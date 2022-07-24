Появилось видео, где Пиняев после больницы гуляет со странной бутылкой. Зачем она ему

20 июня одного из главных российских талантов Сергея Пиняева увезли с тренировки в больницу. Футболиста госпитализировали из-за того, что на тренировке он упал, почувствовав боль и слабость. В клинике сделали рентген и диагностировали пневмоторакс. С того момента Сергей лечится, но, судя по всему, дела идут на поправку. Вчера в соцсетях появилось видео, где нападающий уже гуляет по Самаре. Правда, кое-что необычное в этом есть: в руке он держит бутылку, которая с помощью специальной медицинской трубки позволяет избежать рецидива. Сам футболист отшутился, что из неё можно пить. А его знакомая сообщила, что с Сергеем всё хорошо.

Это подтверждает и врач академии «Спартака» Никита Карлицкий, который заявил «Чемпионату», что это обычная процедура.

«Это стандартная процедура, чтобы в случае повторного образования воздуха между лёгкими и диафрагмой воздух за счет давления выходил через эту дырочку и попадал в бутылку. Люди после пневмоторакса некоторое время ходят с этой бутылкой, в этом нет ничего страшного», — сказал Карлицкий.

Так что пока всё идёт по плану.

Сергей Пиняев Фото: kc-camapa.ru

Когда ждать возвращения Пиняева?

Самые актуальные данные выдал на пятничной пресс-конференции главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин. Правда, он не назвал точных сроков. Но оптимистично заявил, что лечение может пройти очень быстро.

«Что касается Пиняева, уже было достаточно медицинских данных. Его обследовали один раз, следующее обследование — более глубокое и конкретное — должно быть через несколько дней. С этой болезнью иногда люди очень быстро восстанавливаются — есть такие примеры. Иногда это и другие сроки. Нам сложно говорить на эту тему — об этом должны говорить медицинские работники. Мы должны пожелать ему здоровья, поблагодарить всех, кто отреагировал на это, мягко говоря, неприятное событие. В клуб поступало много слов поддержки. Надеемся, эта болезнь не помешает Серёже и дальше нас радовать», — сказал Осинькин.

Интересно, что Пиняев не первый игрок РПЛ, столкнувшийся с такой проблемой. В 2017-м подобная история случилась у хорвата Анте Вукушича, который должен был выступать за «Тосно». В итоге он не провёл ни одной игры, но вылечил пневмоторакс и продолжил карьеру. Вот что говорил врач клуба Ярослав Бугаев «Чемпионату».

«Отвезли к торакальному хирургу в московскую клинику. Там поставили дренаж, чтобы расправить лёгкое. Дней пять он лежал с дренажом – лёгкое то расправлялось, то вновь спадало. В простом случае лёгкое бы расправилось и заросло, но у Вукушича давний и запущенный процесс: если в одном месте заросло, в другом может порваться. Приняли решение оперировать и удалили верхнюю часть лёгкого, откуда поступал воздух. Все три года пневмоторакс периодически сам по себе рассасывался. С этим же связано и отсутствие спортивных результатов. После операции Вукушич сможет играть в футбол на профессиональном уровне», – слова врача.

Вукушич играет до сих пор. Его нынешний клуб – сербская «Колубара». Так что ждём, что и у Пиняева всё будет в порядке.