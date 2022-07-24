«Барсе» нет дела до легенд клуба». Самый титулованный игрок мира нашёл себе новую команду

«Барселону» снова покинула её легенда. И вдобавок самый титулованный футболист мира. Дани Алвес подписал контракт на один год с мексиканским клубом «Пумас».

Невелика потеря? Да, Алвесу уже 39 лет, но он по-прежнему капитан сборной Бразилии – одного из фаворитов ЧМ-2022. И главный тренер «селесао» Тите хочет, чтобы Дани продолжал карьеру и поехал на чемпионат мира в Катар. Причём не только как ценный футболист, а ещё и как главная фигура (конечно, после самого Тите) в раздевалке команды – тот, кто имеет влияние на Неймара. Управлять капризной звездой для тренера не менее важно, чем управлять игрой команды в ходе матча.

В ноябре прошлого года Алвес вернулся в «Барселону» по инициативе Хави. Очевидно, главному тренеру «блауграны» тоже нужен был такой лидер в раздевалке. По крайней мере, в тот непростой период, когда Хави возглавил каталонцев. Бразилец согласился на минимальную зарплату, которую разрешено платить игроку высшего дивизиона чемпионата Испании – € 155 тыс. в год. Кажется, ради возможности ещё раз выйти на поле в форме «Барсы» Дани и сам бы доплачивал клубу до конца карьеры.

Определённую пользу Алвес принёс. Сыграл 15 матчей, забил один мяч и сделал три голевые передачи. Особенно запомнился его февральский перформанс в игре с «Атлетико»: защитник набрал 1+1 и был удалён в середине второго тайма. Бразилец побил клубный рекорд, став самым возрастным футболистом, сыгравшим за «Барсу» в чемпионате Испании. Разумеется, и авторов голов такого возраста у «блауграны» прежде не было. В составе каталонской команды Дани провёл свой 1000-й матч в карьере.

Тем не менее «Барса» не стала продлевать контракт с Алвесом. Бразилец надеялся остаться ещё на сезон и, по слухам, был готов включить в договор опцию, по которой клуб имел бы право разорвать соглашение через полгода, то есть после ЧМ-2022. Но руководство «блауграны» нацелено на другого правого защитника-вожака – Сесара Аспиликуэту.

В комментарии Алвеса, опубликованном The Guardian, всё-таки чувствуется небольшая обида:

«Я не ухожу из команды грустным. Ушёл счастливым, потому что вернулся в «Барселону». Я мечтал пять лет, желая прожить этот момент. Единственное, что мне не понравилось, так это то, как был оформлен мой уход. С тех пор как я приехал, очень чётко дал понять, что я больше не 20-летний парень, и хочу, чтобы всё делалось прямо, без сокрытия. Клуб грешил обратным в последние годы. «Барселоне» нет дела до людей, которые вошли в её историю. Как болельщик «Барселоны» я хотел бы, чтобы клуб поступил по-другому. Не говорю о себе, потому что моя ситуация была другим сценарием. Я бесконечно благодарен Хави и президенту за то, что они вернули меня.

Я нашёл клуб, полный молодых футболистов с невероятными идеями на поле. Но «Барселоне» нужно улучшить работу вне поля. Мышление полностью противоположно тому, что мы построили несколько лет назад. Всё, что происходит на поле, – отражение того, что происходит снаружи».

Дани Алвес Фото: Brendon Thorne/Getty Images

СМИ сообщали, что Алвес может остаться в Примере. Писали о вариантах с «Вальядолидом» и «Мальоркой». Тите поставил условие своему капитану: чтобы поехать на ЧМ-2022, он должен найти себе клуб. В конце концов, лучшим из поступивших предложений Дани посчитал мексиканское. «Пумас» из Мехико – семикратный чемпион страны, однако в последнее время середняк лиги. Из известных игроков, помимо Алвеса, в этой команде есть экс-вингер «Бенфики» Эдуардо Сальвио.

У Алвеса так много трофеев, что можно сбиться со счёта. Кто-то считает, что 46 штук, кто-то предлагает учитывать только 42. Без побед в Кубке Нордесте и чемпионате штата Баия в 2001 году, без золота чемпионата мира с молодёжной сборной Бразилии и Суперкубка Франции в 2018-м, когда бразилец не попал в заявку. Так или иначе, пока Дани остаётся первым в мире по количеству наград. Вот только его старый товарищ Лионель Месси уже совсем рядом с 40 трофеями. Алвес готов уступить трон Месси: говорит, что если кто-то должен его превзойти, то пусть это будет тот, кто действительно лучше.

Может быть, Дани и Лео ещё встретятся в финале ЧМ-2022. Это была бы сказочная развязка истории.