Тормознёт ли Карпин «Локомотив»? Прервёт ли чёрную серию «Динамо»? Второй тур РПЛ — онлайн

Привет, друзья! Второй тур чемпионата России продолжается, и сегодня нас ожидает сразу четыре матча, включая подзабытое дерби. Игровой день откроют в ближнем Подмосковье «Химки» и «Пари НН». Обе команды на старте сезона неожиданно разжились очками: первые — за счёт «Зенита», вторые — «Локомотива». К сезону явно и те и другие подготовились качественно. Далее перенесёмся внутрь МКАД, сперва на Ленинградский проспект, а затем на Большую Черкизовскую. «Динамо» и «Торпедо» впервые с 2015 года столкнутся в РПЛ, а в гости к «Локомотиву» явился боевой что дома, что в гостях «Ростов». Не забудем и про встречу в Грозном. «Факел» уже сделал одну сенсационную ничью на выезде, в Краснодаре, и сегодня постарается повторить этот фокус с «Ахматом». Будет интересно. Оставайтесь с нами!
- 24 июля 2022
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