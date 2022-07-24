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«Динамо» — «Торпедо» — 4:0, обзор матча 2-го тура РПЛ, видео голов Фомина, Захаряна и Смолова, 24 июля 2022 года

«Динамо» деклассировало «Торпедо». За команду Бородюка уже страшно
Михаил Рождественский
«Динамо» — «Торпедо» — 4:0
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Если так продолжится, то возвращение торпедовцев в Первую лигу будет практически неизбежным.

Первое московское дерби нового сезона РПЛ состоялось. «Динамо» и «Торпедо» неделю назад выступили неудачно: первые не справились дома с «Ростовом», а вторые проиграли «Сочи». Бело-голубые получили ещё один шанс на домашнюю победу и воспользовались им сполна.

Россия - Премьер-Лига. 2-й тур
24 июля 2022, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Торпедо М
Москва
1:0 Смолов – 32'   2:0 Фомин – 36' (пен)   3:0 Захарян – 45'   4:0 Смолов – 69' (пен)

Основной интерес в плане составов был к динамовцам, но не по футбольным причинам. За несколько часов до матча выяснилось, что защитник Гильермо Варела ночью самовольно покинул расположение команды.

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С первых же минут сложилась понятная картина игры. «Динамо» играло первым номером и, как и при прежнем главном тренере Сандро Шварце, шло в высокий прессинг, когда мяч находился у соперника. Одномоментно на чужой половине поля могли находиться пятеро игроков хозяев, правда, учитывая численность, давление смотрелось пассивно — «Торпедо» в большинстве случаев выходило через пас.

Несмотря на игровое и кадровое преимущество «Динамо», «Торпедо» в первой части первого тайма не казалось «пассажиром». За 15 минут команда Александра Бородюка сделала пару добротных подходов к воротам соперника. Но долго это не продлилось.

Крах «Торпедо», по сути, начался на 32-й минуте. Фёдор Смолов вовремя рванул в полуфланг, подхватил пас Арсена Захаряна и перехитрил вратаря Егора Бабурина ударом в ближний. 1:0.

Возможно, «Торпедо» смогло бы прийти в себя после одного гола, но вместо этого получился двойной удар. Уже через пару минут «Динамо» заработало пенальти. В центре внимания снова оказался Смолов. Нападающий зацепился за Бабурина, который полетел за мячом и пытался избежать контакта с Фёдором. Но судья, а затем VAR решили, что это «точка». Ну а забил Даниил Фомин, для которого это уже 15-й подряд реализованный пенальти в РПЛ. Рекорд (сейчас — 17) уже близок!

На этом исход был практически предрешён. «Торпедо» откровенно расклеилось и пыталось атаковать без какого-либо выхлопа. А «Динамо» такая картина полностью устраивала: команда Славиши Йокановича не ощущала угрозы, зато с удовольствием контратаковала. У хозяев даже были выходы три в одного, которые не завершались голами лишь по счастливой случайности.

Ещё один панч — гол Захаряна. «Торпедо», вероятно, было не против уйти на перерыв при счёте 0:2, но получило третий мяч на 45-й минуте. Тут даже комментировать нечего, просто смотрите сами, как Арсен исполнил.

На второй тайм «Торпедо» вышло более собранным. Разница в классе по-прежнему была видна, но команда Бородюка продолжала биться. «Торпедо» стало лучше держать мяч, било по воротам и даже должно было забивать на 59-й минуте, но Антон Шунин спас.

Активность «Торпедо» стала возможной в том числе благодаря расслабленности соперника. Но, как показала дальнейшая игра, даже для расслабленного «Динамо» такие торпедовцы не проблема. Вместо долгожданного гола в чужие ворота «Торпедо» получило ещё один в свои. Снова пенальти, снова спорный, снова мяч в сетке. Правда, в этот раз пробил Смолов.

Картина игры не менялась вплоть до финального свистка. «Динамо» шло вперёд, но без прежнего энтузиазма. А «Торпедо» по факту было деклассировано, хоть и выдало нестыдную статистику: 45 процентов владения мячом и 12 ударов (у «Динамо» восемь).

Главная интрига теперь касается именно «Торпедо». Если в «Динамо» после прошлого сезона особых сомнений не было, то за команду Бородюка страшно. Два матча, семь пропущенных мячей, ноль очков. И это после красивого и долгожданного возвращения в РПЛ.

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