«Динамо» сильно рискует. Что смущает в трансфере нового легионера

Кто такой Роберто Фернандес и почему его покупка не решит проблем бело-голубых.

«Динамо» вот-вот объявит о приобретении Роберто Фернандеса. Бело-голубые опередили в борьбе за парагвайца «Боку Хуниорс», «Атлетико Минейро», «Брагу», «Эспаньол» и «Альмерию». По информации агента игрока Педро Альдаве, «Динамо» получит 80% прав на футболиста, а игрок подпишет пятилетний контракт. Кроме того, московскому клубу удалось снизить цену трансфера с € 4 млн до € 3,5 млн.

Роберто Фернандес защитник «Динамо» «Никогда не думал, что перейду так быстро и прямо в Европу, очень горжусь этим. Я благодарю «Гуарани», который дал мне всё».

22-летний парагваец играет на позиции центрального защитника. Он является воспитанником «Гуарани», за который к 22 годам успел провести 70 игр. Фернандес отличается агрессивной манерой игры в обороне. Его отлично характеризует статистика – 16 жёлтых карточек и два удаления в 70 играх. Защитник обладает хорошим длинным пасом, а ещё очень далеко метает мяч из-за боковой.

Несмотря на свой рост (1,88), Роберто часто подаёт угловые и исполняет штрафные, а не борется в штрафной площади. После ухода Ордеца, Евгеньева и Бальбуэны «Динамо» остро не хватало игрока такого профиля. Но, кажется, Славише Йокановичу не помешает ещё один опытный центральный защитник. Кроме молодых Сазонова и Кутицкого, составить конкуренцию Фернандесу пока некому.

Роберто Фернандес Фото: clubguarani.com.py

До сих пор парагваец от сезона к сезону прогрессировал. В чемпионате-2021/2022 защитник установил личный рекорд по количеству минут на поле (3665). Кроме того, Роберто увеличил среднюю точность передач с 81% в сезоне-2018/2019 до 86% и показатель выигранных единоборств с 58% в розыгрыше-2019/2020 до 69% (выигранная борьба вверху – с 59% до 68%). Что касается других ключевых параметров, то парагваец совершает в среднем 2,6 отбора и 8 перехватов за матч.

На международном уровне новичок бело-голубых провёл 17 матчей. Он привлекался в сборные Парагвая до 17, 20 и 23 лет, но за главную национальную команду пока не дебютировал. И ещё вопрос, закрепится ли Фернандес в «Динамо». С одной стороны, у бело-голубых в центре обороны пусто, а с другой – такому защитнику, как Фернандес, нужен рядом опытный партнёр. Как показывает практика, защитникам-южноамериканцам, заточенным на бесшабашный футбол, не хватает тактической выучки. Фернандес, судя по игре, не исключение.