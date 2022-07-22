«Спартак» теряет форварда, Карпин — легионеров. Трансферы РПЛ, которые вы могли упустить

Неделю назад стартовал 31-й розыгрыш чемпионата России. Но на трансферном рынке работа клубов не прекращается. За последние семь дней состоялось много переходов, а самым активным на рынке стало «Торпедо», подписавшее трёх игроков. Рассказываем о переходах, которые вы могли пропустить.

Активнее всех последнюю неделю на рынке РПЛ усилилось «Торпедо».

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Али Соу: «Ростов» → «Анкарагюджю» (аренда)

Соу стал последним легионером, покинувшим «Ростов». Форвард сначала приостановил контракт с южанами, а затем перешёл в турецкий клуб в аренду на один год. Почему гамбиец решил покинуть команду, рассказал его агент Луиджи Соррентино: «Почему Али ушёл? Было некоторое недопонимание в клубе. Но не с тренером, речь не про него. С кем именно? Кое-что было, но ничего особенного. Али, конечно, вернётся в следующем году. Естественно, в клубе обрадовались его уходу. Но мы достигли договорённостей по всем вопросам, у нас сохранились отличные отношения, и Соу обязательно вернётся в «Ростов».

Роман Евгеньев: «Динамо» → «Крылья Советов» (€ 25 тыс.)

Евгеньев подписал контракт с самарцами на два года. Защитник немного играл за «Динамо» в прошлом сезоне, а за «Крылья Советов» в первом туре (с «Оренбургом») уже успел дебютировать. Вот как его качества оценил главный тренер команды Игорь Осинькин.

Игорь Осинькин главный тренер «Крыльев Советов» «Роман Евгеньев – молодой, но уже довольно опытный и квалифицированный защитник. Он стабильно выступал в составе «Динамо», которое в прошлом сезоне завоевало бронзовые медали. Евгеньев обладает рядом хороших футбольных навыков, это должно помочь нашей обороне стать ещё надёжнее. Желаем Роме максимального прогресса и успехов в составе нашей команды».

Арнор Сигурдссон: ЦСКА → «Норрчёпинг» (аренда)

Ещё недавно Сигурдссон вернулся из «Венеции», а теперь, воспользовавшись опцией приостановки контракта, будет выступать в чемпионате Швеции. Там полузащитник пробудет до лета 2023 года на правах аренды. Последний раз исландец играл за ЦСКА в сезоне-2020/2021. Тогда он провёл 31 матч во всех соревнованиях, большую из которых не с первых минут.

Арнор Сигурдссон Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Гамид Агаларов: «Уфа» → «Ахмат» (€ 3,5 млн)

Агаларов заключил трёхлетнее соглашение с «Ахматом». Форвард дебютировал за грозненский клуб в матче со «Спартаком» и имел несколько моментов, чтобы открыть счёт голам в новом сезоне. По нашей информации, «Ахмат» в случае перепродажи игрока должен будет 50% «Уфе» от цены трансфера.

Гамид Агаларов форвард «Ахмата» – болельщикам клуба «Дорогие болельщики. Хотелось бы поблагодарить вас за тот приём, который вы оказали, когда я пришёл в клуб. Я постараюсь выкладываться в каждой игре на 100% и показывать свой максимум. В игре со «Спартаком» у нас это не получилось, но в дальнейшем всё будет лучше и лучше».

Владислав Шитов: «Спартак» → «Крылья Советов» (аренда)

В прошлые выходные Шитов сыграл третий матч в РПЛ и первый – за «Крылья Советов». До перехода в самарский клуб форвард выступал за «Спартак-2» в ФНЛ, где в сезоне-2021/2022 отметится 13 голами и шестью ассистами в 28 матчах. В прошлом розыгрыше Шитова часто подключали к основе, но получить больше двух минут на поле не дали. Бороться за место 19-летний нападающий будет с Дмитрием Цыпченко и Максимом Глушенковым, которые его старше на четыре и три года соответственно.

«В «Крылья» переходит молодой и перспективный нападающий Владислав Шитов. Он прекрасно проявил себя в минувшем сезоне Первой лиги, забил много мячей, выглядел не по годам зрело. Считаем, что Влад сможет проявить себя и быть полезным нашей команде», – высказался о новом трансфере команды спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко.

Михайло Баньяц: «ТСЦ Бачка Топола» → «Краснодар» (€ 1,6 млн)

Сербский полузащитник подписал четырёхлетний контракт с «быками». Баньяц будет выступать за «Краснодар» под 14-м номером. Глава «Бачки Тополы» характеризовал игрока как одного из лучших в сербской лиге. Помимо «Краснодара», на Баньяца претендовали «Андерлехт», «Ференцварош», «Динамо» из Загреба, а также несколько итальянских клубов. В сезоне-2021/2022 Михайло сыграл 38 матчей во всех турнирах и, несмотря на позицию центрального полузащитника, забил семь мячей и сделал 10 результативных передач.

Игорь Смольников: «Арсенал» → «Торпедо» (свободный агент)

После ухода из «Зенита» Смольников год провёл в «Краснодаре», «Арсенале», а теперь на такой же срок заключил соглашение с «Торпедо». В тульском клубе защитник был лидером обороны, а под конец сезона сыграл четыре матча с капитанской повязкой. Его опыт должен помочь «Торпедо» остаться в РПЛ.

Егор Бабурин: «Ростов» → «Торпедо» (аренда)

Бабурин составит конкуренцию в этом сезоне Виталию Ботнарю и Александру Довбне. 28-летний вратарь «Ростова» редко играл у Валерия Карпина, на первый матч в «Торпедо» он тоже оказался в запасе. В сезоне-2021/2022 Бабурин сыграл пять матчей во всех турнирах и пропустил 11 голов.

Егор Бабурин Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Кэнто Хасимото: «Ростов» → «Уэска» (аренда)

С марта Хасимото играл в Японии за клуб «Виссел Кобе» вместе с Андресом Иньестой. Теперь он проведёт сезон в Испании за «Уэску», которая выступает во втором по значимости дивизионе. Контракт Кэнто с «Ростовом» действует до лета 2024 года. В сезоне-2021/2022 японец провёл 10 матчей за южан (отметился двумя голами и двумя ассистами) и 10 игр за «Виссел Кобе», за который отметился забитым мячом.

Кэнто Хасимото Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Фабиан Бальбуэна: «Динамо» → «Коринтианс» (аренда)

Один из лидеров обороны «Динамо» сезона-2021/2022 приостановил контракт с клубом и перешёл до лета 2023 года в «Коринтианс». Там парагваец пересечётся с Юри Алберто. За бразильский клуб Бальбуэна выступал почти два с половиной года. Вместе с «Коринтиансом» защитник стал чемпионом Бразилии и теперь рад вернуться в Сан-Паулу.

Фабиан Бальбуэна защитник «Коринтианса» «Я общался со многими друзьями из «Коринтианса» и всегда чувствовал привязанность фанатов. Буду всегда благодарен за это. Хотя я ушёл из «Коринтианса» четыре года назад, люди не переставали поддерживать со мной связь. Это огромная привязанность, и я не знаю, заслуживаю ли её, но очень благодарен. Будучи здесь, на поле и за его пределами, я сделаю всё возможное, чтобы помочь команде».

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