значительная чистка состава. Кроме того, видение Кампоса заключается в идее, что нужно не искать звёзд в других европейских чемпионатах, а обращать больше внимания на французских игроков.

Кристоф Галтье Фото: Masashi Hara/Getty Images

Кристоф Галтье, который заменил на посту главного тренера Маурисио Почеттино, полностью разделяет этот настрой и готов к революционной кампании.



«У нас есть 26 или 27 игроков, не считая вратарей – это очень много, – говорил он недавно журналистам. – Есть игроки, с которыми нам придётся расстаться. Мы говорили с ними, и это было непросто. Тем не менее мы начнём этот сезон с 21 полевым игроком и несколькими молодыми игроками. Крупные клубы, выступающие на очень высоком уровне, — это те, которым удаётся интегрировать лучших молодых игроков в опытную и качественную рабочую команду».



Французское издание Le Parisien опубликовало список из 11 игроков, с которыми «ПСЖ» планирует расстаться этим летом.

Игрок Перешёл из Сумма трансфера Стоимость сейчас Лейвин Курзава «Монако», 2015 € 25 млн € 5 млн Абду Диалло «Боруссия», 2019 € 32 млн € 18 млн Тило Керер «Шальке», 2018 € 37 млн € 22 млн Леандро Паредес «Зенит», 2019 € 40 млн € 17 млн Данилу Перейра «Порту», 2021 (выкуп) € 16 млн € 14 млн Идрисса Гейе «Эвертон», 2019 € 30 млн € 12 млн Андер Эррера «МЮ», 2019 Свободный агент € 10 млн Жоржиньо Вейналдум «Ливерпуль», 2021 Свободный агент € 18 млн Эрик Эбимбе молодёжка - € 5 млн Юлиан Дракслер «Вольфсбург», 2017 € 36 млн € 18 млн Мауро Икарди «Интер», 2020 € 50 млн € 22 млн € 266 млн € 161 млн

По данным Transfermarkt

На попадание в список «на выход» у футболистов есть разные причины: Курзава, например, ни разу не вышел на поле в прошлом сезоне; на Паредеса уже нашлись покупатели с выгодным предложением в € 35 млн; Вейналдум же стал главным разочарованием Лиги 1, а Дракслер так и не оправдал возложенных на него звёздных надежд. При этом в топ-11 не вошёл Неймар, несмотря на множество слухов, витающих вокруг его имени последние два месяца. Почему?



Галтье ответил: «Неймар – игрок мирового уровня, один из лучших в мире. Какой тренер не хотел бы работать с ним? У меня есть очень чёткое представление о том, чего я буду ждать от него. Конечно, я хочу, чтобы он остался. Да, я ясно выразился. Но есть много вещей, которые я не могу контролировать».



Что значит его последняя фраза – неужели намёк на высокую зарплату бразильца? Узнаем до конца трансферного окна. Вряд ли эта трансферная игра закончится раньше.