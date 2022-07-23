«Судья должен был удалять Соболева, а «убил» «Краснодар». Новый скандал РПЛ со «Спартаком»

«Краснодар» здорово смотрелся против «Спартака» в первом тайме. Все уже привыкли видеть молодой состав, который добивается результата. Поэтому особого страха перед «Спартаком» точно не было. Команда создала несколько моментов и потенциально наиграла на один гол. Но параллельно происходили события, которые отодвигали хозяев от изменения цифр на табло.

На 20-й минуте Александр Соболев очень грубо сыграл против Александра Черникова, пытаясь отобрать мяч. Левников без раздумий достал жёлтую карточку – очевидный фол и закономерное наказание. Прошло ещё 10 минут, и Соболев вполне мог получать вторую. Подача с фланга, нападающий выиграл борьбу и пробил в сторону Сафонова. Вратарь без проблем забрал мяч. Но интересное началось позже – Кордоба заметил, что во время прыжка Александр ударил локтем Литвинова. Это очень не понравилось игроку «Спартака», и он агрессивно набросился на соперника. Два потенциальных повода для второй жёлтой – локоть и неспортивное поведение. Левников проигнорировал эпизод.

Чуть ли не в следующей атаке «Спартак» забил, а ещё через две минуты судья показал странную красную Александру Черникову. Игрок «Краснодара» вступил в агрессивную борьбу с Мозесом, угодил ему между ног и задел рукой по плечу. Соперник, естественно, упал в страданиях. Из кармана судьи тут же показалась красная карточка.

Вот слова арбитра Игоря Федотова по оценке эпизодов.

«Соболеву надо было показывать жёлтую карточку за применение рук в борьбе за верховой мяч. Он ударил локтем соперника, это должна была быть вторая жёлтая карточка. Черникова же удалили неправильно. Мы ориентируемся на ЭСК, который говорил, что Шелия не бил, а толкал Соболева в первом туре. Здесь Черников не бил, а толкал Мозеса ногой в бедро, а потом просто погладил рукой соперника. Это не красная карточка. В итоге судья должен был оставить «Спартак» вдесятером без Соболева, а в итоге «убил» «Краснодар», – сказал он «Чемпионату».

Интересно, что для Черникова это уже четвёртая красная с начала прошлого сезона. Ни у одного другого игрока нет больше двух удалений за это время. Также Черников — лидер РПЛ по жёлтым карточкам с начала прошлого сезона (11). Так что в этом эпизоде против него, возможно, сработала и репутация.

Удаление Черникова Фото: spartak.com

А за «Спартак» наверняка сработал скандал в прошлом туре, когда в клубе были очень недовольны работой судьи в матче с «Ахматом». Теперь решение в пользу них. Зарема Салихова наверняка довольна.

Но, возможно, не до конца. Ведь во втором тайме в ворота «Спартака» назначили пенальти. Федотов считает, что верно: «Решение назначить пенальти в ворота «Спартака» правильное. Зачем Денисов поднимал руку? Ставь ногу, голову, а руку не поднимай! Да, был рикошет, а потом мяч попал в руку, которая находилась в неестественном положении. Правильное решение – назначить 11-метровый удар без показа жёлтой карточки».