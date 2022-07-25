У воспитанника «Краснодара» 4 красные карточки за 32 матча. Кто-то в РПЛ удалялся чаще?

Во втором туре РПЛ «Краснодар» потерпел крупное поражение от «Спартака» со счётом 1:4. Столь печальный для «быков» исход в значительной степени предопределило удаление на 37-й минуте. Полузащитник Александр Черников сыграл слишком агрессивно и получил прямую красную карточку. Это удаление стало для футболиста уже четвёртым в карьере, хотя в чемпионате он провёл всего 32 матча. Мы заинтересовались: удалялся ли кто-то в лиге чаще? И вот что выяснили.
Понтус Вернблум
Суровый шведский опорник редко уходил с поля без предупреждения. Вернблум регулярно срывал быстрые атаки соперника, в том числе грубыми подкатами. 69 жёлтых карточек за 167 проведённых матчей исчерпывающе характеризуют его манеру игры. Но Вернблум был намного хладнокровнее Черникова, поэтому удалился с поля в чемпионате России лишь однажды. Всего же за годы выступлений в ЦСКА Понтус получил три красные карточки (одна – прямая). Правда, в его времена VAR ещё не использовался.
Понтус Вернблум
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Олег Кузьмин
В игровой карьере тренера «Рубина» были и другие команды РПЛ: «Локомотив», «Москва», «Уралан», «Спартак», новороссийский «Черноморец». В сумме защитник наиграл 348 матчей в чемпионате. За это время Кузьмин получил 89 жёлтых и пять красных карточек (одна – прямая). С годами Олег если и стал спокойнее, то ненамного. Тренера Кузьмина удаляли и со скамейки запасных «Рубина» — за огненные тирады и споры с судьями.
Олег Кузьмин
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Юрий Ковтун
Защитник «Спартака» наводил ужас на нападающих соперника. Ковтун всегда был готов пойти в жёсткий стык, сорвать чужую атаку ценой предупреждения. Неудивительно, что он и является рекордсменом чемпионата по количеству прямых удалений – четыре! Ещё шесть раз игрока выгоняли с поля за два предупреждения. За 297 матчей в высшем дивизионе Ковтун собрал 88 жёлтых карточек. Особенно «урожайным» получился сезон-2002/2003: девять жёлтых и две красные карточки (одна – прямая).
Юрий Ковтун
Фото: РИА Новости
Александр Гацкан
Ещё один боец, вписавший своё имя в историю российского футбола. Александр Гацкан стал единственным игроком РПЛ, получившим больше сотни жёлтых карточек – 111! Даже удивительно, что при всей своей жёсткости полузащитник всего восемь раз удалялся с поля (и только однажды — после «прямой» красной карточки). Коллекция Гацкана могла бы быть ещё более впечатляющей, не отправься он вместе с «Крыльями Советов» в ФНЛ. Обратно в РПЛ волжане вернулись уже без него.
Александр Гацкан
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
Дейвидас Шемберас
Бывший футболист московского «Динамо» и ЦСКА «жестил» и на поле, и за его пределами. В его биографии значатся и участие в знаменитом «Раменском побоище», и попытка придушить бокового судью. Тем удивительнее, что за 369 матчей он получил всего 99 жёлтых карточек. Зато по числу удалений он рекордсмен – 11 красных карточек (три из них – прямые).
Дейвидас Шемберас
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Если Черников не научится контролировать эмоции и вовремя останавливаться в пылу борьбы, рискует обновить рекорды Гацкана и Шембераса. Разгон 22-летний полузащитник взял впечатляющий: 13 жёлтых + 4 красные за 35 матчей.
- 25 июля 2022
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