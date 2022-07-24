«Криштиану утопил «Юве» и «МЮ» своим эгоизмом». Фаны «Реала» в бешенстве от выбора Роналду

Один из самых увлекательных трансферных сериалов лета-2022 продолжается. В главной роли — обладатель пяти «Золотых мячей» по двум версиям, 37-летний, но всё ещё востребованный на рынке Криштиану Роналду. Потенциально бомбический переход в «Барселону» сорвался, но фанаты мадридского «Реала» рано радовались. Теперь Криш собрался к другому лютому врагу «бланкос» — в «Атлетико».

По утверждению Daily Mail, стороны уже достигли принципиальной договорённости о трансфере. Осталось соблюсти формальности и подписать бумаги. Нетрудно догадаться, как эту новость воспринял «сливочный» контингент испанской столицы. Он в бешенстве. Из любимца «Сантьяго Бернабеу» Роналду рискует моментально превратиться в антигероя. Впрочем, его потенциальный хейт, кажется, мало волнует. Криштиану соскучился по Лиге чемпионов, а «Атлетико» готов её португальцу предложить.



Серьёзная преграда для трансфера на данный момент одна. Чтобы положить Криштиану соответствующий его статусу и ожиданиям оклад, «Атлетико» нужно избавиться от кого-то из высокооплачиваемых футболистов. Разгрузить зарплатную ведомость. Первым кандидатом на выход СМИ называют одного из любимцев «Метрополитано» Антуана Гризманна. В 2019 году «Атлетико» максимально выгодно, за € 120 млн (!), продал французского нападающего «Барселоне», а спустя два года арендовал его на сезон. Гризманн играл немного, забил мало, но Диего Симеоне готов был дать чемпиону мира ещё один шанс. «Барса» против продления аренды не возражала. После появления варианта с Роналду планы «Атлетико» могли и наверняка резко изменились.



У Криштиану второй заход в клуб молодости, как и у Гризманна, не сложился, поэтому расставания в обоих случаях пройдут без слёз и причитаний. В «Манчестер Юнайтед», похоже, смирились с неизбежностью потери Роналду и вряд ли станут высоко задирать ценник на него. Возрастного футболиста с истекающим через год контрактом дорого в любом случае не продашь, и на «Олд Траффорд» это прекрасно понимают. Даже € 30 млн от Transfermarkt представляются чересчур оптимистичной для «МЮ» выручкой от потенциальной сделки. Очевидно, что реальная продажная стоимость Криштиану будет существенно отличаться от виртуальной, нарисованной аналитиками портала.



Но и терять такой актив за бесценок владельцам «Манчестера» не улыбается. По информации Mirror, футболисту предложили компромиссный вариант: он активирует опцию по продлению контракта на год, до лета 2024-го, и уходит на сезон в аренду. Ради Лиги чемпионов. В клубе рассчитывают, что через год и «МЮ» будет там, а значит, у Криша появится дополнительный стимул вернуться в Англию.

А вот что говорят/пишут о гипотетическом возвращении Роналду в Мадрид в Испании. Выбрали самые заплюсованные комментарии на Marca. Учтите, что газета считается «прореальным» изданием.



«Криштиану — альпинист, который использует команды, чтобы увеличить свою статистику. Решённый случай».



«Когда говорят, что время расставляет всех по своим местам, у вас есть такой пример. В жизни вы должны знать, где вы есть, и никогда не забывать, откуда вы пришли. Кажется, этот игрок не помнит, что клуб, который помог ему стать тем, кем он является сегодня, нуждается в его помощи, чтобы вернуться в Лигу чемпионов. Я считаю, что у мистера Деньги нет принципов».

«Нечего выяснять. Криштиану был впечатляющим бомбардиром и получал заоблачную зарплату. Сегодня он хороший бомбардир, но есть и другие лучше него, и они не получают того, что получает он. Также важно, принесёт трансфер пользу команде или нет, потому что на данный момент вы не можете создать команду, которая будет играть только на него».



«Единственное, чего он хочет, — это продолжать увеличивать свой голевой рекорд в Лиге чемпионов».



«Никто его не хочет. Дело закрыто».



«Меня не удивляет, что его никто не хочет подписывать, кроме арабов».

«Ни одна большая команда не хочет его, потому что он больше не даёт уровня. Больше ничего нет».



«Криштиану потопил «Юве» и «Манчестер Юнайтед» своим эгоистичным желанием забивать голы, вместо того чтобы жертвовать собой ради команды».



«Как мадридисту восхищение и благодарность, но как футбольный фанат я должен сказать, что он всегда был на несколько ступеней ниже Месси».