«Бавария» разогналась. Подписаниям немцев позавидуют даже шейхи из «Манчестер Сити»

Мюнхенцы вырвались в промежуточные лидеры по тратам на трансферы в межсезонье. Все вложения клуба очень грамотные.

«Бавария» заплатила больше всех за трансферы этим летом в Европе. В межсезонье немецкий клуб потратил в общей сложности € 120,5 млн. Это больше, чем у «Манчестер Сити», «Барселоны», «Челси», «ПСЖ» и «Реала».

По версии Bild, топ-10 клубов по тратам пока выглядит следующим образом:

«Бавария» – € 120,5 млн (Маттейс де Лигт – € 70 млн, Садио Мане – € 32 млн, Райан Гравенберх – € 18,5 млн). «Манчестер Сити» – € 108,75 млн (Эрлинг Холанд – € 60 млн, Калвин Филлипс – € 48,75 млн). «Барселона» – € 103 млн (Роберт Левандовски – € 45 млн, Рафинья Диас – € 58 млн). «Арсенал» – € 97,06 млн (Габриэл Жезус – € 52,2 млн, Фабиу Виейра – € 35 млн, Мэтт Тёрнер – € 6,36 млн, Маркиньос Оливейра – € 3,5 млн). «Челси» – € 94,2 млн (Рахим Стерлинг – € 56,2 млн, Калиду Кулибали – € 38 млн). «Боруссия» Дортмунд – € 86 млн (Себастьен Аллер – € 31 млн, Карим Адейеми – € 30 млн, Нико Шлоттербек – € 20 млн, Салих Озджан – € 5 млн). «Ливерпуль» – € 85,8 млн (Дарвин Нуньес – € 75 млн, Фабиу Карвалью – € 5,9 млн, Кельвин Рэмси – € 4,9 млн). «Реал» – € 80 млн (Орельен Тчуамени – € 80 млн). «ПСЖ» – € 79,5 млн (Витинья – € 41,5 млн, Нуну Мендеш – € 38 млн). «Манчестер Юнайтед» – € 72,37 млн (Лисандро Мартинес – € 57,37 млн, Тирелл Маласиа – € 15 млн).

«Баварию» уже фактически опередил «Арсенал», который объявил о подписании Александра Зинченко за € 30 млн. Но какое-то время стартовой фазы межсезонья мюнхенцы были лидерами. Не только по сумме трат, но и по качеству. К тому же немцы ещё не закончили работу на рынке. Они собираются продать целую группу малозначимых игроков. Возможно, в Германию приедет ещё как минимум один именитый новичок.

Маттейс де Лигт — надёжная опция в обороне

Защитник Маттейс де Лигт – главное приобретение «Баварии». Де Лигт подписал контракт с немецким клубом сроком до 2027 года. Сообщалось, что сумма трансфера составит € 70+10 млн. Однако в пресс-релизе «Ювентус» сообщил, что получит от «Баварии» € 67 млн. Эту сумму мюнхенский клуб выплатит за четыре финансовых года. В соглашении между клубами также предусмотрены бонусы в размере € 10 млн.

«Баварии» удалось сбить цену за де Лигта. Изначально «Ювентус» хотел как минимум € 75 млн плюс бонусы (запросы доходили даже до € 85 млн). Игрок всё равно обошёлся немцам недешёво, но о какой-то громадной переплате речь не идёт. Приемлемая цена за 22-летнего защитника, который всё ещё обладает огромным потенциалом.

Маттейс де Лигт забил гол в дебютном товарищеском матче за «Баварию» Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

В «Юве» у Маттейса откровенно не заладилось. Голландец признавался, что ещё в 2019 году хотел перейти из «Аякса» в «Баварию», а не переезжать в Турин. Желание де Лигта сбылось – он оказался в Мюнхене. Теперь дело за малым – доказать свою состоятельность на футбольном поле. Начал Маттейс неплохо. В товарищеском матче с «Ди-Си Юнайтед» (6:2) защитник отличился забитым мячом.

Садио Мане — хорошая замена ушедшему Роберту Левандовскому

Ещё в июне «Бавария» оформила трансфер вингера «Ливерпуля» Садио Мане примерно за € 50 млн. Один из лучших доступных вариантов усиления атаки на рынке «Бавария» не упустила. Мане заменит Роберта Левандовского, которого немцы наконец-то продали в «Барселону». Садио – не классическая девятка, но это проблемой не станет. Покинувший Мюнхен Левандовски очень неплохо проанализировал сложившуюся ситуацию.

«Я думаю, у «Баварии» так много талантливых атакующих игроков, что им не нужна классическая «девятка». Они могут играть без прямой замены мне. Команда может играть разнообразно и обрести новую идентичность. Думаю, у Юлиана Нагельсмана много идей. Ему не нужен классический нападающий. Эта идея может очень хорошо подойти «Баварии».

Кто будет забивать? Садио Мане, Серж Гнабри. Есть также Кингсли Коман, Лерой Зане, Томас Мюллер, Джамал Мусиала. Игроки будут брать на себя больше ответственности в том, чтобы забивать голы. У них будут лучшие показатели, и они забьют больше голов», — сказал Роберт.

Садио Мане отличился забитым мячом в ворота «Ди-Си Юнайтед» Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Садио, как и де Лигт, забил первый гол за «Баварию» в товарняке с «Ди Си Юнайтед». После этого сразу же получил награду игрока года в Африке. Не приходится сомневаться в том, что сенегалец будет полезен команде Юлиана Нагельсмана.

Президент «Баварии» Герберт Хайнер доволен покупками де Лигта и Мане.

«Маттейс – игрок нашей мечты. Когда мы начали планировать новый сезон, он был во главе нашего списка целей. Мы очень рады заключённой сделке. Он важный кирпичик в нашей концепции будущего, команде, которую мы хотим построить. Маттейс сыграет ключевую роль, я убеждён. Он всегда брал на себя функции лидера – это нам и нужно.

Говорят, что Бундеслига всегда страдает от нехватки звёзд международной величины. «Бавария» же всегда старается подписывать футболистов из этой категории. В лице Садио Мане и Маттейса де Лигта мы приобрели двух первоклассных звёзд. Разумеется, Бундеслига от этого станет только привлекательнее, сомнений в этом нет», – заявил Хайнер.

Энтузиазм Хайнера разделяют генеральный директор «Баварии» Оливер Кан и главный тренер Юлиан Нагельсман. Оба считают де Лигта одним из самых талантливых защитников мира, а Мане – достойной заменой Левандовскому. Маттейсу выдали много авансов, но нереализованный потенциал у игрока действительно огромный. Садио на три года младше ушедшего Левандовского. Не классическая девятка, но исправно забивать голы умеет. К тому же топ-клубы всё чаще начинают отказываться от игроков данного амплуа и делают ставку на вингеров, которых у «Баварии» предостаточно.

Райан Гравенберх — один из самых перспективных игроков Европы, доставшийся «Баварии» задёшево

В середине июня «Бавария» сообщила о покупке Райана Гравенберха у «Аякса». Контракт с 20-летним хавбеком заключён до 2027 года. Трансфер оценивается в € 18,5 млн (с бонусами сумма может дойти до € 25 млн). Также «Аякс» получит 7% от суммы последующей продажи игрока.

«Мы завершили сделку и очень рады, что Райан здесь и может приступать к работе с нашей командой. Гравенберх — один из главных талантов Европы, подписать его хотели все», – сказал спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.

Райан Гравенберх в «Баварии» Фото: fcbayern.com

Предметный интерес к Гравенберху проявляли «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Райан выбрал «Баварию». Его отец назвал причину.

«Люди из руководства «Баварии» сказали, что этот клуб похож на «Аякс», но более масштабный. Это хорошо структурированные и прочные организации. Если посмотрите на «ПСЖ», «Манчестер Сити» или «Реал», увидите, что они покупают 15 игроков, но у них уже есть состав из 40 игроков на выбор. Они просто смотрят на тех, кто выделяется, и для остальных это грустная ситуация. «Бавария» совершает максимум три, четыре или пять точечных подписаний. Это игроки, в которых они действительно инвестируют. Это сыграло роль в выборе Райана», – сказал Райан Гравенберх-старший.

«Бавария» действительно не занимается массовой скупкой игроков, как «ПСЖ» или «Манчестер Сити». Так что качественным подписаниям немцев шейхи из этих клубов могли бы позавидовать. Особенно учитывая реалии Бундеслиги, где нельзя привлекать инвесторов, о чём недавно напомнил Оливер Кан.

«Во время пандемии ни один европейский клуб не знал, как жить дальше. Теперь ситуация изменилась – всё более спланировано. Мы можем строить планы на будущее, а фанаты вернулись на стадионы. Теперь у нас снова нормальная жизнь, но мы крайне осторожно вели себя во время пандемии.

Очень горжусь, что мы были прибыльным предприятием во время пандемии, ведь мы были очень осторожны. Теперь всё изменилось, а конкуренция усиливается. Наши конкуренты в АПЛ и Ла Лиге растут. Многие клубы вели себя осторожно во время пандемии. В последние два-три года трансферный рынок был очень слабым. Сейчас всё поменялось. Теперь можно планировать дела, вы видите трансферы за € 80-100 млн.

Оливер Кан Фото: Enrique Huaiquil/picture alliance via Getty Images

«Бавария» – клуб с традициями. У нас нет возможности привлекать инвесторов. Если сравнить Премьер-лигу с Бундеслигой, то можно увидеть огромную разницу в условиях телевизионных контрактов. У них есть возможность привлекать инвесторов, но здесь, в Германии, это невозможно. Конкурентная среда – это очень сложно для такого традиционного клуба, как мы. Но мы сражаемся, и мы сможем находиться среди лучших клубов Европы», – сказал генеральный директор «Баварии».

Немцам действительно сложно выдерживать конкуренцию с топ-клубами Испании, Англии или с «ПСЖ». Но «Бавария» это успешно делает. Клуб точечно и грамотно усиливается. Останавливаться в Мюнхене не собираются.

«Бавария» расчищает балласт, чтобы получить средства для новых качественных трансферов

«Бавария» намерена расстаться с несколькими игроками. Мюнхенский клуб планирует выручить € 75-85 млн от продажи хавбека Марселя Забитцера, форварда Джошуа Зиркзе, защитников Криса Ричардса, Бенжамена Павара и Буны Сарра.

Больше всего мюнхенцы собираются получить за Павара, которого после покупки де Лигта с радостью отпустят за € 35 млн. По данным L’Équipe, интерес к 26-летнему игроку проявляют «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Атлетико» и «Ювентус». Ни один из этих клубов ещё не сформулировал официальное предложение о трансфере, но спешить сторонам некуда. «Бавария» готова ждать до конца трансферного окна.

Бенжамен Павар Фото: Christof Stache/Pool via Getty Images

Сам Павар сомневается, что ему стоит оставаться в «Баварии». На его мнение повлияла пандемия коронавируса – из-за ограничений он постоянно находился вдали от семьи, что повлияло на его психологическое состояние и уровень игры. Кроме того, француз хотел бы играть за клуб, где будет получать регулярную игровую практику в роли центрального защитника. В «Баварии» же он почти всегда играл на правом фланге обороны.

Журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг сообщает, что 22-летнего Ричардса продадут в «Кристал Пэлас» за € 15-20 млн с учётом бонусов. Хорошая цена за игрока, который в прошлом сезоне выступал на правах аренды в «Хоффенхайме» и ничего не показал. Крис ещё относительно молод и может расти, но вряд ли он будет соответствовать уровню основы «Баварии». Лучше продавать американца сейчас, чем мариновать на скамейке и снижать его стоимость.

Зиркзе играл на правах аренды в «Андерлехте». Забил 16 голов в 38 матчах. Неплохо, но в Мюнхене для 21-летнего форварда нет места даже после ухода Левандовского. Аналогичная ситуация у Забитцера и Сарра. Для «Баварии» было бы неплохо получить около € 10 млн за каждого.

Распродажа балласта позволит немцам сделать ещё одно громкое подписание. Криштиану Роналду в сферу интересов «Баварии» точно не входит, но другие доступные на рынке именитые игроки вполне могут оказаться в Мюнхене.

Пока же немцы преследуют относительно приземлённые цели. Инсайдер Николо Скира сообщает, что клуб продвинулся в переговорах по перспективному 17-летнему форварду «Ренна» Матису Телю. «Бавария» сделала предложение в размере € 17 млн + € 5 млн в качестве бонусов. Ведутся переговоры и по 25-летнему хавбеку «Лейпцига» Конраду Лаймеру. «Бавария» готова предложить € 20 млн, «Лейпциг» требует € 30 млн. Стороны продолжают искать компромисс. В общем, грамотная и размеренная трансферная кампания «Баварии» ещё далеко не закончена.