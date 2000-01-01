Кто из звёзд спорта собирается сыграть в Медиалиге?
К проекту привлекли даже Алёну Косторную.
Евгений Плющенко (фигурное катание)
Недавно стало известно, что Плющенко заинтересовался проектом и ведёт переговоры с одним из клубов Медийной лиги – Broke boys. Фигурист уже успел потренироваться с командой.
Артур Далалоян (спортивная гимнастика)
А вот ещё один олимпийский чемпион Токио-2020 Артур Далалоян всё-таки будет выступать за «Катюшу».
Александр Емельяненко (ММА)
Емельяненко – ещё один игрок, который усилит состав «Катюши» в новом сезоне Медиалиги.
Анастасия Савина (пляжный футбол)
Чемпионка мира по пляжному футболу также будет в «Катюше»: в Медийной лиге девушки играют наравне с парнями.
Представители промоушена Fight Nights
Глава AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев отмечал, что костяк бойцовской команды Медиалиги составят представители промоушена. Также за клуб будут играть футболисты и хоккеисты.
Алёна Косторная (фигурное катание)
На поле чемпионка Европы по фигурному катанию не появится, но станет амбассадором «Катюши».
Емельяненко, Нагорный и Плющенко — в футболе. Кто из топ-спортсменов сыграет в Медиалиге?
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