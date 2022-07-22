Месут Озил катится по наклонной. Честнее было бы уйти из футбола

Давайте вернёмся на 10 лет назад. Месут Озил — звезда «Реала» и неотъемлемая часть суперсвязки с Криштиану Роналду. А потом — чемпион мира и футболист, за которого экономный лондонский «Арсенал» отдал почти € 50 млн. Озила ценили и в Испании, и в Англии, где он с ходу принялся пачками выдавать ассисты.

К 2021-му карьера Озила покатилась по наклонной. Для «Арсенала» полузащитник стал обузой с раздутой зарплатой (€ 350 тыс. в неделю), не провёл ни одного матча за сезон и ушёл бесплатно. А заодно пропал с радаров болельщиков. Где же он сейчас?

В январе 2021-го Озил был счастлив. После расставания с «Арсеналом» он исполнил мечту и перешёл в «Фенербахче». Месут сразу заявил, что болеет за клуб с детства и надеется на успешное будущее.

Месут Озил бывший полузащитник «Фенербахче» «Около 20 лет назад я был турецким иммигрантом, который бегал за мячом на улицах Гельзенкирхена в форме «Фенербахче». К счастью, я смог надеть футболку клуба, о которой мечтал много лет».

Ярко стартовать на исторической родине у Озила не получилось. К концу сезона на его счету было 10 матчей и всего один ассист. Следующий розыгрыш чемпионата Месут начал активнее и оформил 2+1 по «гол+пас» в пяти матчах. Но случился скандал. Журналисты разузнали, что Озил недоволен своим положением в «Фенере» и хочет свалить в США или Катар, где ему, очевидно, доверяли и платили бы ещё больше.

Слухи о настрое Озила быстро получили подтверждение. В начале октября главный тренер «Фенербахче» Витор Перейра оставил Месута в запасе на матч чемпионата. В начале второго тайма Месут отправился разминаться и провёл на бровке 40 минут, но на поле так и не вышел. В итоге в сторону Перейры полетела манишка.

Месут Озил в «Фенербахче» Фото: Elif Ozturk Ozgoncu/Getty Images

В ситуацию даже пришлось вмешиваться президенту «Фенера» Али Кочу. Он заявил, что Озилу «надо сосредоточиться на футболе», «оставить в стороне коммерческие интересы» и «больше думать о клубе». Озил в итоге пережил Перейру и даже выдал неплохую статистику в сезоне-2021/2022 (8+2 в 22 матчах чемпионата), но в марте сорвался на исполнявшего обязанности главного тренера Исмаила Картала. Из-за конфликта Месута исключили из состава. На поле он больше не появлялся.

Летом поползли слухи, что приключение Озила в «Фенере» подошло к концу. Что сделал Месут? Выкатил мощное заявление, где в первом же предложении назвал информацию об уходе ложью:

— Гордо заявляю, что достиг своей карьерной цели, подписав контракт с «Фенербахче», любовью моего детства, даже не получая зарплату в первые шесть месяцев. Поэтому готов повторить ещё раз, что не закончу свою карьеру в другой команде, кроме «Фенербахче». На время действия контракта моя единственная цель — полностью отдаваться этому клубу. Это решение окончательное и не подлежит сомнению.

А теперь угадайте, что произошло спустя две недели. Правильно, Озил покинул «Фенербахче», расторгнув контракт по согласию сторон. А ещё через день стал игроком «Истанбул Башакшехир» — прямого конкурента бывшей команды. Той самой команды, в любви которой Месут так клялся и в которой собирался завершить карьеру. Уверенности, что в новой команде Озил перезагрузится и откажется от звёздных замашек, нет. Зато есть дело, в котором Месут уже проявляет себя лучше, чем в футболе. Это киберспорт. Вот что недавно заявил агент полузащитника Эркут Согут:

— Озил будет уделять больше времени видеоиграм. Возможно, он станет киберспортсменом. Месут реально хорош в игре Fortnite. Не удивлюсь, если однажды он начнёт участвовать в турнирах.

Сейчас Озилу 33 года. По нынешним меркам такой возраст не приговор. Но, учитывая приоритеты Месута, есть стойкое ощущение — честнее было бы уйти из футбола.