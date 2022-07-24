«Привоз» тура в РПЛ! Нигматуллин нелепо подарил гол на ровном месте. Видео

Винить вратарь «Нижнего» может только себя. У него было полно времени.

2-й тур РПЛ получается ярчайшим! В очередном матче чемпионата «Химки» приняли «Нижний Новгород». Итог — разгром гостей, хотя за полчаса до конца встречи на табло были нули. Но эпичный момент всё перевернул.

Крах «Нижнего» начался с помутнения у вратаря Артура Нигматуллина. Голкиперы порой ошибаются под прессингом, и после этого многие винят защитников, которые подсовывают мяч менее техничным партнёрам. Но особенность нашей ситуации в том, что у Нигматуллина было полно времени и свободы.

Артур Нигматуллин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Когда мяч прикатился к Нигматуллину, ближайший соперник — Александр Руденко — находился примерно в 15 метрах и не спешил прессинговать. Что произошло дальше, объяснить трудно. Нигматуллин дождался, пока нападающий до него добежит, и поскользнулся на ровном месте. Руденко не простил и отправил мяч в пустые ворота. Максимально нелепый гол и, вполне вероятно, главный «привоз» тура.

На этом проблемы Нигматуллина и «Нижнего» не закончились. Спустя 20 минут второй гол «Химок» забил Резиуан Мирзов, а напоследок случился ещё один «привоз». Правда, в этот раз Нигматуллину уже «помог» собственный партнёр. Защитник Никита Каккоев проспал прессинг-действие от Александра Ломовицкого, а вратарь вместо напрашивавшегося выноса попытался отдать низом во фланг. Итог — ещё одно наказание и 3:0. Теперь Александру Долгову есть что вспомнить на вопрос о самом простом голе в карьере.

Кстати, старт «Химок» в этом сезоне можно назвать идеальным. Неделю назад команда Сергея Юрана отобрала очки у чемпионского «Зенита» и теперь имеет в активе уже четыре очка. Понятно, что место в таблице на данном этапе не имеет никакого значения, но всё равно зафиксируем: «Химки» сейчас третьи.