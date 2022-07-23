Суперкомпьютер предсказал итоговую таблицу РПЛ. «Спартака» нет даже в тройке

Суперкомпьютер компании FiveThirtyEight предсказал победителя нынешнего сезона в РПЛ. Здесь обошлось без сюрпризов. Машина не только оценила вероятность на титул каждого из 16 клубов, но и распределила их по местам в таблице. За основу был взят так называемый Soccer Power Index, который отражает силу команд в атаку и обороне.
Чемпион
Согласно суперкомпьютеру, чемпионский титул в пятый раз подряд завоюет «Зенит». Впрочем, так считает абсолютное большинство экспертов, учитывая, что петербургский клуб сохранил почти всех легионеров. Вероятность того, что «Зенит» завершит сезон на первой строчке, оценивается в 57%. Это достаточно высокая цифра, ведь у ближайших преследователей шансы ниже 10%.
По данным суперкомпьютера, «Зенит» наберёт 64 очка и завершит сезон с разностью забитых и пропущенных мячей +38. Вероятность, что сине-бело-голубые займут второе место оценивается в 19%, третье — в 9%. Есть и очень безумный, но крайне маловероятный вариант с прямым вылетом команды из РПЛ. Такая вероятность составляет менее 1%.
Игроки ФК «Зенит»
Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
Призёры
Компанию «Зениту» в тройке призёров составят ЦСКА и «Сочи». Суперкомпьютер, руководствуясь собственными алгоритмами, считает, что и те и другие наберут по 50 очков. Исходя из этих данных, «Зенит» опередит ближайших представителей на внушительные 14 баллов. Вероятность, что ЦСКА или «Сочи» возьмут титул, составляет всего 9%, вероятность их прямого вылета из РПЛ — 3%.
«Спартак» окажется выше «Динамо» и «Локомотива»
Суперкомпьютер ставит «Спартак» на четвёртое место, «Краснодар» — на пятое, «Динамо» — на шестое, «Локомотив» — на седьмое. Вероятность чемпионства «Спартака» — 6%, «Краснодара» и «Динамо» — 5%, «Локомотива» — 3%.
«Спартак» — «Динамо»
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
По версии суперкомпьютера, именно красно-белые совершат самый существенный скачок в таблице по сравнению с прошлым сезоном. Предыдущий чемпионат столичный клуб завершил на 10-м месте, а по итогам нынешнего окажется на четвёртой строчке.
«Торпедо» вылетит в Первую лигу
Болельщикам «Торпедо» не понравится прогноз от суперкомпьютера, ведь он отправляет московскую команду на предпоследнее место. Согласно алгоритмам, «Торпедо» задержится в элитном дивизионе всего на один год. Вероятность прямого вылета столичного клуба составляет 47%, «Оренбурга» — 51%. Этот показатель ниже у «Факела» (38%), «Пари НН» (37%), «Урала» (31%). У остальных команд дела ещё лучше. Согласно данным суперкомпьютера, в зоне стыков сезон завершат клубы из Воронежа и Нижнего Новгорода.
Итоговая таблица сезона по версии суперкомпьютера
|Место
|Клуб
|Очки
|1
|«Зенит»
|64
|2
|ЦСКА
|50
|3
|«Сочи»
|50
|4
|«Спартак»
|47
|5
|«Краснодар»
|46
|6
|«Динамо»
|46
|7
|«Локомотив»
|43
|8
|«Крылья Советов»
|42
|9
|«Ростов»
|41
|10
|«Ахмат»
|39
|11
|«Химки»
|36
|12
|«Урал»
|34
|13
|«Пари НН»
|32
|14
|«Факел»
|32
|15
|«Торпедо»
|29
|16
|«Оренбург»
|28
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