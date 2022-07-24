«Приставили к нему охрану: женщин-милиционеров». Бородюк впервые сыграет с родным «Динамо»

Во втором туре РПЛ состоится первое в новом сезоне московское дерби – «Динамо» – «Торпедо». Сейчас у этого противостояния не такая яркая афиша, как во времена СССР, когда обе команды боролись за золото чемпионата. Или когда за бело-голубых выступал нынешний главный тренер чёрно-белых Александр Бородюк. Но как минимум для самого Бородюка матч на стадионе имени Льва Яшина будет особенным. В истории «Динамо» бывший нападающий – далеко не последняя фигура.

Александр родился в Воронеже и начинал в «Факеле». Впервые форму с буквой «Д» на груди Бородюк надел в 1980 году, когда пришло время служить в армии – 17-летнего футболиста отправили в «Динамо» из Вологды. Ещё через пару лет он был переведён в столичное «Динамо» для «прохождения воинской службы в городе-герое Москве».

Легендарный динамовец Владимир Кесарев рассказывал в интервью, как Бородюк появился в Вологде и как попал в Москву:

«Работал я в Вологде, на турнире приглянулся нападающий из Воронежа. Послал помощника к нему домой, с мамой знакомиться. Папа с ними не жил. Привезли этого 17-летнего в вологодское «Динамо», и он в каждой игре забивает! Правда, исключительно правой ногой. Левая как чужая. Я у него правую бутсу отнял, оставил в носке. Так тренировался. Левую настолько подтянул, что с тех пор этой ногой забивал больше.

Саша Бородюк отыграл у меня года два – и Голодец приезжает в Вологду. Начинает скорбно: «Я к тебе, Петрович, за Сашкой…» Прошу – не трогайте парня в середине сезона. Осенью сам в Москву привезу и отдам. Адамас на меня смотрит: «Ничего ты, Петрович, не видишь. За Бородюком из пяти команд ходят, преследуют его. Ты приглядись, гурьба…» После этого начальник уголовного розыска выставил сторожей в общежитии, где жила команда. И к Сашке приставили охрану – женщин-милиционеров. Одна будто дворник в фартуке, вторая – уборщица с лестницы. Третья ещё кто-то. И все успокоилось. А вскоре Голодец увёз его в Москву».

Кстати, именно Кесарев дал Александру прозвище – Борода.

«Я как-то с утра встал помятый такой – он и «оценил»: «Во Борода даёт!» Небритый я тогда был, а тут ещё и фамилия подходящая», – вспоминал нападающий.

Впрочем, в столичном «Динамо» Бородюк раскрылся далеко не сразу. Поначалу играл мало, не забивал и подумывал о том, чтобы вернуться в родной Воронеж. Один из переломных моментов динамовской карьеры нападающего – финал Кубка СССР 1984 года с «Зенитом». Ленинградцы считались фаворитами: «Зенит» в тот момент был третьим в чемпионате, а «Динамо» – на дне. Тем не менее трофей достался столичным бело-голубым. Москвичи обыграли будущего чемпиона в дополнительное время со счётом 2:0 во многом благодаря 21-летнему Бородюку. Сначала Александр, обыграв соперника на левом фланге, сделал голевую передачу Валерию Газзаеву, а на 116-й минуте забил сам второй мяч с паса Газзаева. Вот как Бородюк описывал свой гол в финале:

«Валерий набрал полную скорость. Финт, ещё финт – и защитники позади. По противоположному флангу я рванулся к воротам. Газзаев посмотрел на меня – и я вспомнил, как на тренировках мы с ним отрабатывали удары с лёта. Передача вышла прекрасная – мяч лёг прямо на ногу. В удар я вложил всю силу».

Видео финала Кубка СССР между «Динамо» и «Зенитом»

Именно после финала Кубка СССР Бородюк стал настоящим жителем столицы. Главный тренер Александр Севидов помог ему решить вопрос с квартирой. Александр рассказывал: «Мне тогда попросту жить негде было, я к нему: так, мол, и так. А уже банкет начался… Сан Саныч тут же нашёлся: «Через час приеду, жди…» И представляете, через час он привёз мне ордер на однокомнатную квартиру!»

В топового бомбардира чемпионата СССР Бородюк превратился после того, как Эдуард Малофеев, возглавивший «Динамо» в 1985 году, и его ассистент Голодец решили окончательно сделать Александра выдвинутым на острие нападающим. В сезоне-1986 Бородюк стал лучшим снайпером высшей лиги, забив 21 мяч. Его голы помогли «Динамо» впервые за 10 лет завоевать медали (серебряные).

Правда, сезон-1987 получился намного менее успешным для Бородюка. Александр забил всего семь голов, после чего руководители «Динамо» пригрозили ему… отправкой в армию. Взбучка подействовала. Ещё через год Бородюк снова стал лучшим снайпером высшей лиги, точнее, поделил первое место с Евгением Шаховым из «Днепра». Оба положили по 16 мячей. Не обладая какими-то особо яркими качествами, нападающий бело-голубых выделялся умением открыться и исполнить момент.

Потом у Бородюка в качестве игрока «Динамо» была поездка на «золотую» Олимпиаду-1988. Тогда сборную СССР и столичных бело-голубых возглавлял один и тот же тренер – Анатолий Бышовец. Протекционизм? Как бы не так! Рассказывали, что Бышовец не очень хотел видеть Александра в команде, но тот столько забивал перед Олимпиадой, что тренер в конце концов включил нападающего в заявку на турнир. Правда, на самих Играх в Южной Корее Бородюк принял участие только в первой встрече с хозяевами. Попал в основу, не проявил себя за 45 минут и был заменён в перерыве. В оставшихся матчах Бышовец выпустил Александра только однажды и всего на полчаса.

Александр Бородюк — победитель Олимпиады-1988 Фото: из личного архива Александра Бородюка

При Бышовце двукратный лучший бомбардир чемпионата СССР и уходил из «Динамо». Тренер хотел сделать ставку на других нападающих, а на Бородюка как нельзя кстати вышли представители «Шальке». Александра продали в Германию, и он стал первым советским футболистом в Бундеслиге.

«Увольнялся я из органов, будучи уже старшим лейтенантом, – вспоминал Бородюк. – Китель? Был когда-то. Потом я его настоящим воякам отдал, тем, кто действительно службу в казармах проходил. Такая у нас традиция была. Нам ведь всё это дело больше формально выдавали. Вот и помогали ребятам – кителями, сапогами… Себе только «парадку» оставляли. Нам её перед большим начальством пару раз приходилось надевать. И там всё строго было – воротничок, значки, рубашечка».

Отыграв почти восемь лет в Германии, Бородюк и вернуться хотел в ставшее родным «Динамо». Но – не судьба. Александр связывался с Голодцом и Николаем Толстых, однако тренер, когда-то гонявший за нападающим в Воронеж, предложил ему приехать на просмотр. Бородюк обиделся – всё же не в Гвинее-Бисау играл, а в топ-лиге, чтобы соглашаться на такие условия. Поговорил с Юрием Сёминым, и тот взял Александра в «Локомотив» без просмотра.

В 2012 году возвращение Бородюка в «Динамо» всё же состоялось. Его назначили спортивным директором клуба. К сожалению, в новой должности роман экс-нападающего с клубом получился коротким: через четыре месяца он ушёл. По слухам, из-за разногласий с тогдашним главным тренером бело-голубых Даном Петреску. Хотя сам Александр конфликт отрицал.

Бородюк признавался: «Что для меня название «Динамо» значит? Клуб, поставивший меня на ноги и давший мне путёвку в жизнь. «Динамо» я по гроб жизни буду благодарен».

В тексте использованы цитаты из интервью для «Спорт-экспресса», «Комсомольской правды» и «Московского комсомольца».