«Я не могу такое другу сказать!» Как Черенков снимался в легендарных российских сериалах

Фёдор Черенков – легендарная фигура не только для «Спартака», но и для всего российского футбола. Сегодня ему исполнилось бы всего 63 года. Болельщикам прекрасно известна его биография: 15 сезонов за главную команду жизни плюс недолгая тренерская деятельность. Фёдора не стало 4 октября 2014 года. Но память о нём жива до сих пор.

И не только в футболе. Оказывается, в 2000-х Черенков снялся в двух культовых российских ситкомах – «Счастливы вместе» и «Воронины». Хотя бы мельком их наверняка видел каждый, приглашение в популярный сериал – своеобразное признание статуса и таланта.

Как Черенков играл в «Счастливы вместе»

Естественно, в обоих случаях Фёдор играл самого себя. Камео в «Счастливы вместе» вышло следующим: главный герой Гена Букин на встрече с друзьями заявляет, что команда его детства была лучшей в районе. Это слышит его соперник из того времени и предлагает матч, чтобы навсегда решить, кто сильнее. Естественно, Гена соглашается. И собирает старых друзей. Главное условие – честная игра.

Но сразу становится понятно, что никакого фэйр-плей не будет. Ведь судьёй матча становится сын Букина. У соперника ещё веселее. Четыре игрока неожиданно выходят в медицинских масках, аргументируя это гриппом. После первого тайма счёт 0:4. И в перерыве у команды Гены возникают сомнения: а точно ли это те парни, с которыми они играли во дворе много лет назад? В этот момент Рома Букин находит удостоверение на имя заслуженного мастера спорта по футболу Фёдора Черенкова. К нему тут же подходит мужчина в маске (позже узнаем, что это сам Фёдор) и говорит: «Это не моё, но я знаю, где он живёт, и я ему занесу».

Ещё через несколько секунд и Гену посещают подозрения. Он обращается к Рамизу Мамедову (тоже сыграл в фильме) и сравнивает его с другом детства. Изменился и другой приятель, который сейчас больше похож на Андрея Пятницкого. Также команда Букина идентифицировала Бориса Позднякова. Но Букин не поверил в такое совпадение и продолжил игру. Во втором тайме его команда получила ещё семь голов, а Гену с трудом уносили с поля.

В следующем эпизоде всё становится окончательно ясно. Черенков, Пятницкий, Мамедов и Поздняков действительно играли за соперника. Они сидят на скамейке, когда неожиданно появляются жёны. «Всё, нам хана», — говорит один из них. «Сейчас нам устроят Аргентину — Ямайку», — добавляет другой.

Обнаружив обман, Букин предлагает переиграть матч до первого забитого. Выходит на поле и забивает в свои ворота. Финальный эпизод: четыре футболиста сидят в спортбаре. К ним подходит официантка и спрашивает, почему на поле они готовы поубивать друг друга. «Накал страстей, адреналин – это круто», – отвечает Черенков.

Рамиз Мамедов бывший защитник «Спартака» «Мне набрал Егорович (бывший директор клуба ветеранов «Спартака». — Прим. «Чемпионата»), сказал: вас хотят видеть в сериале. Четверых пригласили — Черенкова, Пятницкого, Позднякова и меня. Почему нет? Нормальная, оплачиваемая работа. Всего два дня. Съёмки проходили в куполе недалеко от метро «Рижская»: в первый день эпизод в баре, во второй — в зале и с якобы жёнами. Роли у нас маленькие, всего три сцены — в 181 серии с 10-й минуты начинаются. А на площадке 2-3 минуты снимаешься и потом часа три сидишь, ждёшь, пока твоя очередь снова придёт. Нормально, обедом кормили. С Фёдором там была история. По сценарию его герой должен был произнести: «Дружба дружбой, а когда долг вернёшь?» Черенков вдруг заупрямился: «Я такое другу не могу сказать». Минут 10 спорили, пока Поздняков не вмешался: «Да давайте уже я скажу». Так черенковская реплика и перешла к Борису. А в целом всем понравился новый опыт, поприкалывались…»

А как в «Ворониных»?

В сериале «Воронины» сюжет закручивается вокруг другого события. На базе «Спартака» намечается чествование ветеранов чемпионской команды 1979 года. И к главному герою, спортивному журналисту Косте Воронину, обращается мама — просит его взять брата Лёню на мероприятие. Ведь это единственное приятное воспоминание из его детства. У Лёни даже футболка с вышитой фамилией Черенкова есть, которую он взял с собой.

«Вот бы там был Черенков, что он с мячом вообще вытворял! Я год его коронный финт тренировал, и он всё равно не получился. У меня есть футболка с его фамилией, они когда в 1979-м стали чемпионами, я так её и не стирал», – говорит Лёня.

Они приезжают на мероприятие, где Сидоров, Мирзоян, Гаврилов, Хидиятуллин и Черенков участвуют в автограф-сессии. Два героя хотят пройти мимо очереди, но их тормозит охранник. Не помогает даже статус известного журналиста газеты «Спорт». Но тут Константина Воронина узнают в толпе и говорят, что его статьи читают каждый день. Он пытается встроиться в очередь, но его оттуда выкидывают. Потом появляется ещё один план – Воронин прорывается к игрокам и напоминает Хидиятуллину, как брал у него интервью.

«Да, вспомнил. Это же ты писал про бывших футболистов, которым нечем сейчас заняться?» – говорит ему Хидиятуллин.

«Кто это?» – спрашивает Черенков. «Да никто» – отвечает Хадиятуллин. Воронин уходит. Не только от футболистов, но и в конец очереди. К футболистам они так и не попали.

В конце серии уже легенды «Спартака» оказываются в спортбаре. В похожей очереди, где им предлагают полчаса подождать. Хидиятуллин, как и Воронин, обещает всё решить. Но его прогоняют, не признав футболиста.