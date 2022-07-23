«Теперь в РПЛ новый король!» Гений забил за 18 секунд, а в итоге оформил хет-трик

Владимир Сычевой ещё два года назад играл за «Крымтеплицу». А сегодня в составе «Оренбурга» прибил «Урал».

Матч «Оренбурга» и «Урала» перед стартом тура виделся одним из наименее привлекательных. Всё логично: в Питере – оступившийся «Зенит» и перспективные «Крылья», в Москве – Федотов с ЦСКА против «Сочи», Карпин в гостях у «Локо» и дерби «Торпедо» с «Динамо». Да ещё и «Краснодар» со «Спартаком», которые раньше всегда играли результативно. Но матч новичка РПЛ с «Уралом» в итоге получился ярким, и, что печальнее для РФС – немного скандальным.

Хотя в первом тайме яркости было немного – скорее, борьбы. Но на 36-й минуте главный арбитр матча Ян Бобровский принял ключевое решение в матче – удалил защитника гостей Лео Гогличидзе за фол против Ковалёва. Фол произошёл возле боковой линии в центре поля, поэтому не все поняли, почему грузинского защитника сразу удалили.

Игорь Федотов футбольный судья «Бобровскому надо было ограничиться жёлтой карточкой, игрок «Урала» не заслуживал удаления – это не лишение явной возможности забить гол. Когда игрок «Оренбурга» прокидывал мяч – он не двигался в сторону ворот. Если бы его сбили, когда он двигался туда – то красная была бы понятная, а так – это просто срыв перспективной атаки. Что касается VAR, то в этом сезоне в такие эпизоды они вмешиваться не будут. Могу повторить то, что уже говорил раньше – Бобровского рано запускать в РПЛ. В ФНЛ у него всего около 20 матчей. Но, видимо, за ним кто-то стоит. Питерские начальники явно отмазывают своих – до этого поддержали Казарцева после матча «Локомотива», продвигают Бобровского… Таких историй мы ещё увидим немало».

А второй тайм начался с гола. Владимиру Сычевому понадобилось всего 18 секунд после выхода на замену в перерыве, чтобы открыть счёт. Это самый быстрый гол сезона в РПЛ!

«Урал» ответил опасным дальним ударом, но после творили на поле только хозяева. Сначала Сычевой оформил дубль (занёс мяч в пустые ворота). А на 77-й минуте Владимир забил свой третий мяч – и удар у россиянина вышел прекрасным.

Владимир Сычевой Фото: fcorenburg.ru

Владимиру Сычевому 26 лет, он родился в Севастополе. Дебютировал в РПЛ нападающий в прошлые выходные – вышел на 17 минут в матче с «Крыльями Советов». В прошлом сезоне за 34 матча во всех турнирах забил за «Оренбург» семь голов. До «Оренбурга» Владимир выступал за «Иртыш», а ещё два года назад – за «Крымтеплицу» из чемпионата Крыма.

«Теперь в РПЛ новый король», «Сычевой ворвался в нашу жизнь круче Сычёва», «Явление нового бомбардира» – комментатор Дмитрий Дерунец своих восторгов от игры нападающего не скрывал. Но когда люди так гениально выходят на замену, то это и не нужно. Хотя сам Сычевой на хет-трик и похвалу отреагировал скромно: «Это заслуга команды, так получилось – забил три и очень этому рад. Это был славный вечер, спасибо болельщикам за поддержку», – заявил он в эфире «Матч Премьер».

Хотя забывать про удаление в первом тайме не стоит. После первых 45 минут у «Оренбурга» было семь ударов против шести у «Урала», а к финальному свистку – 24 против 10. Так что мы наверняка услышим от екатеринбургского клуба, у которого после двух матчей 0 очков и пять пропущенных мячей, претензии в адрес Бобровского. Или увидим обращение в ЭСК.