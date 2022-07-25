«Спартак» «мочит» судей со старта РПЛ. Злобная стратегия ради чемпионства

В субботу российский футбол изменился. «Спартак» хлопнул «Краснодар» и взлетел на второе место. Так высоко команда не находилась со времён Доменико Тедеско. Давно забытые ощущения для болельщиков. После четырёх голов пошли и грандиозные прогнозы: бывший советник Федуна Франко Камоцци сообщил, что «Спартак» может оказаться выше «Зенита», а в КБ пабликах появились переписки о потенциальном чемпионстве. Даже удивительно, что до сих пор не выступила Зарема Салихова. Она уж точно могла подвести черту под таким классным стартом команды.

Виктор Мозес Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Но главное, что окружает два тура – судейские вопросы. «Спартак» устроил разборку уже после первого – и правда, зачем откладывать неизбежное. Правильнее высказаться в самом начале. Ещё пару месяцев назад босс клуба Евгений Мележиков заявлял о бессмысленности подачи апелляций в ЭСК, но теперь именно этот орган призвали к ответу. После игры с «Ахматом» «Спартак» обратился к комиссию по нескольким эпизодам.

Параллельно нагнетали фон. Например, Федун сказал, что такие судейские решения – обычная практика, а принципиальность применяется только по отношению к «Спартаку». Так ещё ведь и рефери Владислав Безбородов к несчастью для себя родился в Петербурге – столь нелюбимом городе для «Спартака».

Но ЭСК РФС устоял. И сообщил, что все ключевые решения Безбородова были правильными. По эпизоду с Шелией действительно есть вопросы, но главное – осадок у боссов «Спартака» наверняка остался. Именно поэтому, когда в следующем матче Кирилл Левников в двух спорных ситуациях встал на сторону «Спартака», некоторые восприняли это как возвращение долга. Пусть якобы лучше так, зато без скандалов. В итоге петербуржец Левников не удалил Соболева, зато показал красную карточку Черникову. Бывший арбитр Федотов уже дал исчерпывающую оценку этому эпизоду, которую вы можете прочитать ниже. Если кратко – судья ошибся дважды.

Но какую реакцию вы ждали от руководства «Спартака»? Казалось, в этом случае лучше промолчать. Но не тут-то было. Федун забрал у своей супруги статус главного спикера клуба и вновь прошёлся по судейству. Акционеру не понравился назначенный в ворота команды пенальти. Он не то чтобы критиковал это решение, но назвал его курьёзным, явно намекая, что такого можно было и избежать.

Но это ещё не всё – следующий шаг сделал генеральный директор. Он сообщил, что игроки «Спартака» проведут встречу с представителями судейского корпуса. Потому что они нуждаются в подробном разъяснении каждого решения арбитров. А если не будут этого понимать, видимо, вновь придётся вспоминать о заговорах.

Пока «Спартак» действительно держит ситуацию в РПЛ под контролем. И это подкрепилось убедительной победой над «Краснодаром». Разгром в Питере уже забыт. Тем более, как считали в Москве, это был, скорее, корпоративный матч. А сейчас клуб встал на циничный и даже злобный путь – там явно будут обращать внимание на каждый эпизод и давить на всех, кого возможно.

Всё ради того, чтобы к следующей весне оказаться выше, чем по итогам прошлого сезона. Или даже с чемпионской чашкой.