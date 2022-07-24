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Трансферы РПЛ, Гильермо Варела покинул расположение «Динамо», подробности, куда перейдёт уругвайский защитник

Из России тайком сбежал легионер! Такой подставы «Динамо» точно не ожидало
Михаил Рождественский
Гильермо Варела покинул расположение «Динамо»
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Варела провернул целую операцию. И можно смело предположить, где он теперь находится.

Пока «Зенит» торжественно продлевал контракты со своими бразильскими суперзвёздами Венделом, Малкомом и Клаудиньо, потенциальный конкурент понёс потерю. Причём история достойна фильма. Что же случилось в «Динамо»?

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Основной защитник «Динамо» сбежал. Буквально

Нарушитель спокойствия — Гильермо Варела. Уругвайский фланговый защитник провернул настоящую операцию по освобождению. Минувшей ночью Варела тайно покинул базу и пропал с радаров. Первым о побеге Гильермо сообщил журналист Дмитрий Клипин.

Наши источники подтвердили факт исчезновения Варелы. Представители «Динамо», с тех пор как обнаружили пропажу футболиста, пытаются с ним связаться, но бесполезно — Гильермо просто не берёт трубку. Варела, разумеется, никого ни о чём не предупреждал. Где он сейчас, никто не знает.

Ещё немного подробностей подкинул журналист Константин Алексеев. По его информации, ещё вчера, 23 июля, «Динамо» обсуждало с Варелой условия нового контракта, желая сохранить уругвайца в команде. В клубе, что понятно, злятся на Гильермо.

Самая неприятная подробность заключается в том, что сегодня у «Динамо» матч. В 17:30 мск начнётся домашняя игра бело-голубых с «Торпедо». То есть Варела не просто сбежал, но и сделал это очень «вовремя».

Где может «всплыть» Варела?

Кажется, вариант всего один. На днях инсайдер ESPN Себас Джованелли сообщил, что Варела перейдёт в бразильский «Фламенго». На тот момент сторонам оставалось уладить незначительные детали. Судя по побегу Гильермо, теперь всё улажено.

Дикости поступку Варелы добавляют заявления футболиста и его агента. Ещё недавно они заверяли, что всё будет отлично. В конце апреля, когда тренд на отъезд легионеров из РПЛ был ещё актуальнее, чем сейчас, казалось, что Гильермо точно останется.

Гильермо Варела
Гильермо Варела
защитник «Динамо»

«У меня и у всех иностранцев «Динамо» всё хорошо».

Агент защитника Оскар Бентанкур в начале мая тоже уверял, что Варела никуда не собирается. Вот его ответ на вопрос, останется ли его клиент в России летом:

— Гильермо остаётся в «Динамо». Клуб вёл себя и относился к нам всегда очень хорошо.

Гильермо Варела

Гильермо Варела

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

А теперь что-то резко изменилось. И «Динамо» такой подставы точно не ожидало. Вот заявление клуба:

— Варела не примет участия в сегодняшнем матче чемпионата России с «Торпедо». Наш клуб рассматривает действия игрока как нарушение контрактных обязательств. «Динамо» уже не раз выражало отношение к решению ФИФА от 21.06.2022, дающему возможность приостановить действующий контракт вплоть до 30 июня 2023 года. Данное решение является явно провокационным и дискриминационным по отношению ко всему российскому футболу.

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Агент Бентанкур тоже уже отреагировал. Интересное заявление:

— Гильермо не сбегал из «Динамо». Мы собираемся подписать контракт с «Фламенго», но подождём предложения «Динамо».

Ждём, чем закончится история.

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