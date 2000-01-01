Эти спортсмены одержали главную победу — в битве с болезнью
Диагностика опухоли на ранних стадиях спасла многим жизнь и карьеру.
Тура Бергер (биатлон) — рак кожи
Незадолго до Олимпиады в Ванкувере Бергер диагностировали меланому после исследования родинки. Спортсменка не только смогла победить болезнь, но и взяла золото на ОИ в индивидуальной гонке.
Мартина Навратилова (теннис) — рак груди
В 53 года Навратилова столкнулась с онкологией, которую удачно удалось обнаружить на ранней стадии. Если бы она вовремя не сделала рентген, болезнь могла бы распространиться по организму.
Эрик Абидаль (футбол) — рак печени
Защитник «Барселоны» узнал о диагнозе на медобследовании. Изначально Абидаль перенёс несколько курсов химиотерапии, но затем проблемы вернулись, и пришлось делать операцию по пересадке печени.
Александр Тарханов (футбол) — рак щитовидной железы
С раком Тарханов столкнулся в 45 лет, болезнь обнаружили на случайном обследовании, диагностировали третью стадию.
Дмитрий Юдин (хоккей) — рак щитовидной железы
Российский хоккеист узнал о злокачественном узле на щитовидке в 2020 году и перенёс две операции, а также курс радиотерапии. После этого он смог вернуться на лёд.
Арьен Роббен (футбол) — доброкачественная опухоль яичек
В «Челси» Роббен узнал о том, что у него опухоль. Арьену повезло: анализы показали, что ничего злокачественного в ней нет, он вылечился и продолжил активную спортивную карьеру.
Хонас Гутьеррес (футбол) — рак яичек
В сентябре 2014 года Гутьерресу сообщили о страшном диагнозе, и спустя полгода он вновь вышел на поле. За это время футболист перенёс операцию и трудный курс химиотерапии.
Алиса Клейбанова (теннис) — лимфома Ходжкина
В 22 года теннисистка столкнулась с раком: ей диагностировали лимфому. После курса лечения в Италии теннисистка возобновила карьеру, но серьёзных успехов не добилась.
Чемпионы, победившие рак. Бергер боролась с меланомой, Роббен — с опухолью яичек
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